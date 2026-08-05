Рада Європейського Союзу офіційно опублікувала рішення про продовження режиму тимчасового захисту для громадян України, яке набуде чинності вже завтра. Як повідомило Міністерство внутрішніх справ Чехії, документ передбачає нові умови для чоловіків-громадян України призовного віку, які не мають законного звільнення від військової служби. Для отримання або продовження тимчасового захисту вони повинні будуть підтвердити виконання військового обов’язку за допомогою заяви Reserv+.

Згідно з роз’ясненнями чеського МВС, нова вимога стосуватиметься як осіб, які звертаються за тимчасовим захистом уперше, так і тих, хто подає заяву на його повторне оформлення. Також правило застосовуватиметься у випадках оформлення тимчасового захисту для возз’єднання сім’ї. Водночас нововведення не поширюється на українців, які вже мають чинний статус тимчасового захисту на момент ухвалення рішення.

Для всіх інших категорій громадян України режим тимчасового захисту продовжено до березня 2028 року. Це означає, що українці, які відповідають встановленим вимогам, зможуть і надалі легально проживати на території держав-членів ЄС, працювати, користуватися медичними послугами, освітою та іншими соціальними гарантіями, передбаченими європейським законодавством.

У повідомленні чеського Міністерства внутрішніх справ зазначено, що підтвердження виконання військового обов’язку здійснюватиметься шляхом подання заяви Reserv+. Саме цей документ стане обов’язковим елементом під час розгляду заяв відповідної категорії громадян. Детальний порядок перевірки та практичне застосування нових вимог визначатиметься компетентними органами держав, які оформлюють тимчасовий захист.

Оприлюднення рішення в Офіційному журналі Європейського Союзу означає завершення законодавчої процедури його ухвалення. Після набрання чинності держави-члени ЄС повинні застосовувати нові правила відповідно до власних адміністративних процедур та норм міграційного законодавства.

Механізм тимчасового захисту Європейський Союз активував у березні 2022 року після початку повномасштабної війни. Він дозволив мільйонам громадян України отримати право на проживання, працевлаштування, медичне забезпечення та доступ до освіти без проходження стандартної процедури отримання притулку. Надалі дія цього механізму кілька разів продовжувалася рішеннями Ради ЄС.

Сервіс Reserv+ використовується для взаємодії військовозобов’язаних громадян із державними органами та підтвердження виконання окремих вимог військового обліку. Нова умова щодо його використання стосується лише визначеної категорії чоловіків, тоді як особи, які вже мають чинний тимчасовий захист, продовжать користуватися ним без додаткового підтвердження до завершення строку дії виданих документів.