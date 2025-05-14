ЄС підвищить мито на українські товари

Підвищені мита на українські товари може запровадити ЄС уже з 6 червня, — пише FT.

Головне:

▫️ Замість продовження безмитного режиму введуть “перехідні заходи”, якщо переговори про оновлення торговельної угоди затягнуться.

▫️Рішення викликане протестами фермерів у Польщі, Франції та інших країнах.

▫️Пропозиція ЄС передбачає різке скорочення безмитних квот: кукурудза — із 4,7 млн тонн до 650 тис,. птиця — із 57,1 тис. до 40 тис., цукор — із 109 тис. до 40,7 тис. тонн.

▫️Київ оцінює, що повернення до довоєнних умов може коштувати економіці €3,5 млрд щорічно — це називають “великим кроком назад”.

▫️Польща, де триває передвиборча кампанія, домагається відтермінування переговорів, а в Європарламенті вже готуються до розслідування причин затримки.

▫️Ситуація викликає занепокоєння у Києві й серед європейських політиків, які закликають до передбачуваних торговельних правил.