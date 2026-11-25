Європейські країни напередодні саміту Європейського Союзу 26–27 листопада обговорюють механізм надання Україні додаткових 45 млрд євро фінансової підтримки у 2027 році, однак держави-члени поки не досягли згоди щодо окремих умов фінансування. Про перебіг переговорів повідомило видання Kyiv Independent 25 листопада.

Питання підтримки України стало одним із центральних у дискусіях європейських дипломатів. Водночас країни ЄС мають різні позиції щодо майбутнього багаторічного бюджету об’єднання на 2028–2034 роки, а також способів залучення коштів для української держави.

Європейська комісія 18 листопада запропонувала виділити Україні до 45 млрд євро у формі нового кредиту. Ця сума має покрити приблизно дві третини фінансових потреб країни на 2027 рік. За оцінкою Єврокомісії, загальний дефіцит фінансування України наступного року становитиме близько 70 млрд євро.

Запропонований пакет передбачає два основні напрями використання коштів. До 25 млрд євро планують спрямувати на військову допомогу, ще до 20 млрд євро — на загальну бюджетну підтримку. Це має забезпечити фінансування оборонних потреб, державних послуг та функціонування основних інституцій.

Особливістю запропонованої моделі є обмежений характер зобов’язань України щодо повернення кредиту. Згідно з пропозицією Єврокомісії, основну суму позики Київ повинен буде погасити лише після отримання репарацій від Росії. Таким чином, фінансовий тягар для українського бюджету безпосередньо пов’язується з майбутнім механізмом компенсації збитків, завданих російською агресією.

Для реалізації плану необхідні законодавчі рішення та погодження держав-членів. Європейська комісія запропонувала відповідні зміни до правил багаторічного бюджету ЄС, які дозволять використовувати бюджет об’єднання як гарантію нового кредиту.

Переговори ускладнюються дискусіями про розподіл фінансових зобов’язань між країнами, джерела запозичень і юридичну конструкцію гарантій. Окремим питанням залишається узгодження української допомоги з іншими бюджетними пріоритетами Євросоюзу.

Саміт 26–27 листопада має стати важливим етапом визначення подальшої фінансової політики об’єднання. Для Києва принципове значення матиме не лише формальне схвалення пакета, а й конкретний графік перерахування коштів, оскільки бюджетне планування на 2027 рік потребує передбачуваних джерел фінансування.

Європейський Союз уже використовував багаторічні механізми допомоги Україні, зокрема Ukraine Facility, розрахований на 2024–2027 роки із загальним обсягом до 50 млрд євро. Цей інструмент поєднує гранти та кредити й передбачає виконання визначених реформаторських умов. Нова пропозиція має доповнити вже наявні програми, а не замінити їх.