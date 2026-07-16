Євген Хмара: біографія та цікаві факти про співробітника СБУ
2026-16-07    94

Євген Хмара: біографія та цікаві факти про співробітника СБУ

Євген Хмара — український державний службовець і співробітник Служби безпеки України, який у 2026 році став виконувачем обов’язків голови СБУ. Багато років він працював у системі органів державної безпеки, обіймаючи керівні посади в центральному апараті спецслужби. Його призначення відбулося на тлі кадрових змін у секторі безпеки та оборони України. На відміну від багатьох публічних політиків, Хмара веде непублічний спосіб життя, тому значна частина його професійної діяльності залишається закритою через специфіку роботи спецслужб.

Біографія

Євген Хмара є кадровим офіцером Служби безпеки України. Детальна інформація про дату народження, місце народження та освіту у відкритих державних джерелах не оприлюднювалася, що є поширеною практикою щодо співробітників українських спецслужб.

Кар’єра Євгена Хмари в СБУ відзначена стрімким професійним зростанням та значними досягненнями у сфері спецоперацій.

14 квітня 2023 року указом президента України він був призначений начальником Центру спеціальних операцій, який займається боротьбою з тероризмом та захистом учасників кримінального судочинства і працівників правоохоронних органів.

За рік, 24 серпня 2023 року, Хмара отримав звання бригадного генерала, а вже 23 червня 2024 року йому присвоїли звання генерал-майора.

25 серпня 2025 року президент України призначив Євгена Хмару начальником Центру спеціальних операцій “А” СБУ, ключового підрозділу спецслужби, що відповідає за високопрофільні та асиметричні операції проти ворога.

Серед найвідоміших бойових операцій Хмари – керівництво у 2023 році спецоперацією зі звільнення острова Зміїний від окупантів, яка стала одним зі знакових успіхів українських спецпризначенців.

У січні 2026 року після кадрових змін у секторі безпеки Євген Хмара був призначений виконувачем обов’язків голови Служби безпеки України до ухвалення остаточного кадрового рішення відповідно до законодавчої процедури.

Як виконувач обов’язків очільника СБУ він відповідає за оперативне керівництво службою, координацію роботи центрального апарату та територіальних управлінь, а також виконання завдань із захисту державної безпеки України в умовах повномасштабної війни.

Цікаві факти

Євген Хмара став одним із небагатьох керівників українських спецслужб, про яких у відкритому доступі зберігається мінімум біографічної інформації. Це пов’язано зі специфікою роботи СБУ та вимогами безпеки.

Публічних відомостей про його сім’ю, дружину, дітей або особисте життя немає. Також не розкриваються його захоплення, хобі чи приватні інтереси.

Станом на момент призначення виконувачем обов’язків голови СБУ він не був фігурантом відомих кримінальних проваджень або судових рішень, які набули законної сили та стосувалися б його професійної діяльності.

Його призначення відбулося в період масштабних кадрових змін у вищому керівництві органів державної влади та силового блоку України.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Євген Хмара?

Євген Хмара — український державний службовець та співробітник Служби безпеки України. Багато років працює у системі СБУ. У 2026 році був призначений виконувачем обов’язків голови Служби безпеки України.

Яку посаду займає Євген Хмара?

Станом на липень 2026 року він виконує обов’язки голови СБУ. Такий статус означає тимчасове виконання функцій керівника служби до призначення повноцінного голови відповідно до встановленої процедури.

Що відомо про освіту Євгена Хмари?

У відкритих офіційних джерелах детальна інформація про його освіту відсутня. Українські спецслужби нерідко не розголошують персональні дані своїх керівників з міркувань безпеки.

Що відомо про особисте життя Євгена Хмари?

Інформація про дружину, дітей чи інші деталі особистого життя публічно не розкривалася. Також відсутні підтверджені відомості про його захоплення або сторінки в соціальних мережах.

Чому про Євгена Хмару мало інформації?

Причиною є специфіка роботи в органах державної безпеки. Біографічні відомості багатьох кадрових співробітників СБУ не публікуються або оприлюднюються лише частково, якщо це не суперечить вимогам безпеки та чинному законодавству.

