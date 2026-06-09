ЄС готується відкрити перший кластер переговорів з Україною
2026-09-06    203

ЄС готується відкрити перший кластер переговорів з Україною

У найближчі дні Європейський Союз планує відкрити перший кластер переговорів про вступ України та Молдови до ЄС. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, підтвердивши готовність Брюсселя перейти до нового етапу євроінтеграційного процесу. Водночас президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ уже виконав усі необхідні умови для відкриття шести переговорних кластерів і очікує відповідних рішень від держав-членів Євросоюзу під час найближчих зустрічей.

Заява очільниці Єврокомісії пролунала на тлі активізації переговорного процесу між Брюсселем і країнами-кандидатами. Переговори про вступ до ЄС поділені на тематичні кластери, які охоплюють різні сфери законодавства, державного управління, економіки, правосуддя, безпеки та функціонування інституцій. Відкриття кожного з них є окремим етапом, що свідчить про готовність країни-кандидата адаптувати своє законодавство до європейських норм та стандартів.

Україна отримала статус кандидата на вступ до Європейського Союзу в червні 2022 року, а в грудні 2023 року лідери держав-членів погодили початок переговорів про членство. Після цього українська влада продовжила виконання рекомендацій Європейської комісії щодо реформ у сфері верховенства права, боротьби з корупцією, судової системи, державного управління та захисту прав національних меншин. Саме ці напрями залишаються одними з ключових під час оцінки готовності країни до подальшого просування переговорного процесу.

За словами Володимира Зеленського, Україна вже завершила необхідну підготовчу роботу для відкриття шести кластерів одночасно. Президент наголосив, що рішення тепер залежить від політичної волі країн-членів ЄС. Він підкреслив, що українська сторона виконала свої зобов’язання та розраховує на відповідну реакцію з боку європейських партнерів під час найближчих засідань і самітів.

Механізм переговорів про вступ до ЄС передбачає поступове відкриття та закриття кластерів після перевірки виконання необхідних критеріїв. До кожного блоку входять десятки окремих напрямів, які охоплюють питання економічної політики, конкуренції, енергетики, транспорту, цифрової трансформації, екології, фінансового контролю та функціонування державних інституцій. Від швидкості проходження цих етапів залежить загальний темп переговорів і перспективи набуття повноправного членства.

Паралельно з Україною переговорний процес продовжує Молдова, яка також отримала статус кандидата у 2022 році. Брюссель неодноразово заявляв про намір просувати євроінтеграцію обох держав синхронно, хоча остаточні рішення щодо кожного етапу ухвалюються окремо з урахуванням виконання необхідних критеріїв. Відкриття першого кластера може стати важливим сигналом щодо готовності Європейського Союзу переходити від політичної підтримки до практичного просування переговорів.

Європейська комісія раніше неодноразово відзначала прогрес України у впровадженні реформ навіть в умовах повномасштабної війни. У Брюсселі наголошували, що процес вступу залишається заснованим на досягненнях країни-кандидата та виконанні конкретних вимог. Водночас держави-члени ЄС продовжують обговорювати питання подальшого розширення Союзу, яке може стати одним із ключових напрямів європейської політики в найближчі роки.

Очікується, що рішення щодо відкриття переговорних кластерів можуть бути ухвалені вже під час найближчих засідань інституцій Європейського Союзу. У разі позитивного результату Україна отримає можливість перейти до наступної стадії переговорів, що визначатиме подальший графік її руху до членства в ЄС та масштаби майбутньої інтеграції до європейського політичного й економічного простору.

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