Євген Бушмакін: біографія та цікаві факти про актора
2026-22-07    147

Євген Бушмакін: біографія та цікаві факти про актора

Євген Бушмакін — український актор театру і кіно, лауреат Національної кінопремії «Золота Дзиґа», який здобув широку популярність завдяки ролі Жоріка у фільмі «Герой мого часу». Протягом творчої кар’єри він знімався у художніх фільмах і телесеріалах, співпрацював із режисеркою Тонею Ноябрьовою та іншими українськими кінематографістами. У 2026 році стало відомо, що актор загинув під час виконання бойового завдання на фронті. Йому було 45 років. Його смерть стала помітною втратою для української культури та кінематографа.

Біографія

Євген Бушмакін народився 28 травня 1981 року у Полтаві. У 2005 році закінчив режисерський факультет Київського національного університету культури і мистецтв, здобувши кваліфікацію режисера та викладача.

Професійну акторську кар’єру Бушмакін розпочав у другій половині 2000-х років. Однією з перших помітних робіт стала головна роль у короткометражній трагікомедії Тоні Ноябрьової «День Незалежності», яка вийшла у 2012 році. Саме ця співпраця стала початком його подальшої роботи з режисеркою.

Широке визнання Євген Бушмакін отримав після виходу повнометражної стрічки «Герой мого часу» у 2018 році. За виконання ролі Жоріка актор був відзначений Національною кінопремією «Золота Дзиґа» в номінації «Найкращий актор». Саме ця робота вважається найуспішнішою у його кінокар’єрі.

Крім «Героя мого часу», Бушмакін знімався у фільмах і серіалах «Ти мене любиш?», «Перші дні», «Все буде добре», «День Незалежності», «Стажер», «Втрачені спогади» та інших проєктах українського виробництва. Загалом його фільмографія налічує близько десяти екранних робіт.

У липні 2026 року режисерка Тоня Ноябрьова повідомила про загибель Євгена Бушмакіна на фронті. Інформацію згодом підтвердили українські медіа. Обставини його загибелі офіційно не розголошувалися.

Цікаві факти

Найвідомішою роллю Євгена Бушмакіна став Жорік у фільмі «Герой мого часу». Саме ця стрічка принесла йому найбільше професійне визнання та нагороду «Золота Дзиґа».

Бушмакін мав режисерську освіту, однак найбільш успішно реалізував себе саме як кіноактор. Його професійна підготовка дозволяла працювати як перед камерою, так і над творчими аспектами кіновиробництва.

Серед колег актора особливо виділялася режисерка Тоня Ноябрьова, з якою його пов’язувала багаторічна співпраця. Саме вона першою повідомила про його загибель та назвала Бушмакіна «героєм свого часу», згадуючи спільну роботу над фільмами.

Інформація про дружину, дітей або інші подробиці особистого життя актора у відкритих офіційних джерелах практично відсутня. Сам Бушмакін не був публічною персоною поза професійною діяльністю та майже не коментував приватне життя.

Будь-яких підтверджених публічних скандалів, пов’язаних із професійною діяльністю Євгена Бушмакіна, у відкритих джерелах немає.

Відповіді на питання про персону

Скільки років було Євгену Бушмакіну?

Євген Бушмакін народився 28 травня 1981 року. Він загинув у липні 2026 року у віці 45 років. Цю інформацію підтвердили його колеги та українські медіа.

Чим найбільше відомий Євген Бушмакін?

Найбільшу популярність йому принесла головна роль Жоріка у фільмі «Герой мого часу». За цю роботу він отримав Національну кінопремію «Золота Дзиґа» як найкращий актор. Саме цей фільм став ключовим у його кар’єрі.

У яких фільмах знімався Євген Бушмакін?

Серед найвідоміших робіт актора — «Герой мого часу», «День Незалежності», «Ти мене любиш?», «Перші дні», «Все буде добре», «Стажер» та «Втрачені спогади». Більшість його ролей були пов’язані з українським кіно.

Яку освіту мав Євген Бушмакін?

У 2005 році він закінчив режисерський факультет Київського національного університету культури і мистецтв. За фахом був режисером і викладачем, хоча найбільше реалізувався як актор.

Що відомо про особисте життя Євгена Бушмакіна?

У відкритих джерелах майже немає підтвердженої інформації про його сімейний стан, дружину чи дітей. Актор не робив особисте життя предметом публічного обговорення, тому достовірних відомостей із цього приводу немає.

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