ЄС відмовив Україні у додаткових €220 млн для аграріїв
2026-29-09    116

ЄС відмовив Україні у додаткових €220 млн для аграріїв

Європейська комісія не надала Україні запитувані €220 млн на підтримку аграрного сектору, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, пише Bloomberg. За його словами, необхідне фінансування частково компенсує підтверджене Світовим банком фінансування на $250 млн у межах програми пільгового кредитування агровиробників. Водночас міністр заявив, що ситуація в секторі залишається критичною, а державі вже потрібно готувати фінансові інструменти до весняного періоду.

За словами Висоцького, інформації про надання європейського гранту наразі немає. Раніше Київ звертався до ЄС із проханням про €220 млн не як про прямі виплати фермерам, а для компенсації процентних ставок і часткового покриття банківських ризиків у межах пільгового кредитування. Такий механізм мав посилити доступ аграрних підприємств до оборотного фінансування в умовах воєнних ризиків.

Альтернативою стало підтверджене фінансування Світового банку обсягом $250 млн. Кошти мають бути спрямовані на компенсацію процентів за кредитами агровиробників за державною програмою «5-7-9%». Вона передбачає, що позичальник сплачує пільгову ставку, а різниця між нею та ринковою вартістю кредиту компенсується банкам за рахунок державної підтримки.

Для аграрного бізнесу питання фінансування загострюється через необхідність одночасно завершувати поточний виробничий цикл і забезпечувати ресурси для наступного сезону. Висоцький наголосив, що коштів має вистачити для підтримки виробників до кінця року, однак уже зараз необхідно формувати рішення на весну. Це стосується насамперед доступу до кредитів та здатності господарств профінансувати посівну кампанію.

На фінансове становище аграріїв впливають і проблеми з експортною логістикою. У липні українська сторона поінформувала Єврокомісію про безпекові ризики для експорту через Чорне море та їхній вплив на аграрний сектор. У Брюсселі заявили, що вивчають звернення і враховуватимуть розвиток урожаю та можливості його зберігання.

Паралельно Київ домагається розширення доступу української аграрної продукції на європейський ринок. У серпні Україна звернулася до ЄС щодо збільшення квот на безмитний імпорт біоетанолу та цукру на 2027 рік. Єврокомісія раніше підтверджувала отримання українського звернення та необхідність оцінити ситуацію на ринку перед подальшими рішеннями.

Питання квот має окреме значення для торгівлі з ЄС, оскільки безмитний режим для частини аграрної продукції діє в межах тарифних квот. Для цукру Євросоюз застосовує спеціальні механізми доступу до ринку, а їхні обсяги та умови регулюються законодавством ЄС.

Український агросектор одночасно адаптується до поступового переходу на правила єдиного ринку ЄС. Переглянута угода про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі передбачає додаткову лібералізацію торгівлі, нові захисні механізми та поступове узгодження українських виробничих стандартів із нормами Євросоюзу. Збільшення тарифних квот для української продукції пов’язане, зокрема, з виконанням відповідних вимог.

Програма «5-7-9%», на яку тепер робиться ставка для підтримки агровиробників, працює в Україні з 2020 року та була суттєво задіяна під час повномасштабної війни. За даними Світового банку, підтримка цієї програми допомогла понад 20 тисячам підприємств зберегти діяльність, а загальний обсяг створених або збережених робочих місць перевищив 50 тисяч.

Водночас залишається відкритим питання довгострокового фінансування агросектору та параметрів доступу української продукції до ринку ЄС у 2027 році. Окремі рішення щодо квот на чутливі товари, зокрема цукор, потребуватимуть подальших переговорів між Києвом і Брюсселем.

агросектор, Єврокомісія, новини України, Світовий банк, Тарас Висоцький, цукор
Останні новини
Уряд заморозив фінансування некритичних будівництв та ремонтів, — Корецький

Уряд заморозив фінансування некритичних будівництв та ремонтів, — Корецький
Кабінет Міністрів 28 вересня ухвалив рішення про зміну пріоритетів державних читать далее
29-09, 10:19
Дитина війни 2026: хто і як може отримати статус

Дитина війни 2026: хто і як може отримати статус
У 2026 році українські сім’ї можуть оформити дитині статус «дитина, читать далее
29-09, 10:15
Як підключити Укрнет пошту до Outlook: нові порти

Як підключити Укрнет пошту до Outlook: нові порти
Після планового відключення застарілих TLS-протоколів на поштових серверах Ukr.net у читать далее
29-09, 10:12
ЄС відмовив Україні у додаткових €220 млн для аграріїв

