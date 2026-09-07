Єлизавету Івахненко взяли під варту: ВАКС визначив 20 млн грн застави
2026-07-09    128

Єлизавету Івахненко взяли під варту: ВАКС визначив 20 млн грн застави

У понеділок, 7 вересня 2026 року, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід Єлизаветі Івахненко, яка фігурує у матеріалах НАБУ під умовним ім’ям «Муза», у справі «Карфаген». Суд постановив взяти її під варту та визначив альтернативу у вигляді застави в розмірі 20 млн грн. Прокуратура просила встановити заставу на рівні 50 млн грн.

Рішення суду було оголошене під час засідання ВАКС у Києві. За даними сторони обвинувачення, Івахненко є однією з фігуранток кримінального провадження, в якому правоохоронці розслідують діяльність організованої групи, пов’язаної з мережею шахрайських кол-центрів, незаконними виплатами та легалізацією отриманих коштів.

Під час розгляду клопотання прокурор звернув увагу суду на спосіб життя Івахненко та майно, яке, за версією слідства, могло перебувати у її користуванні. Зокрема, у матеріалах засідання згадувалися годинник Audemars орієнтовною вартістю 60 тисяч доларів, речі брендів Loro Piana та Miu Miu, а також автомобіль Porsche.

Окремо сторона обвинувачення заявила про обставини, які, на її думку, можуть свідчити про спроби підготуватися до проведення слідчих дій. За словами прокурора, перед обшуками Івахненко разом з іншим підозрюваним перебувала у Львівській області. Слідство вважає, що поїздка могла відбутися після отримання інформації про можливі обшуки НАБУ, після чого фігуранти у Львові розділилися.

У суді також пролунала інформація про телефонну розмову, після якої, за версією прокуратури, обговорювалося видалення окремих матеріалів із Instagram Івахненко. Прокурор пов’язав цей епізод із дзвінком голови однієї з обласних військових адміністрацій, однак остаточну оцінку таким обставинам має надати суд у межах кримінального провадження.

Під час засідання сторона обвинувачення також посилалася на інші епізоди, які слідство вважає пов’язаними з діяльністю групи. Зокрема, йшлося про 50 тисяч доларів, виявлені на робочому місці людини, яку прокурор назвав наближеною до керівництва Офісу Генерального прокурора. Також згадувалися коштовності, вилучені у високопосадовця прокуратури.

За даними правоохоронців, операція «Карфаген» стосується діяльності злочинної організації, яка могла забезпечувати прикриття мережі шахрайських кол-центрів, отримувати від них незаконні виплати та легалізувати кошти. Слідство заявляло, що учасники схеми могли витратити понад 20 млн грн на нерухомість, коштовності та інше цінне майно.

У межах провадження правоохоронці повідомляли про п’ятьох встановлених фігурантів. Одним із ключових напрямів розслідування є можлива участь посадовця Офісу Генерального прокурора. В ОГП заявляли, що можливу причетність співробітника до протиправної діяльності має встановити слідство, а відомство готове сприяти розслідуванню.

Рішення про тримання Івахненко під вартою не є вироком у кримінальному провадженні. Застава у 20 млн грн є альтернативним запобіжним заходом і може бути внесена для звільнення з-під варти з покладенням визначених судом процесуальних обов’язків. Водночас прокуратура наполягала на більшому розмірі застави — 50 млн грн.

Розслідування «Карфагена» має також окремий суспільний резонанс через згадки у матеріалах справи посадовців правоохоронної системи та людей з їхнього оточення. Подальший перебіг провадження має показати, чи підтвердяться висунуті слідством версії щодо ролі окремих фігурантів, походження коштів і можливих зв’язків між учасниками.

ВАКС, Єлизавета Івахненко, Офіс Генерального прокурора, справа Карфаген
Останні новини
Яке церковне свято 8 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 8 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
8 вересня 2026 року православна церква відзначає Різдво Пресвятої Богородиці читать далее
07-09, 16:10
ТЦК не мають права затримувати людей під час тривоги

ТЦК не мають права затримувати людей під час тривоги
Працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не мають повноважень читать далее
07-09, 15:49
РФ може воювати ще щонайменше два роки, ГУР

РФ може воювати ще щонайменше два роки, ГУР
Керівник Головного управління розвідки Кирило Іващенко заявив, що Росія, попри читать далее
07-09, 15:30
Олег Шутов: у Донецьку повідомили про ліквідацію сепаратиста «ДНР»

