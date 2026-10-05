ЄС може обмежити доступ України до агроринку
2026-05-10    115

ЄС може обмежити доступ України до агроринку

Європейська комісія розглядає спеціальні умови, які можуть обмежити доступ України до аграрного ринку та субсидій ЄС навіть після майбутнього вступу країни до Євросоюзу. Про це 5 жовтня повідомило Financial Times із посиланням на обговорення в європейських інституціях. Потенційні обмеження мають стосуватися, зокрема, української пшениці та інших зернових культур.

За даними видання, одним із питань переговорів є майбутній доступ українських агровиробників до єдиного ринку ЄС. Окремо розглядається можливість обмежити обсяг коштів, які український аграрний сектор зможе отримувати в межах спільної аграрної політики після набуття членства.

Йдеться про значний фінансовий ресурс. На аграрні субсидії в Євросоюзі щороку спрямовують близько 55 млрд євро. Повноцінне включення великого українського аграрного сектору до системи підтримки може змінити розподіл коштів між нинішніми державами-членами та новим учасником.

Питання доступу української агропродукції до ринку ЄС особливо чутливе для країн, де фермери побоюються посилення конкуренції. Серед держав, чиї інтереси враховуються під час обговорення майбутніх правил, Financial Times називає Польщу, Францію та Італію.

Польські фермери раніше неодноразово виступали проти безперешкодного надходження української агропродукції на ринок країни. Франція та Італія також мають значний аграрний сектор і зацікавлені в тому, щоб розширення ЄС не створювало надмірного тиску на доходи їхніх виробників.

Можливі обмеження можуть стати частиною переговорів про умови вступу України до ЄС. Остаточні параметри майбутнього доступу до спільного ринку та системи аграрної підтримки мають бути узгоджені між Україною та державами-членами в процесі переговорів про членство.

Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС у червні 2022 року, а в грудні 2023-го лідери Євросоюзу погодилися розпочати переговори про вступ. Формальні переговори стартували у червні 2024 року. Процес передбачає узгодження українського законодавства з правом ЄС за низкою переговорних розділів, включно з аграрною політикою.

Спільна аграрна політика ЄС є однією з найбільших сфер видатків європейського бюджету. Її механізми передбачають пряму підтримку фермерів, фінансування розвитку сільських територій та заходів, пов’язаних із функціонуванням аграрного сектору. Умови для нового члена в цій системі можуть стати одним із найбільш складних фінансових питань під час розширення Євросоюзу.

аграрний ринок, агросубсидії, Єврокомісія, Європейський Союз
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