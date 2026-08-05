ЄС офіційно продовжив тимчасовий захист до 2028 року з новими умовами
2026-05-08    74

ЄС офіційно продовжив тимчасовий захист до 2028 року з новими умовами

Рада Європейського Союзу офіційно опублікувала рішення про продовження режиму тимчасового захисту для громадян України, яке набуде чинності вже завтра. Як повідомило Міністерство внутрішніх справ Чехії, документ передбачає нові умови для чоловіків-громадян України призовного віку, які не мають законного звільнення від військової служби. Для отримання або продовження тимчасового захисту вони повинні будуть підтвердити виконання військового обов’язку за допомогою заяви Reserv+.

Згідно з роз’ясненнями чеського МВС, нова вимога стосуватиметься як осіб, які звертаються за тимчасовим захистом уперше, так і тих, хто подає заяву на його повторне оформлення. Також правило застосовуватиметься у випадках оформлення тимчасового захисту для возз’єднання сім’ї. Водночас нововведення не поширюється на українців, які вже мають чинний статус тимчасового захисту на момент ухвалення рішення.

Для всіх інших категорій громадян України режим тимчасового захисту продовжено до березня 2028 року. Це означає, що українці, які відповідають встановленим вимогам, зможуть і надалі легально проживати на території держав-членів ЄС, працювати, користуватися медичними послугами, освітою та іншими соціальними гарантіями, передбаченими європейським законодавством.

У повідомленні чеського Міністерства внутрішніх справ зазначено, що підтвердження виконання військового обов’язку здійснюватиметься шляхом подання заяви Reserv+. Саме цей документ стане обов’язковим елементом під час розгляду заяв відповідної категорії громадян. Детальний порядок перевірки та практичне застосування нових вимог визначатиметься компетентними органами держав, які оформлюють тимчасовий захист.

Оприлюднення рішення в Офіційному журналі Європейського Союзу означає завершення законодавчої процедури його ухвалення. Після набрання чинності держави-члени ЄС повинні застосовувати нові правила відповідно до власних адміністративних процедур та норм міграційного законодавства.

Механізм тимчасового захисту Європейський Союз активував у березні 2022 року після початку повномасштабної війни. Він дозволив мільйонам громадян України отримати право на проживання, працевлаштування, медичне забезпечення та доступ до освіти без проходження стандартної процедури отримання притулку. Надалі дія цього механізму кілька разів продовжувалася рішеннями Ради ЄС.

Сервіс Reserv+ використовується для взаємодії військовозобов’язаних громадян із державними органами та підтвердження виконання окремих вимог військового обліку. Нова умова щодо його використання стосується лише визначеної категорії чоловіків, тоді як особи, які вже мають чинний тимчасовий захист, продовжать користуватися ним без додаткового підтвердження до завершення строку дії виданих документів.

Reserv+, березень 2028, військовий обов'язок, воєнний облік, громадяни України, європейське законодавство, Європейський Союз, країни ЄС, МВС Чехії, міграційна політика, міграція, міжнародне право, мобілізація, Офіційний журнал ЄС, посвідка на проживання, Рада ЄС, статус захисту, тимчасовий захист, українські біженці, Чехія
Останні новини
Герой мему «Гарольд, що приховує біль» став фаворитом на пост президента Угорщини

Герой мему «Гарольд, що приховує біль» став фаворитом на пост президента Угорщини
Пенсіонер Андраш Арато, відомий у всьому світі як герой інтернет-мему читать далее
05-08, 19:08
Telegram-канал «Офіцер»: хто його веде і що відомо про автора

Telegram-канал «Офіцер»: хто його веде і що відомо про автора
Telegram-канал «Офіцер» став одним із найцитованіших українських військових ресурсів, який читать далее
05-08, 18:29
ЄС офіційно продовжив тимчасовий захист до 2028 року з новими умовами

ЄС офіційно продовжив тимчасовий захист до 2028 року з новими умовами
Рада Європейського Союзу офіційно опублікувала рішення про продовження режиму тимчасового читать далее
05-08, 18:17
В Україні запровадили нові ветпаспорти для домашніх тварин

