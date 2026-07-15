ЄС продовжить захист українців до 2028 року з новими умовами

Країни Європейського Союзу погодили продовження дії механізму тимчасового захисту для громадян України до березня 2028 року, водночас запровадивши нові правила для частини новоприбулих заявників. Відповідне рішення підтримали держави-члени ЄС, а остаточне затвердження найближчими тижнями має ухвалити Рада Європейського Союзу.

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Згідно з погодженими змінами, нові обмеження стосуватимуться лише громадян України, які звертатимуться за тимчасовим захистом після набрання рішенням чинності. Особи, які вже користуються статусом тимчасового захисту в країнах ЄС, продовжать перебувати під його дією на чинних умовах і не підпадатимуть під нові вимоги.

У повідомленні ЄС зазначається, що з урахуванням оборонних потреб України тимчасовий захист у майбутньому надаватиметься лише тим громадянам, які виконали свої військові обов’язки відповідно до українського законодавства. Для підтвердження цього заявники повинні будуть надати відповідні документи.

Одним із таких підтверджень може стати штамп у закордонному паспорті про законний виїзд з України, проставлений українськими прикордонними органами. Також прийматимуться документи в паперовій або електронній формі, які підтверджують звільнення від військового обов’язку або законні підстави для його невиконання чи відстрочки.

Формулювання рішення свідчить, що головною метою нових правил є перевірка законності виїзду громадян України за кордон. Якщо чоловік призовного віку залишив територію України на законних підставах, він зможе підтвердити це документально та претендувати на отримання тимчасового захисту навіть за відсутності постійної відстрочки від мобілізації. Це може стосуватися, зокрема, осіб, які виїхали під час службових відряджень, маючи бронювання або інші законні підстави для перетину державного кордону.

Водночас найбільше нововведення вплине на тих громадян, які не зможуть підтвердити законність свого виїзду з України. Саме для цієї категорії заявників доступ до механізму тимчасового захисту може бути обмежений після набуття рішенням чинності.

Практичне застосування нових правил може супроводжуватися окремими труднощами. Під час виїзду з України прикордонники не завжди проставляють у паспорті штамп про перетин кордону, хоча саме він називається серед можливих доказів законного виїзду. У зв’язку з цим громадянам, які планують подорожі за кордон у майбутньому, може бути доцільно заздалегідь подбати про отримання відповідної відмітки або інших документів, що підтверджують законність перетину кордону.

Механізм тимчасового захисту діє в Європейському Союзі з березня 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він дозволяє українським громадянам легально проживати в країнах ЄС, отримувати доступ до ринку праці, освіти, медичних та соціальних послуг без проходження стандартної процедури отримання притулку. Після остаточного затвердження Радою ЄС нові правила визначатимуть порядок надання такого статусу для нових заявників до березня 2028 року.