ЄС відмовив Україні у додаткових €220 млн для аграріїв
Європейська комісія не надала Україні запитувані €220 млн на підтримку читать далее
29-09, 09:58
Українські фермери ризикують втратити $10 млрд через проблеми з експортом

Українські фермери ризикують втратити $10 млрд через проблеми з експортом
Ситуація в українському аграрному секторі стала найскладнішою від початку повномасштабної читать далее
28-09, 17:32
Удар по НАН у Києві: Горбулін постраждав, його помічниця загинула

Удар по НАН у Києві: Горбулін постраждав, його помічниця загинула
Російський безпілотник вдень 28 вересня влучив у будівлю Президії Національної читать далее
28-09, 17:29
Яке церковне свято 29 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 29 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
29 вересня 2026 року православна церква вшановує пам’ять преподобного Киріака, читать далее
28-09, 17:24
Укрнет пошта: вхід з комп’ютера без пароля — як це працює

Укрнет пошта: вхід з комп’ютера без пароля — як це працює
Користувачі пошти @UKR.NET можуть входити до своєї скриньки з комп’ютера читать далее
28-09, 10:05
Президент Сербії Вучич оголосив про відставку

Президент Сербії Вучич оголосив про відставку
Президент Сербії Александар Вучич 27 вересня подав у відставку з читать далее
28-09, 10:02
Жінки в Україні масово освоюють традиційно чоловічі професії

Жінки в Україні масово освоюють традиційно чоловічі професії
Заступниця міністра економіки Дарія Марчак заявила, що жінки в Україні читать далее
28-09, 09:49
Корецкий заявив про підготовку до найгіршого сценарію з інтернетом

Корецкий заявив про підготовку до найгіршого сценарію з інтернетом
Прем’єр-міністр України Сергій Корецкий 27 вересня заявив, що уряд готується читать далее
28-09, 09:47
Ексглава НБУ Сергій Арбузов отримав мандат… у Держдумі РФ

Ексглава НБУ Сергій Арбузов отримав мандат… у Держдумі РФ
Колишній голова Національного банку України та перший віцепрем’єр часів Віктора читать далее
28-09, 09:45
Чому не приходять листи верифікації на Укрнет і що робити

Чому не приходять листи верифікації на Укрнет і що робити
Користувачі електронної пошти Ukr.net можуть зіткнутися із ситуацією, коли листи читать далее
27-09, 18:16
Заробіток на Форекс 2026: де торгувати, як почати і які ризики

Заробіток на Форекс 2026: де торгувати, як почати і які ризики
Форекс для новачка — це ринок, де потенційний прибуток формується читать далее
27-09, 18:00
Сильвестр Сталлоне зізнався у булімії та наслідках вживання стероїдів

Сильвестр Сталлоне зізнався у булімії та наслідках вживання стероїдів
Американський актор, режисер і продюсер Сильвестр Сталлоне в інтерв’ю The читать далее
27-09, 17:54
Яке церковне свято 28 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 28 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
28 вересня 2026 року православна церква продовжує святкування Воздвиження Чесного читать далее
27-09, 15:52
Марія Ївженко: біографія та цікаві факти про журналістку

Марія Ївженко: біографія та цікаві факти про журналістку
Марія Ївженко — українська журналістка, яка спеціалізувалася на темах технологій, читать далее
27-09, 15:04
Віктор Леоненко: біографія та цікаві факти про футболіста

Віктор Леоненко: біографія та цікаві факти про футболіста
Віктор Леоненко — колишній український футболіст, нападник київського «Динамо» та читать далее
27-09, 11:00
Припинення вогню можливе: Буданов заявив про шанс на мир завдяки участі США

Припинення вогню можливе: Буданов заявив про шанс на мир завдяки участі США
Керівник Офісу президента Кирило Буданов 26 вересня 2026 року заявив, читать далее
27-09, 10:57
В Україні перевірили комунальні тарифи: мають повернути 93 млн грн

В Україні перевірили комунальні тарифи: мають повернути 93 млн грн
В Україні за вісім місяців 2026 року Держпродспоживслужба провела 140 читать далее
27-09, 10:52
Теги
Європейський Союз Верховна Рада України Володимир Зеленський Дональд Трамп Збройні сили України Кабінет Міністрів України Київ Росія Сполучені Штати Америки Територіальний центр комплектування Чемпіонат світу з футболу 2026 війна в Україні день ангела дипломатія мобілізація народні прикмети новини України футбол церковне свято церковний календар