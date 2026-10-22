ЄС перевіряє Booking.com через ймовірне шахрайство та фішинг

Європейська комісія 21 жовтня розпочала офіційне розслідування щодо Booking.com через підозри в недостатній протидії фальшивим оголошенням про житло, фішинговим атакам і непрозорому маркуванню платного просування пропозицій. Брюссель перевірить, чи виконує платформа вимоги Закону ЄС про цифрові послуги (DSA). У разі встановлення порушень компанії може загрожувати штраф до 6% її світового річного обороту.

Розслідування охоплює три основні напрями. Перший стосується оголошень про неіснуючі об’єкти розміщення, шахрайського привласнення чужих даних і пропозицій, які не відповідають вимогам законодавства. Єврокомісія з’ясовуватиме, чи належним чином Booking.com виявляла системні ризики та чи вживала ефективних заходів для видалення проблемних оголошень.

Другий напрям — фішингові схеми, у яких шахраї використовують дані бронювання та гостей, щоб виманювати гроші або платіжну інформацію. Регулятор перевірить, які ризики створює передавання інформації про бронювання постачальникам житла, а також наскільки безпечними є внутрішня система повідомлень платформи та механізми захисту персональних даних.

Окрему увагу приділять повідомленням, у яких користувачів можуть просити повторно підтвердити платіж, перейти за зовнішнім посиланням або переказати додаткові кошти. Єврокомісія оцінить, чи передбачила компанія достатні запобіжники, щоб дані клієнтів і канали зв’язку не використовували для шахрайських платежів.

Третій предмет перевірки — платне підвищення позицій оголошень у результатах пошуку. Постачальники житла можуть платити вищу комісію, щоб отримати більше видимості на платформі. Регулятор з’ясує, чи можуть користувачі чітко розпізнати такі пропозиції як рекламу та чи мають доступ до інформації про того, хто її оплатив, від чийого імені її показують і чому вона з’явилася в результатах пошуку.

Єврокомісія розпочала провадження після попередньої перевірки та аналізу звітів Booking.com про оцінювання ризиків за 2026 рік і три попередні роки. Регулятор також врахував інформацію з оприлюднених звітів про прозорість і відповіді компанії на офіційні запити, надіслані 23 вересня 2025 року та 26 травня 2026 року.

Виконавча віцепрезидентка Єврокомісії з питань технологічного суверенітету, безпеки та демократії Генна Віркунен заявила, що європейці повинні мати змогу бронювати відпочинок без ризику стати жертвами шахрайства. За її словами, DSA встановлює чіткі обов’язки цифрових платформ щодо протидії таким загрозам, а регулятор має забезпечити їх виконання провідними сервісами бронювання.

У Booking.com заявили про готовність співпрацювати з Єврокомісією. Представник компанії повідомив, що безпека, довіра та захист персональної інформації є її пріоритетами. Компанія також підтвердила готовність взаємодіяти з урядами, регуляторами, правоохоронними органами та галузевими партнерами для протидії кіберзлочинності й онлайн-шахрайству.

У межах розслідування Єврокомісія може запитувати додаткову інформацію, проводити співбесіди та інспекції. Також вона має повноваження застосовувати тимчасові заходи, ухвалювати рішення про невідповідність вимогам DSA або приймати зобов’язання компанії щодо усунення виявлених проблем. Відкриття провадження не означає, що порушення вже доведені: остаточний висновок залежатиме від результатів перевірки. Строк завершення розслідування наразі не оголошено.

DSA зобов’язує найбільші онлайн-платформи оцінювати системні ризики, пов’язані з їхніми сервісами, і вживати обґрунтованих та ефективних заходів для їх зменшення. Booking.com отримала статус дуже великої онлайн-платформи в ЄС 25 квітня 2023 року. Цей статус передбачає посилений нагляд і додаткові вимоги до управління ризиками, прозорості та захисту користувачів.

Для мандрівників ризик полягає не лише в бронюванні неіснуючого житла, а й у виманюванні додаткових платежів через повідомлення, які можуть виглядати як справжнє звернення об’єкта розміщення. Booking.com рекомендує звіряти платіжні вимоги з умовами підтвердженого бронювання, не передавати дані банківських карток електронною поштою, телефоном або через месенджери та перевіряти підозрілі повідомлення через офіційну службу підтримки. Результати розслідування можуть вплинути на вимоги до перевірки оголошень, обробки даних клієнтів і маркування платних пропозицій на сервісах бронювання.