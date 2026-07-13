Єва Герцигова одружилася після 25 років стосунків
2026-13-07    98

Єва Герцигова одружилася після 25 років стосунків

Чеська супермодель Єва Герцигова офіційно одружилася зі своїм багаторічним партнером, італійським бізнесменом Грегоріо Марсіаєм, після 25 років спільного життя. Подія викликала широкий резонанс у світських та модних медіа, оскільки пара вважалася однією з найстабільніших у європейському шоу-бізнесі. БільшеДетальніше про історію їхніх стосунків можна дізнатися за посиланням.

Весілля відбулося у вузькому колі родини та близьких друзів. За повідомленнями європейських ЗМІ, пара вирішила не перетворювати церемонію на масштабний світський захід, віддавши перевагу приватному формату. Герцигова та Марсіай разом виховують трьох синів і понад два десятиліття залишалися однією з небагатьох знаменитих пар, які не поспішали офіційно оформлювати стосунки.

Єва Герцигова стала всесвітньо відомою у 1990-х роках після рекламної кампанії Wonderbra, яка вважається однією з найуспішніших в історії індустрії моди. Вона співпрацювала з Chanel, Dior, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Versace та іншими провідними модними будинками, а також регулярно з’являлася на обкладинках Vogue, Elle, Harper’s Bazaar і Vanity Fair.

Експерти модної індустрії зазначають, що останніми роками дедалі більше знаменитостей відкладають офіційну реєстрацію шлюбу на багато років або взагалі відмовляються від неї. За даними статистичних служб багатьох європейських країн, середній вік вступу до першого шлюбу продовжує зростати, а кількість пар, які тривалий час живуть без офіційної реєстрації, збільшується.

Соціологи пояснюють, що такі зміни пов’язані зі зміною сімейних моделей, економічними чинниками та трансформацією суспільного ставлення до шлюбу. Для багатьох пар офіційне оформлення стосунків перестало бути першочерговою умовою створення сім’ї, хоча юридичний статус шлюбу й надалі має значення для спадкових, майнових та інших правових питань.

Історія Герцигової також привернула увагу через тривалість її союзу. У світі шоу-бізнесу, де стосунки нерідко завершуються вже через кілька років, 25-річне партнерство стало рідкісним прикладом стабільності. Саме тому новина швидко поширилася у міжнародних медіа та викликала активне обговорення серед шанувальників моделі.

Останніми роками Герцигова значно рідше бере участь у масштабних модних проєктах, натомість зосереджується на вибіркових зйомках, благодійних ініціативах та сімейному житті. Попри це вона залишається однією з найвідоміших супермоделей свого покоління та регулярно входить до списків найвпливовіших ікон модної індустрії.

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