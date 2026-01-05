Євген Хмара – новий голова СБУ
2026-05-01

Євген Хмара – новий голова СБУ

Володимир Зеленський після відставки Василя Малюка призначив Євгена Хмару виконуючим обов’язки голови Служби безпеки України.

Василь Малюк зробив заяву про свою відставку після зустрічі із Зеленським.

Кар’єра Євгена Хмари в СБУ відзначена стрімким професійним зростанням та значними досягненнями у сфері спецоперацій.

14 квітня 2023 року указом президента України він був призначений начальником Центру спеціальних операцій, який займається боротьбою з тероризмом та захистом учасників кримінального судочинства і працівників правоохоронних органів.

За рік, 24 серпня 2023 року, Хмара отримав звання бригадного генерала, а вже 23 червня 2024 року йому присвоїли звання генерал-майора.

25 серпня 2025 року президент України призначив Євгена Хмару начальником Центру спеціальних операцій “А” СБУ, ключового підрозділу спецслужби, що відповідає за високопрофільні та асиметричні операції проти ворога.

Серед найвідоміших бойових операцій Хмари – керівництво у 2023 році спецоперацією зі звільнення острова Зміїний від окупантів, яка стала одним зі знакових успіхів українських спецпризначенців.

Євген Хмара, СБУ
