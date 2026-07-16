Євген Хмара — український державний службовець і співробітник Служби безпеки України, який у 2026 році став виконувачем обов’язків голови СБУ. Багато років він працював у системі органів державної безпеки, обіймаючи керівні посади в центральному апараті спецслужби. Його призначення відбулося на тлі кадрових змін у секторі безпеки та оборони України. На відміну від багатьох публічних політиків, Хмара веде непублічний спосіб життя, тому значна частина його професійної діяльності залишається закритою через специфіку роботи спецслужб.

Біографія

Євген Хмара є кадровим офіцером Служби безпеки України. Детальна інформація про дату народження, місце народження та освіту у відкритих державних джерелах не оприлюднювалася, що є поширеною практикою щодо співробітників українських спецслужб.

Кар’єра Євгена Хмари в СБУ відзначена стрімким професійним зростанням та значними досягненнями у сфері спецоперацій.

14 квітня 2023 року указом президента України він був призначений начальником Центру спеціальних операцій, який займається боротьбою з тероризмом та захистом учасників кримінального судочинства і працівників правоохоронних органів.

За рік, 24 серпня 2023 року, Хмара отримав звання бригадного генерала, а вже 23 червня 2024 року йому присвоїли звання генерал-майора.

25 серпня 2025 року президент України призначив Євгена Хмару начальником Центру спеціальних операцій “А” СБУ, ключового підрозділу спецслужби, що відповідає за високопрофільні та асиметричні операції проти ворога.

Серед найвідоміших бойових операцій Хмари – керівництво у 2023 році спецоперацією зі звільнення острова Зміїний від окупантів, яка стала одним зі знакових успіхів українських спецпризначенців.

У січні 2026 року після кадрових змін у секторі безпеки Євген Хмара був призначений виконувачем обов’язків голови Служби безпеки України до ухвалення остаточного кадрового рішення відповідно до законодавчої процедури.

Як виконувач обов’язків очільника СБУ він відповідає за оперативне керівництво службою, координацію роботи центрального апарату та територіальних управлінь, а також виконання завдань із захисту державної безпеки України в умовах повномасштабної війни.

Цікаві факти

Євген Хмара став одним із небагатьох керівників українських спецслужб, про яких у відкритому доступі зберігається мінімум біографічної інформації. Це пов’язано зі специфікою роботи СБУ та вимогами безпеки.

Публічних відомостей про його сім’ю, дружину, дітей або особисте життя немає. Також не розкриваються його захоплення, хобі чи приватні інтереси.

Станом на момент призначення виконувачем обов’язків голови СБУ він не був фігурантом відомих кримінальних проваджень або судових рішень, які набули законної сили та стосувалися б його професійної діяльності.

Його призначення відбулося в період масштабних кадрових змін у вищому керівництві органів державної влади та силового блоку України.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Євген Хмара?

Євген Хмара — український державний службовець та співробітник Служби безпеки України. Багато років працює у системі СБУ. У 2026 році був призначений виконувачем обов’язків голови Служби безпеки України.

Яку посаду займає Євген Хмара?

Станом на липень 2026 року він виконує обов’язки голови СБУ. Такий статус означає тимчасове виконання функцій керівника служби до призначення повноцінного голови відповідно до встановленої процедури.

Що відомо про освіту Євгена Хмари?

У відкритих офіційних джерелах детальна інформація про його освіту відсутня. Українські спецслужби нерідко не розголошують персональні дані своїх керівників з міркувань безпеки.

Що відомо про особисте життя Євгена Хмари?

Інформація про дружину, дітей чи інші деталі особистого життя публічно не розкривалася. Також відсутні підтверджені відомості про його захоплення або сторінки в соціальних мережах.

Чому про Євгена Хмару мало інформації?

Причиною є специфіка роботи в органах державної безпеки. Біографічні відомості багатьох кадрових співробітників СБУ не публікуються або оприлюднюються лише частково, якщо це не суперечить вимогам безпеки та чинному законодавству.