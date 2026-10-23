ЄС розглядає збільшення фінансування України на 2027 рік

Європейський Союз розглядає можливість збільшити фінансову підтримку України у 2027 році на тлі прогнозованого дефіциту в 70 млрд євро. За даними Rapporteur, Європейська комісія планує до кінця 2026 року домовитися з країнами-членами про механізм покриття значної частини потреб Києва. Конкретні параметри допомоги мають обговорити на спеціальному саміті ЄС у Брюсселі 26–27 листопада.

Підґрунтям для підготовки нового плану стала заява президента України Володимира Зеленського про очікуваний фінансовий дефіцит на наступний рік. У внутрішньому документі Єврокомісії, поширеному серед держав-членів об’єднання, зазначено, що майбутня підтримка має враховувати зміни потреб українських сил оборони. Це потребує гнучкого механізму фінансування, який дозволить оперативно реагувати на ситуацію на полі бою.

«Швидко мінливі потреби на полі бою вимагають певної гнучкості в наданні майбутньої підтримки, щоб мати змогу оперативно реагувати на такі потреби», — йдеться в документі Єврокомісії.

Голова Європейської ради Антоніу Кошта доручив Єврокомісії підготувати конкретну пропозицію щодо фінансових потреб Києва. Її мають розглянути лідери країн ЄС під час зустрічі в Брюсселі наприкінці листопада. До цього часу виконавчий орган Євросоюзу має визначити можливі параметри допомоги та узгодити їх із державами-членами.

За інформацією Brussels Signal, Євросоюз може взяти на себе покриття приблизно двох третин суми, про яку заявив Зеленський. Якщо орієнтуватися на попередню оцінку дефіциту в 70 млрд євро, йдеться про потенційне фінансування близько 46,7 млрд євро. Однак ця сума не є затвердженим рішенням: остаточний обсяг підтримки залежатиме від переговорів, оцінки бюджетних потреб і погодженого механізму фінансування.

Можливим варіантом дипломати та представники європейських інституцій називають новий кредит за аналогією з чинною програмою на 90 млрд євро. Такий підхід дозволив би продовжити підтримку через уже знайомий фінансовий інструмент, однак остаточного рішення щодо формату допомоги поки немає. Крім того, європейські посадовці наголошують, що озвучений Києвом дефіцит є попередньою оцінкою і може змінитися в міру уточнення бюджетних розрахунків.

Внутрішній документ Єврокомісії містить і вимогу до України прискорити реформи, пов’язані з отриманням чинного кредиту ЄС на 90 млрд євро. За наведеними даними, наразі з цієї суми виділено лише 20 млрд євро. Таким чином, подальша фінансова підтримка обговорюється паралельно з виконанням умов уже погодженої програми.

Вимога щодо реформ означає, що обговорення додаткового фінансування стосується не лише визначення необхідної суми, а й виконання Україною погоджених зобов’язань. Для ЄС це один зі способів пов’язати бюджетну підтримку з конкретними змінами, необхідними для продовження співпраці. Водночас доступна інформація не уточнює, які саме реформи мають бути виконані першочергово та чи впливатиме їхній темп на погодження нового пакета допомоги.

Ключовими питаннями для листопадового саміту залишаються загальний обсяг фінансування, його форма та строки надання коштів. Окремо лідерам ЄС доведеться визначити, як співвіднести нові потреби України з виконанням чинної кредитної програми. До ухвалення конкретного рішення оцінка дефіциту в 70 млрд євро залишається орієнтиром для переговорів, а не остаточно погодженим обсягом допомоги.