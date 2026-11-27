Лідери Європейського Союзу 26 листопада під час спеціального саміту в Брюсселі не змогли досягти остаточної домовленості щодо додаткового фінансування України на 2027 рік у розмірі 45 млрд євро. Питання залишилося відкритим, а переговори про надання коштів мають продовжитися на наступному засіданні Європейської ради в грудні, повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта.

За словами Кошти, пропозицію Європейської комісії підтримали 24 держави-члени. Водночас Болгарія погодилася брати участь лише в невійськовій складовій фінансової допомоги, зокрема з урахуванням потреб регіонів, де проживає її національна меншина. Остаточного рішення щодо механізму фінансування лідери не ухвалили.

Пакет на 45 млрд євро має забезпечити частину фінансових потреб України у 2027 році. Згідно з пропозицією Єврокомісії, до 13,3 млрд євро передбачено спрямувати на бюджетну підтримку, зокрема через Ukraine Facility та макрофінансову допомогу. Ще 31,7 млрд євро планується використати для зміцнення оборонно-промислових спроможностей.

Фінансування має супроводжуватися умовами щодо верховенства права, боротьби з корупцією, економічної стійкості та бюджетної стабільності. Це означає, що отримання коштів залежатиме не лише від погодження європейськими державами загального механізму, а й від виконання Україною визначених зобов’язань.

Паралельно учасники саміту обговорювали багаторічний бюджет Євросоюзу на 2028–2034 роки. Переговори тривали понад 12 годин, однак компромісу щодо загального обсягу бюджету, розподілу коштів між напрямами та нових джерел доходів також не знайшли. Частина держав вимагала скорочення витрат, тоді як більшість виступила проти подальшого зменшення фінансування сільського господарства та політики згуртованості.

Окремі розбіжності стосувалися можливості використання європейських коштів для військової підтримки України. За даними повідомлень про перебіг переговорів, Болгарія, Чехія, Угорщина та Словаччина висловлювали заперечення щодо такого підходу. Це ускладнює погодження фінансової конструкції, яка має поєднати бюджетну допомогу з інвестиціями в оборонне виробництво.

Для Києва питання має безпосереднє значення через потребу забезпечувати бюджетні видатки, фінансувати державні послуги та підтримувати оборонну промисловість. Передбачений пакет має доповнити вже погоджені європейські механізми підтримки, але затримка з остаточним рішенням залишає невизначеність щодо графіка надходження коштів.

Наступний етап переговорів залежатиме від того, чи зможуть уряди країн ЄС узгодити умови участі держав, які не підтримують військову складову допомоги, та знайти прийнятний механізм розподілу фінансового навантаження. Саме грудневе засідання Європейської ради має стати наступною можливістю перейти від політичної підтримки до формального рішення.