Євген Борисов: мати воєнкома купила… віллу в Іспанії

Ви не повірите, але мати воєнкома з Одеської області після початку повномасштабного вторгнення стала власницею вілли в іспанському курортному місті Марбелья. Звуть воєнкома – Євген Борисов.

Як повідомив екснардеп Ігор Мосійчук, вілла яку прикупила собі мати Євгена Борисова, побудована у 2017 році. Будинок стоїть на ділянці площею понад 1,5 тис. кв. м. Вартість будинку, що належить мамі Євгена Борисова, складає 3,95 млн євро, пише 368.

Пишуть, що договір купівлі-продажу на Надію Борисову датовано 15 грудня 2022 року. Адреса будинку — SL Rossini, 151 — Ur Sierra Blanca (24P) N2 — 151.

До речі, під час нульового розмитнення Євген Борисов ввіз в Україну преміальний Mercedes Mercedes G63 AMG.