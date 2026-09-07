Єлизавету Івахненко взяли під варту: ВАКС визначив 20 млн грн застави

У понеділок, 7 вересня 2026 року, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід Єлизаветі Івахненко, яка фігурує у матеріалах НАБУ під умовним ім’ям «Муза», у справі «Карфаген». Суд постановив взяти її під варту та визначив альтернативу у вигляді застави в розмірі 20 млн грн. Прокуратура просила встановити заставу на рівні 50 млн грн.

Рішення суду було оголошене під час засідання ВАКС у Києві. За даними сторони обвинувачення, Івахненко є однією з фігуранток кримінального провадження, в якому правоохоронці розслідують діяльність організованої групи, пов’язаної з мережею шахрайських кол-центрів, незаконними виплатами та легалізацією отриманих коштів.

Під час розгляду клопотання прокурор звернув увагу суду на спосіб життя Івахненко та майно, яке, за версією слідства, могло перебувати у її користуванні. Зокрема, у матеріалах засідання згадувалися годинник Audemars орієнтовною вартістю 60 тисяч доларів, речі брендів Loro Piana та Miu Miu, а також автомобіль Porsche.

Окремо сторона обвинувачення заявила про обставини, які, на її думку, можуть свідчити про спроби підготуватися до проведення слідчих дій. За словами прокурора, перед обшуками Івахненко разом з іншим підозрюваним перебувала у Львівській області. Слідство вважає, що поїздка могла відбутися після отримання інформації про можливі обшуки НАБУ, після чого фігуранти у Львові розділилися.

У суді також пролунала інформація про телефонну розмову, після якої, за версією прокуратури, обговорювалося видалення окремих матеріалів із Instagram Івахненко. Прокурор пов’язав цей епізод із дзвінком голови однієї з обласних військових адміністрацій, однак остаточну оцінку таким обставинам має надати суд у межах кримінального провадження.

Під час засідання сторона обвинувачення також посилалася на інші епізоди, які слідство вважає пов’язаними з діяльністю групи. Зокрема, йшлося про 50 тисяч доларів, виявлені на робочому місці людини, яку прокурор назвав наближеною до керівництва Офісу Генерального прокурора. Також згадувалися коштовності, вилучені у високопосадовця прокуратури.

За даними правоохоронців, операція «Карфаген» стосується діяльності злочинної організації, яка могла забезпечувати прикриття мережі шахрайських кол-центрів, отримувати від них незаконні виплати та легалізувати кошти. Слідство заявляло, що учасники схеми могли витратити понад 20 млн грн на нерухомість, коштовності та інше цінне майно.

У межах провадження правоохоронці повідомляли про п’ятьох встановлених фігурантів. Одним із ключових напрямів розслідування є можлива участь посадовця Офісу Генерального прокурора. В ОГП заявляли, що можливу причетність співробітника до протиправної діяльності має встановити слідство, а відомство готове сприяти розслідуванню.

Рішення про тримання Івахненко під вартою не є вироком у кримінальному провадженні. Застава у 20 млн грн є альтернативним запобіжним заходом і може бути внесена для звільнення з-під варти з покладенням визначених судом процесуальних обов’язків. Водночас прокуратура наполягала на більшому розмірі застави — 50 млн грн.

Розслідування «Карфагена» має також окремий суспільний резонанс через згадки у матеріалах справи посадовців правоохоронної системи та людей з їхнього оточення. Подальший перебіг провадження має показати, чи підтвердяться висунуті слідством версії щодо ролі окремих фігурантів, походження коштів і можливих зв’язків між учасниками.