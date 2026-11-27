Європейська рада 26 листопада висунула колишнього голову Банку Іспанії Пабло Ернандеса де Коса на посаду президента Європейського центрального банку після завершення повноважень Крістін Лагард. Іспанський економіст має очолити фінансову установу 7 лютого 2027 року, якщо його кандидатуру остаточно затвердять після передбачених консультацій.

Про рішення повідомила Європейська рада, а подробиці кадрових домовленостей оприлюднило агентство Reuters. Висунення де Коса стало результатом кількамісячних переговорів між урядами країн єврозони щодо розподілу ключових посад у керівництві регулятора.

Кандидатуру іспанця підтримали після того, як Нідерланди відмовилися від просування власного претендента Клааса Кнота. Таким чином, переговори між основними європейськими державами завершилися компромісом на користь колишнього керівника іспанського центробанку.

Де Кос працював головою Банку Іспанії та нині обіймає посаду генерального директора Банку міжнародних розрахунків. Він має досвід участі в роботі європейських фінансових інституцій і був членом Ради керівників ЄЦБ, яка ухвалює рішення щодо монетарної політики єврозони.

Одночасно з кандидатурою президента ЄЦБ європейські лідери визначили претендентів на дві інші важливі посади виконавчої ради. Француженка Лоранс Бун має відповідати за напрям ринкових операцій, а німець Маркус Бруннермаєр претендує на посаду головного економіста установи.

Зміни пов’язані з наближенням завершення повноважень кількох чинних членів керівництва. Крістін Лагард має залишити посаду 7 лютого 2027 року. Термін повноважень головного економіста Філіпа Лейна завершується 31 травня наступного року, а Ізабель Шнабель оголосила про намір піти з посади 3 січня.

Після завершення формальних процедур де Кос зможе провести перше засідання з питань монетарної політики 18 березня 2027 року. Водночас його висунення ще має пройти консультації з Європейським парламентом і керівною радою самого ЄЦБ. Остаточне рішення очікується на грудневому саміті європейських лідерів.

Одним із головних викликів для нового керівника стане боротьба з інфляцією. За даними Reuters, її рівень становить близько 4%, що вдвічі перевищує цільовий показник регулятора. На рішення щодо процентних ставок впливають енергетичні ціни, геополітична нестабільність та економічна ситуація в окремих країнах єврозони.

Водночас призначення нового президента не означає автоматичної зміни монетарної політики. Ставки визначає не одноосібно глава установи, а Рада керівників ЄЦБ, до якої входять члени виконавчої ради та керівники національних центральних банків країн єврозони.

Пабло Ернандес де Кос народився 1971 року, має освіту в галузі економіки та досвід роботи в банківському регулюванні. На посаді голови Банку Іспанії він працював під час складних періодів для європейської економіки, зокрема банківської кризи, пандемії COVID-19 та подальшого інфляційного стрибка.

ЄЦБ відповідає за монетарну політику 21 країни єврозони та має основну мету підтримувати цінову стабільність. Президент установи представляє її на міжнародному рівні, керує засіданнями та відіграє важливу роль у формуванні позиції регулятора щодо процентних ставок і фінансових ризиків.