Європейська комісія 23 листопада представила 22-й пакет санкцій проти Росії. Про нові обмеження оголосила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн. Пропозиції передбачають відключення від міжнародної системи SWIFT близько 60 російських банків, посилення контролю за криптовалютними платформами, розширення заборони на енергетичні послуги та санкції проти більш ніж 70 суден тіньового флоту РФ.

За словами фон дер Ляєн, новий пакет має посилити тиск на джерела фінансування російської війни, обмежити міжнародні можливості Москви та ускладнити обхід уже запроваджених санкцій. Євросоюз також планує посилити візові правила для громадян Росії та обмежити участь російських команд і спортсменів у змаганнях на території ЄС під національним прапором.

Фінансовий блок передбачає поширення заборони на транзакції приблизно на 60 російських банків. Усі ці установи мають бути виключені із системи SWIFT, яка використовується для передавання фінансових повідомлень між банками під час міжнародних розрахунків. Єврокомісія не оприлюднила в заяві повного переліку установ, яких стосуватимуться нові обмеження.

Окремий напрям санкцій стосується криптовалютних платформ і платіжних мереж, які можуть використовуватися для обходу фінансових обмежень. Брюссель планує поширити заходи не лише на російські структури, а й на компанії з третіх країн, які допомагають Москві знаходити альтернативні канали платежів. Для координації цієї роботи створено робочу групу з криптовалютних санкцій.

Єврокомісія також має намір розширити заборону на надання Росії енергетичних послуг європейськими компаніями. Обмеження охоплюватимуть допомогу у будівництві, експлуатації та ремонті російської енергетичної інфраструктури, зокрема нафтопереробних заводів. Уперше до переліку таких послуг пропонується включити послуги, пов’язані з постачанням електроенергії.

Ще один блок спрямований проти російського тіньового флоту, який використовується для експорту нафти в умовах міжнародних обмежень. До санкційного переліку планують додати понад 70 суден. Крім того, Єврокомісія пропонує заборонити використання танкерів, застрахованих у Росії. Такий захід має ускладнити перевезення російської нафти та обмежити доступ суден до європейських послуг.

Нові пропозиції торкнуться також спортивної та культурної сфер. Єврокомісія хоче заборонити російським командам і спортсменам виступати під прапором РФ на спортивних заходах у країнах Євросоюзу. Також пропонується обмежити використання офіційної російської символіки, фінансові перекази від російських спонсорів європейським спортивним і культурним організаціям та участь громадян Росії в керівних органах європейських спортивних федерацій.

Окремо пакет передбачає візові обмеження для колишніх російських військовослужбовців, які брали участь у війні проти України. Фон дер Ляєн пояснила цю ініціативу ризиками для безпеки європейських країн, зокрема на тлі активізації гібридної діяльності російських структур у Європі. Єврокомісія також пропонує заборонити громадянам ЄС і надалі обіймати посади в керівних органах російських компаній.

Представлений пакет поки є пропозицією Єврокомісії, а не чинними санкціями. Для набуття чинності його мають погодити держави-члени ЄС у Раді Євросоюзу. Рішення щодо санкцій у межах спільної зовнішньої та безпекової політики ухвалюються одностайно, тому кожна країна має підтримати узгоджений текст. Під час переговорів перелік обмежень і формулювання окремих заходів можуть змінитися.

Брюссель прагне продовжувати санкційний тиск, доки Росія не продемонструє готовності до тривалого миру. За словами фон дер Ляєн, Євросоюз і надалі пропонуватиме нові обмеження, якщо Москва не змінить свою політику щодо війни проти України. Statement+3

У попередніх санкційних пакетах ЄС уже обмежив доступ значної кількості суден, пов’язаних із перевезенням російської нафти, до європейських портів і послуг. За даними Euronews, до нової пропозиції понад 670 суден тіньового флоту вже були позбавлені такого доступу. Санкції проти танкерів та інфраструктури їхнього обслуговування мають доповнити обмеження на експорт енергоносіїв і посилити контроль за морськими перевезеннями. Euronews

SWIFT є міжнародною системою обміну фінансовими повідомленнями, а не платіжною системою в прямому значенні. Відключення банку від мережі ускладнює проведення міжнародних операцій, однак саме по собі не означає автоматичного блокування всіх його активів або припинення внутрішніх розрахунків. Тому ефективність нових заходів залежатиме також від контролю за альтернативними каналами платежів і готовності третіх країн дотримуватися санкційних обмежень.