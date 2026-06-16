Єва Мелещук: біографія та цікаві факти про українську художню гімнастку

Єва Мелещук — українська художня гімнастка, яка представляла країну на міжнародних турнірах, чемпіонатах Європи та Олімпійських іграх. Вона здобула визнання завдяки успішним виступам як в індивідуальних дисциплінах, так і у складі збірної України. За роки кар’єри спортсменка неодноразово ставала призеркою престижних міжнародних змагань та виборювала медалі для української команди. У 2023 році Мелещук стала срібною призеркою чемпіонату Європи в командному заліку. У червні 2026 року її ім’я знову опинилося в центрі уваги після того, як під час масованої російської атаки на Київ було пошкоджено будинок, де вона проживає.

Біографія

Єва Ярославівна Мелещук народилася 29 вересня 2001 року в Києві. З раннього віку займалася художньою гімнастикою та згодом увійшла до складу національної збірної України. На міжнародному рівні вона виступала як індивідуальна гімнастка, а пізніше стала членкинею групових вправ.

Підготовку спортсменка проходила в академії Ірини Дерюгіної. Серед її наставниць були відомі українські гімнастки та тренерки Анна Безсонова і Вікторія Безсонова. Саме в цій школі вона сформувалася як спортсменка міжнародного рівня.

У 2018 році Мелещук стала чемпіонкою України в багатоборстві серед дорослих, а також отримала право представляти країну на світовій арені. Вона регулярно брала участь у Кубках світу, Гран-прі та інших міжнародних стартах, демонструючи високі результати у вправах з обручем, м’ячем, булавами та стрічкою.

Одним із найбільших особистих успіхів спортсменки стала Всесвітня літня Універсіада 2019 року в Неаполі. Там вона здобула золоту медаль у вправі з булавами, а також виграла бронзові нагороди у вправах зі стрічкою та обручем.

У 2021 році Єва Мелещук входила до складу української збірної на Олімпійських іграх у Токіо, де команда посіла сьоме місце у групових вправах. Після завершення олімпійського циклу вона тимчасово припиняла спортивну кар’єру, однак наприкінці 2022 року повернулася до національної команди.

У 2023 році українська збірна, до складу якої входила Мелещук, завоювала срібну медаль чемпіонату Європи в командному заліку. Це стало одним із найвагоміших досягнень у її кар’єрі на континентальному рівні.

Цікаві факти

Єва Мелещук поєднувала виступи в індивідуальній програмі та в групових вправах, що є досить рідкісним явищем у сучасній художній гімнастиці через різницю у підготовці спортсменок.

У 2021 році вона повідомляла про завершення кар’єри, однак уже наступного року повернулася до професійного спорту та відновила виступи за збірну України.

Публічно доступної перевіреної інформації про її сімейний стан, чоловіка чи дітей немає. Так само у відкритих джерелах відсутні достовірні дані про її освіту поза спортивною діяльністю.

У червні 2026 року спортсменка розповіла, що під час масованого ракетного удару по Києву була змушена провести ніч у підземному паркінгу. За її словами, вибуховою хвилею було пошкоджено житловий комплекс, у якому вона проживає, хоча сама квартира залишилася неушкодженою.

Єва активно веде сторінку в Instagram, де ділиться фотографіями зі спортивних змагань, тренувань і власного життя, а також коментує події, що стосуються України та її спортивної кар’єри.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Єві Мелещук?

Спортсменка народилася 29 вересня 2001 року в Києві. Її вік залежить від поточної дати, а офіційною датою народження є 29 вересня 2001 року.

Які головні досягнення Єви Мелещук?

Серед найважливіших спортивних результатів — золота медаль Універсіади-2019 у вправі з булавами, срібло чемпіонату Європи 2023 року в командних змаганнях та участь в Олімпійських іграх у Токіо у складі збірної України.

Чи брала Єва Мелещук участь в Олімпіаді?

Так. Вона представляла Україну на літніх Олімпійських іграх у Токіо, де виступала у групових вправах з художньої гімнастики. Українська команда завершила змагання на сьомій позиції.

Що відомо про особисте життя спортсменки?

У відкритих офіційних джерелах відсутня підтверджена інформація про її сімейний стан, чоловіка чи дітей. Сама спортсменка не робила публічних заяв із цього приводу.

Чому про Єву Мелещук багато писали у 2026 році?

У червні 2026 року вона повідомила, що її будинок у Києві зазнав пошкоджень під час масованої російської атаки. Гімнастка розповіла, що перебувала в укритті разом із близькими, а житловий комплекс отримав значні пошкодження від вибухової хвилі.