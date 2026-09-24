ЄС поставив під сумнів розрахунки України щодо фінансування
2026-24-09    195

ЄС поставив під сумнів розрахунки України щодо фінансування

Європейський Союз засумнівався в частині розрахунків України щодо додаткової потреби у фінансуванні після зустрічі президента Володимира Зеленського з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн 22 вересня у Нью-Йорку. Київ повідомив союзникам про несподівану бюджетну потребу приблизно у 26 млрд євро та попросив прискорити надання кредиту ЄС на 90 млрд євро, однак у Брюсселі оскаржили окремі наведені українською стороною цифри, пише Bloomberg.

Україна розраховує за рахунок додаткової підтримки покрити потребу державного бюджету та одночасно прискорити доступ до вже погодженого європейського кредиту. Передбачений механізм має забезпечити фінансування України протягом 2026 і 2027 років. Кошти планується спрямувати як на бюджетні потреби, так і на оборонні видатки.

Водночас у Брюсселі вважають, що додаткове фінансування України мають забезпечувати не лише держави Євросоюзу. За даними Bloomberg, європейські представники наполягають на залученні до підтримки інших партнерів Києва, зокрема Канади, Норвегії та Японії.

Після зустрічі із Зеленським фон дер Ляєн окремо заявила, що цього року для України все ще доступні 37 млрд євро. Водночас вона пов’язала подальшу бюджетну підтримку з просуванням реформ у Верховній Раді. Європейська сторона очікує від Києва виконання зобов’язань, пов’язаних із верховенством права, боротьбою з корупцією та економічними реформами.

У Єврокомісії також наголошують на необхідності заходів, які мають сприяти збільшенню податкових надходжень та скороченню тіньової економіки. Окремі вимоги щодо реформ уже є частиною умов, пов’язаних із європейською фінансовою підтримкою.

Водночас представники ЄС наразі публічно не називають конкретний пакет українських законопроєктів щодо реформування правоохоронної системи безпосередньою умовою надання фінансування. Позиція Брюсселя формулюється через ширші вимоги щодо верховенства права, боротьби з корупцією та виконання реформаторських зобов’язань.

Обговорення параметрів фінансової підтримки продовжиться найближчими днями. За даними української сторони, наступні переговори можуть відбутися через сім-десять днів. Сторонам належить узгодити оцінку додаткової бюджетної потреби України та визначити, яку частину коштів можуть надати ЄС та інші міжнародні партнери.

Кредитний механізм ЄС на 90 млрд євро розрахований на 2026–2027 роки. Його загальний обсяг включає близько 60 млрд євро на оборонні потреби та 30 млрд євро на бюджетну підтримку. Фінансування надається в межах окремого механізму Ukraine Support Loan, пов’язаного з виконанням Україною погоджених умов.

Перший транш бюджетної частини у розмірі 3,2 млрд євро Єврокомісія перерахувала Україні 25 червня. Подальші виплати залежать від виконання визначених умов та оцінки прогресу за відповідними напрямами. Таким чином, нинішні переговори стосуються не лише обсягу додаткової потреби, а й механізму її покриття.

Окремим питанням залишається участь країн поза ЄС у фінансуванні українського бюджету. Якщо європейська сторона наполягатиме на ширшому розподілі фінансового навантаження між партнерами, остаточний обсяг допомоги та строки її надходження залежатимуть від рішень кількох донорів.

Володимир Зеленський, дефіцит бюджету, Європейський Союз, Урсула фон дер Ляєн, фінансування України
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