ЄС погодив відкриття першого кластера переговорів з Україною щодо вступу до Євросоюзу

Усі держави-члени Європейського Союзу погодили відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України та Молдови до ЄС. Про це повідомила Європейська комісія 15 червня. Перший етап переговорного процесу стосуватиметься питань верховенства права, правосуддя, свободи та основних прав людини — сфер, які вважаються фундаментальними для майбутнього членства в Євросоюзі.

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Рішення означає завершення одного з ключових підготовчих етапів переговорного процесу, який передбачав оцінку українського та молдовського законодавства на відповідність праву ЄС. Відкриття кластера дає можливість перейти до детального аналізу реформ, виконання зобов’язань та узгодження національних норм із європейськими стандартами.

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Кластер «Основи» охоплює питання незалежності судової системи, боротьби з корупцією, захисту прав людини, функціонування демократичних інституцій, свободи слова та роботи правоохоронних органів. Саме цей напрямок традиційно відкривається першим під час переговорів про вступ і закривається останнім після виконання всіх необхідних критеріїв.

Для України рішення має особливе значення на тлі масштабних реформ, які країна проводить після отримання статусу кандидата на вступ до ЄС у червні 2022 року. Серед ключових вимог Євросоюзу були реформа Конституційного Суду, посилення антикорупційної інфраструктури, зміни у сфері судочинства, боротьба з відмиванням коштів та захист прав національних меншин.

Офіційний старт переговорів про вступ України та Молдови до ЄС відбувся у червні 2024 року. Після цього розпочався процес скринінгу — комплексної перевірки відповідності законодавства двох країн європейському праву. Саме результати цієї перевірки стали підставою для переходу до наступного етапу переговорів.

Молдова проходить переговорний процес паралельно з Україною. Брюссель неодноразово наголошував, що обидві країни демонструють прогрес у виконанні рекомендацій Єврокомісії, хоча темпи впровадження реформ оцінюються окремо для кожної держави.

Подальші етапи переговорів передбачатимуть відкриття інших тематичних кластерів, які охоплюють внутрішній ринок ЄС, конкурентну політику, цифрову трансформацію, сільське господарство, екологію, транспорт, енергетику та зовнішню політику. Для переходу до кожного нового блоку країни-кандидати повинні виконати визначені Євросоюзом критерії та отримати одностайну підтримку всіх держав-членів.

Відкриття першого кластера не означає автоматичного вступу до ЄС, однак є одним із найважливіших практичних кроків на шляху до членства. Подальший темп переговорів залежатиме від виконання реформ, політичних рішень усередині Євросоюзу та результатів оцінки змін, які впроваджуватимуть Україна і Молдова в рамках переговорного процесу.