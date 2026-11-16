ЄС готує екстрений зимовий пакет для України: що до нього увійде

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький 15 листопада повідомив про підготовку спільно з Європейським Союзом екстреного зимового пакета допомоги, до якого планують включити генератори, зарядні станції, автобуси та підтримку у відновленні мостів і переправ. Ключові параметри допомоги він має обговорити 16 листопада у Брюсселі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Україна розраховує отримати перші поставки якомога швидше на тлі російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

За словами Корецького, обладнання для автономного енергозабезпечення та транспортні засоби необхідні для підтримки роботи міст і регіонів в умовах російських атак. Окремим напрямом співпраці стане допомога з мостами та переправами, яка має забезпечити надійне сполучення між берегами Дніпра.

«Готуємо з Євросоюзом конкретне наповнення екстреного зимового пакета для України: генератори, зарядні станції, автобуси, допомога з мостами та переправами, щоб зберегти надійне сполучення між берегами Дніпра. Усе це необхідне, щоб протистояти російському терору проти Києва, Дніпра, Запоріжжя, Харкова, Одеси та інших міст», – написав прем’єр.

Безпосереднім приводом для прискорення підготовки допомоги стали російські удари по енергетичних об’єктах. За інформацією глави уряду, 15 листопада атака на лінії електропередачі та підстанції у Запорізькій і Дніпропетровській областях залишила без електропостачання сотні тисяч людей.

Корецький назвав ситуацію складною та повідомив, що українські енергетики після кожного такого удару працюють над відновленням живлення. Водночас масштаб пошкоджень критичної інфраструктури посилює потребу в обладнанні, яке дозволяє підтримувати електропостачання незалежно від централізованої мережі.

Прем’єр наголосив, що Україні важливо отримати допомогу від партнерів найближчим часом. Під час переговорів у Брюсселі 16 листопада він планує узгодити з фон дер Ляєн основні деталі пакета. Корецький розраховує, що сторони зможуть остаточно погодити рішення, після чого перші партії необхідного обладнання та інших засобів надійдуть до країни.

Наразі публічно не оголошені загальна вартість зимового пакета, кількість генераторів і зарядних станцій, число автобусів, а також конкретні об’єкти мостової інфраструктури, на відновлення яких може бути спрямована європейська допомога. Не визначені й точні терміни перших поставок. Ці питання мають стати частиною подальшого узгодження з Єврокомісією.

Потреба в генераторах і зарядних станціях пов’язана з необхідністю створювати додаткові джерела живлення для критично важливих об’єктів та забезпечувати роботу інфраструктури під час аварійних відключень. Таке обладнання може використовуватися для підтримки комунальних установ, пунктів допомоги населенню та інших об’єктів, робота яких залежить від електроенергії.

Транспортна складова пакета має окреме значення для регіонів, де пошкодження інфраструктури ускладнюють пересування людей. Автобуси можуть допомогти підтримати міські та міжміські перевезення, тоді як відновлення мостів і переправ важливе для збереження транспортних маршрутів через Дніпро. В умовах війни такі маршрути мають значення не лише для повсякденного життя громад, а й для логістики та доступу до основних послуг.

Європейський Союз уже має механізми координації цивільного захисту та передачі екстреної допомоги країнам, які постраждали від надзвичайних ситуацій. Однак конкретний механізм фінансування та постачання ресурсів у межах нового зимового пакета ще потребує узгодження. Від результатів переговорів у Брюсселі залежатиме, які саме потреби вдасться закрити першими та наскільки швидко допомога надійде до українських регіонів.