ЄС просить Україну пояснити дефіцит у $27 млрд, — NYT
2026-11-09    128

ЄС просить Україну пояснити дефіцит у $27 млрд, — NYT

Україна звернулася до міжнародних партнерів із запитом на додаткове фінансування оборонних потреб приблизно на $27 млрд, однак у Європейському Союзі хочуть отримати детальні пояснення щодо формування цієї суми та напрямів витрат, повідомляє The New York Times. Окремо Київ просить прискорити надходження частини вже погодженого кредиту ЄС на €90 млрд, зокрема для закупівлі озброєння, яке має надійти на початку 2027 року.

За даними видання, близько $8–10 млрд із додаткової потреби пов’язані із закупівлями зброї, необхідними для забезпечення майбутніх поставок. Європейські посадовці при цьому хочуть зрозуміти, з яких складових сформувався весь дефіцит і чому раніше погодженого фінансування недостатньо для покриття заявлених потреб.

Запит виник на тлі зростання вартості оборони та необхідності заздалегідь укладати контракти на озброєння. Для України це особливо важливо через тривалі виробничі цикли окремих видів військової техніки, боєприпасів і засобів протиповітряної оборони. Відтермінування рішень щодо фінансування може вплинути не лише на бюджет поточного року, а й на обсяги поставок у 2027 році.

Київ водночас прагне отримати раніше погоджені європейські кошти швидше. ЄС затвердив Ukraine Support Loan обсягом €90 млрд на 2026–2027 роки. Із цієї суми €30 млрд передбачено для загальної бюджетної підтримки, а €60 млрд — для оборонних потреб, включно із закупівлями та розвитком оборонно-промислових спроможностей.

Перші виплати за механізмом уже розпочалися. У червні Європейська комісія повідомила про перерахування Україні €3,2 млрд першого траншу макрофінансової допомоги. Окремо наприкінці червня Україна отримала €3,9 млрд першого оборонного траншу, який спрямовується на пріоритетні потреби та термінові поставки для фронту.

Європейський механізм передбачає щорічне ухвалення рішень щодо фінансування залежно від актуальних потреб України. Єврокомісія у квітні запропонувала мобілізувати до €45 млрд у межах кредиту протягом 2026 року, тоді як решта коштів має бути доступна наступного року. Фінансування прив’язане до погодженої Україною стратегії та умов щодо використання коштів і контролю за ними.

Паралельно європейські країни обговорюють інші способи закриття фінансового розриву. Одним із варіантів залишається використання заморожених російських активів, значна частина яких перебуває в Європі. Однак навколо такого механізму зберігаються юридичні та фінансові суперечки, зокрема через ризики для Бельгії та Euroclear, де зосереджена значна частина активів.

Для Брюсселя новий запит означає необхідність зіставити додаткові потреби Києва з уже затвердженим фінансовим пакетом і визначити, які витрати можуть бути покриті в його межах. Для України ключовим питанням залишається швидкість доступу до грошей: частину озброєння необхідно замовляти заздалегідь, тому рішення про фінансування на 2027 рік потребують ухвалення ще у 2026 році.

The New York Times, Ukraine Support Loan, Європейський Союз, Україна
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