Олег Шутов: у Донецьку повідомили про ліквідацію сепаратиста «ДНР»
У тимчасово окупованому Донецьку, за даними українських ЗМІ, загинув Олег читать далее
07-09, 15:02
У Києві скоротять комендантську годину: з 00:00–05:00 до 01:00–05:00

У Києві скоротять комендантську годину: з 00:00–05:00 до 01:00–05:00
У Києві скоротять комендантську годину на одну годину — з читать далее
07-09, 14:58
Єлизавету Івахненко взяли під варту: ВАКС визначив 20 млн грн застави

Єлизавету Івахненко взяли під варту: ВАКС визначив 20 млн грн застави
У понеділок, 7 вересня 2026 року, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) читать далее
07-09, 14:07
Вікторія Маремуха-Беллє: біографія та цікаві факти про акторку та блогерку

Вікторія Маремуха-Беллє: біографія та цікаві факти про акторку та блогерку
Вікторія Маремуха-Беллє — українська акторка, модель і блогерка, яка стала читать далее
07-09, 09:44
Владислав Ільїн: біографія та цікаві факти про пластуна

Владислав Ільїн: біографія та цікаві факти про пластуна
Владислав Ільїн — український військовослужбовець і вихованець «Пласту», який загинув читать далее
07-09, 09:41
Єлизавета Івахненко: біографія та цікаві факти про фігурантку справи НАБУ

Єлизавета Івахненко: біографія та цікаві факти про фігурантку справи НАБУ
Єлизавета Івахненко — аспірантка Національного університету «Одеська юридична академія», яка читать далее
07-09, 09:39
Телеведучу Сару Халіфу засудили до смертної кари

Телеведучу Сару Халіфу засудили до смертної кари
Суд у Каїрі 5 вересня засудив єгипетську телеведучу Сару Халіфу читать далее
07-09, 09:36
Українців попередили про можливий тривалий дефіцит ліків

Українців попередили про можливий тривалий дефіцит ліків
Економіст Олексій Кущ заявив, що в Україні не очікується масового читать далее
07-09, 09:31
АдГ здобула рекордну перемогу на виборах у Саксонії-Ангальт

АдГ здобула рекордну перемогу на виборах у Саксонії-Ангальт
Партія «Альтернатива для Німеччини» (АдГ) здобула рекордні 43,8% голосів на читать далее
07-09, 09:29
Уіткофф анонсував тристоронні переговори РФ, США та України

Уіткофф анонсував тристоронні переговори РФ, США та України
Спецпредставник президента США Стів Уіткофф заявив у Києві, що про читать далее
06-09, 20:47
ЗМІ розкрили можливі деталі нового мирного плану Трампа

ЗМІ розкрили можливі деталі нового мирного плану Трампа
Українське видання «Главком» опублікувало можливі деталі нового мирного плану щодо читать далее
06-09, 20:43
Декриміналізація порно може принести Україні $25 млн на рік

Декриміналізація порно може принести Україні $25 млн на рік
Україна розглядає можливість декриміналізації дорослого порнографічного контенту та його оподаткування, читать далее
06-09, 17:51
Яке церковне свято 7 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 7 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
7 вересня 2026 року православна церква відзначає Передсвято Різдва Пресвятої читать далее
06-09, 15:04
Сергій Кропива: біографія та цікаві факти про посадовця Офісу генпрокурора

Сергій Кропива: біографія та цікаві факти про посадовця Офісу генпрокурора
Сергій Кропива — український правоохоронець і державний службовець, який тривалий читать далее
06-09, 14:27
Наталі Портман втретє стала мамою: що відомо про дитину

Наталі Портман втретє стала мамою: що відомо про дитину
45-річна американська акторка Наталі Портман втретє стала мамою — дитина читать далее
06-09, 10:22
Ушаков розповів про переговори Путіна з Віткоффом і Кушнером

Ушаков розповів про переговори Путіна з Віткоффом і Кушнером
У Москві 5 вересня президент РФ Володимир Путін провів понад читать далее
06-09, 10:17
Руслан Кравченко: біографія та цікаві факти про генпрокурора

Руслан Кравченко: біографія та цікаві факти про генпрокурора
Руслан Андрійович Кравченко — український прокурор і державний діяч, який читать далее
06-09, 10:13
Теги
Європейський Союз Верховна Рада України Володимир Зеленський Дональд Трамп Збройні сили України Кабінет Міністрів України Київ Росія Сполучені Штати Америки Територіальний центр комплектування Чемпіонат світу з футболу 2026 війна в Україні день ангела дипломатія мобілізація народні прикмети новини України футбол церковне свято церковний календар