виконувач обов'язків, голова СБУ, державна безпека, Євген Хмара, Євген Хмара Instagram, Євген Хмара біографія, Євген Хмара вік, Євген Хмара діти, Євген Хмара дружина, кадрові призначення, СБУ, сектор безпеки, Служба безпеки України, спецслужби України, Україна
Останні новини
Мінівентилятори стали одним із головних літніх трендів 2026 року

Мінівентилятори стали одним із головних літніх трендів 2026 року
Попит на портативні мінівентилятори різко зріс під час літньої спеки читать далее
16-07, 19:55
Олександр Поклад: біографія та цікаві факти про співробітника СБУ

Олександр Поклад: біографія та цікаві факти про співробітника СБУ
Олександр Поклад — український правоохоронець і державний службовець, який багато читать далее
16-07, 19:41
Зеленський запропонує Євгена Хмару на посаду міністра оборони

Зеленський запропонує Євгена Хмару на посаду міністра оборони
Президент України Володимир Зеленський заявив 16 липня, що внесе до читать далее
16-07, 19:23
Євген Хмара: біографія та цікаві факти про співробітника СБУ

Євген Хмара: біографія та цікаві факти про співробітника СБУ
Євген Хмара — український державний службовець і співробітник Служби безпеки читать далее
16-07, 19:19
Як спека змінює правила дрес-коду та догляду за собою

Як спека змінює правила дрес-коду та догляду за собою
Аномально спекотна погода, яка цього літа охопила значну частину Європи, читать далее
16-07, 17:28
Зеленський висловився про відставку Федорова та конфлікт із Сирським

Зеленський висловився про відставку Федорова та конфлікт із Сирським
Президент України Володимир Зеленський 16 липня прокоментував відставку колишнього міністра читать далее
16-07, 16:42
Денис Шмигаль: біографія та цікаві факти про українського державного діяча

Денис Шмигаль: біографія та цікаві факти про українського державного діяча
Денис Анатолійович Шмигаль — український державний діяч, економіст і політик, читать далее
16-07, 16:28
Микола Калашник: біографія та цікаві факти про міністра транспорту

Микола Калашник: біографія та цікаві факти про міністра транспорту
Микола Володимирович Калашник — український державний службовець, який зробив кар'єру читать далее
16-07, 16:25
Віктор Ляшко: біографія та цікаві факти про міністра охорони здоров’я

Віктор Ляшко: біографія та цікаві факти про міністра охорони здоров’я
Віктор Кирилович Ляшко — український державний діяч, лікар та фахівець читать далее
16-07, 16:22
Денис Улютін: біографія та цікаві факти про міністра соцполітики

Денис Улютін: біографія та цікаві факти про міністра соцполітики
Денис Улютін — український державний службовець, який у липні 2026 читать далее
16-07, 16:19
Рада затвердила новий склад Кабміну на чолі із Сергієм Корецьким

Рада затвердила новий склад Кабміну на чолі із Сергієм Корецьким
Верховна Рада 16 липня затвердила новий склад Кабінету міністрів України читать далее
16-07, 16:16
Екс-заступника начальника ГУНП Сергія Чижа знайшли мертвим

Екс-заступника начальника ГУНП Сергія Чижа знайшли мертвим
У Полтавській області виявили тіло колишнього заступника начальника головних управлінь читать далее
16-07, 14:42
Федоров пропонував змінити Сирського і Гнатова

Федоров пропонував змінити Сирського і Гнатова
Міністр оборони України Михайло Федоров 16 липня 2026 року підтвердив, читать далее
16-07, 12:49
Рада призначила Сергія Корецького новим прем’єр-міністром України

Рада призначила Сергія Корецького новим прем’єр-міністром України
Верховна Рада України 16 липня 2026 року підтримала призначення Сергія читать далее
16-07, 12:23
Патураєв подав заяву про складання мандата нардепа

Патураєв подав заяву про складання мандата нардепа
Народний депутат від партії «Слуга народу» Микита Потураєв подав заяву читать далее
16-07, 12:06
Денис Маслов: біографія та цікаві факти про юриста і депутата

Денис Маслов: біографія та цікаві факти про юриста і депутата
Денис Вячеславович Маслов — український політик, юрист та народний депутат читать далее
16-07, 11:57
Оксана Ферчук: біографія та цікаві факти про цифрову експертку

Оксана Ферчук: біографія та цікаві факти про цифрову експертку
Оксана Віталіївна Ферчук — українська управлінка, цифрова експертка та державна читать далее
16-07, 11:55
Сергій Марченко: біографія та цікаві факти про міністра фінансів

Сергій Марченко: біографія та цікаві факти про міністра фінансів
Сергій Михайлович Марченко — український державний діяч, економіст та міністр читать далее
16-07, 11:46
Андрій Бутенко: біографія та цікаві факти про антикорупціонера

Андрій Бутенко: біографія та цікаві факти про антикорупціонера
Андрій Бутенко — український державний службовець, юрист та керівник у читать далее
16-07, 11:44
Іван Вигівський: біографія та цікаві факти про правоохоронця

Іван Вигівський: біографія та цікаві факти про правоохоронця
Іван Вигівський — український правоохоронець, генерал поліції, який очолює Національну читать далее
16-07, 11:41
Теги
Європейський Союз Верховна Рада Володимир Зеленський Дональд Трамп ЗСУ Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 війна в Україні економіка України закон про мобілізацію мобілізація народні прикмети новини України футбол чемпіонат світу 2026