В Україні запровадили нові ветпаспорти для домашніх тварин
В Україні запровадили ветеринарні паспорти нового зразка для домашніх тварин. читать далее
05-08, 18:15
Україна переходить на новий стандарт електронного підпису «Купина»

Україна переходить на новий стандарт електронного підпису «Купина»
Із 1 вересня в Україні почнуть видавати кваліфіковані електронні підписи читать далее
05-08, 18:13
Відмова від вакцинації може стати підставою для відсторонення від роботи

Відмова від вакцинації може стати підставою для відсторонення від роботи
Працівника можуть тимчасово відсторонити від роботи у разі відмови від читать далее
05-08, 18:12
В Україні запроваджують обов’язкове декларування IMEI смартфонів

В Україні запроваджують обов’язкове декларування IMEI смартфонів
У Міністерстві фінансів запровадили обов'язкове декларування IMEI-кодів мобільних телефонів під читать далее
05-08, 18:08
Удари по складах супермаркетів: чи загрожують українцям дефіцит продуктів і зростання цін

Удари по складах супермаркетів: чи загрожують українцям дефіцит продуктів і зростання цін
Російські удари по логістичній інфраструктурі великих торговельних мереж дедалі частіше читать далее
05-08, 17:12
ВАКС обирає запобіжний захід експослу Ользі Стефанішиній

ВАКС обирає запобіжний захід експослу Ользі Стефанішиній
НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про нову підозру колишній читать далее
05-08, 17:00
Яке церковне свято 6 серпня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 6 серпня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
6 серпня 2026 року православна церква відзначає одне з дванадесятих читать далее
05-08, 16:54
Ferrexpo зупинила виробництво через удари РФ по портах

Ferrexpo зупинила виробництво через удари РФ по портах
Компанія Ferrexpo оголосила про призупинення виробництва залізорудної продукції через наслідки читать далее
05-08, 12:51
У Відні пройшла таємна зустріч щодо завершення війни в Україні, – Bloomberg

У Відні пройшла таємна зустріч щодо завершення війни в Україні, – Bloomberg
Колишні високопосадовці з Великої Британії, Франції, Німеччини та Росії у читать далее
05-08, 11:28
Епіцентр, Rozetka і Нова пошта зазнали ударів під час атаки РФ

Епіцентр, Rozetka і Нова пошта зазнали ударів під час атаки РФ
У ніч проти 5 серпня російські війська завдали масованого удару читать далее
05-08, 09:21
МЗС відреагувало на нове критичне інтерв’ю Юлії Мендель

МЗС відреагувало на нове критичне інтерв’ю Юлії Мендель
Колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель дала інтерв'ю французькому виданню читать далее
05-08, 09:12
Павло Казарін: біографія та цікаві факти про журналіста

Павло Казарін: біографія та цікаві факти про журналіста
Павло Казарін — український журналіст, публіцист, теле- і радіоведучий, який читать далее
05-08, 09:09
Понад 1,2 млн автомобілів Tesla потрапили під федеральне розслідування

Понад 1,2 млн автомобілів Tesla потрапили під федеральне розслідування
Федеральне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) розпочало масштабне розслідування читать далее
05-08, 09:06
НБУ знизив офіційний курс долара та євро на 5 серпня

НБУ знизив офіційний курс долара та євро на 5 серпня
Національний банк України встановив офіційні курси валют на середу, 5 читать далее
05-08, 09:04
Індексація зарплати у серпні 2026: кому виплатять доплату

Індексація зарплати у серпні 2026: кому виплатять доплату
У серпні 2026 року роботодавці продовжать нараховувати індексацію заробітної плати читать далее
05-08, 09:02
АТЕШ: що відомо про партизанський рух і його діяльність

АТЕШ: що відомо про партизанський рух і його діяльність
Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році на тимчасово читать далее
05-08, 08:57
Масована атака на Київ і область: загинули щонайменше 15 людей

Масована атака на Київ і область: загинули щонайменше 15 людей
Київ і Київська область вночі зазнали масштабної повітряної атаки, внаслідок читать далее
05-08, 08:04
Теги
Європейський Союз Верховна Рада Володимир Зеленський Дональд Трамп ЗСУ Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 війна в Україні дипломатія закон про мобілізацію мобілізація народні прикмети новини України футбол чемпіонат світу 2026