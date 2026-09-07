Єлизавета Івахненко: біографія та цікаві факти про фігурантку справи НАБУ

Єлизавета Івахненко — аспірантка Національного університету «Одеська юридична академія», яка у 2026 році стала відомою широкому загалу у зв’язку з антикорупційною операцією НАБУ і САП «Карфаген». У матеріалах слідства вона фігурує під псевдонімом «Муза», а правоохоронці пов’язують її зі справою про ймовірне «кришування» шахрайських кол-центрів. До появи в кримінальному провадженні Івахненко була пов’язана з юридичною освітою та науковою роботою, а у 22 роки обіймала посаду заступниці декана факультету кібербезпеки та інформаційних технологій Одеської юридичної академії. Публікації про її діяльність з’явилися після того, як журналісти встановили особу жінки, голос якої, за версією слідства, присутній на оприлюднених НАБУ записах. Станом на 7 вересня 2026 року Вищий антикорупційний суд ще не завершив розгляд питання про запобіжний захід Івахненко, тому її статус у кримінальному провадженні не означає доведеності вини.

Біографія

Івахненко Єлизавета Олександрівна пов’язана з Одесою та Національним університетом «Одеська юридична академія». У відкритих академічних матеріалах вона зазначена як аспірантка кафедри міжнародного та європейського права. Зокрема, її ім’я є серед авторів наукових робіт, присвячених міжнародному праву, кіберпростору, кібербезпеці та захисту прав людини в умовах збройних конфліктів.

У жовтні 2024 року Івахненко згадувалася як аспірантка кафедри міжнародного та європейського права Одеської юридичної академії. Тоді вона також брала участь у внутрішньому спортивному заході університету, де посіла перше місце серед жінок у змаганнях із дартсу. Університетська публікація прямо вказувала її як аспірантку відповідної кафедри.

У 2024–2025 навчальному році Івахненко почала виконувати адміністративні функції у цьому ж закладі. За даними журналістів, у 22 роки вона стала заступницею декана факультету кібербезпеки та інформаційних технологій. У травні 2025 року на сайті факультету її також представляли в цій якості.

Як заступниця декана Івахненко брала участь у профорієнтаційних заходах. Зокрема, протягом 2024/2025 навчального року вона проводила зустріч для учнів Одеського ліцею №56, де представляла факультет кібербезпеки та інформаційних технологій. Пізніше її ім’я з керівного складу факультету зникло, а актуальні публікації університету вже не називають її чинною заступницею декана.

Івахненко також є авторкою наукових матеріалів. У 2024 році в репозитарії Одеської юридичної академії опубліковано її роботу про особливості захисту прав жінок в умовах збройних конфліктів крізь призму міжнародного права. У 2026 році в університетському виданні вийшла її робота про становлення нормативних та інституційних засад забезпечення захисту прав жінок у XIX — першій половині XX століття.

У відкритих даних також є інформація про підприємницьку діяльність Єлизавети Івахненко Олександрівни. ФОП із таким ПІБ зареєстрований 29 липня 2025 року, а основним видом діяльності зазначена діяльність у сфері права. У реєстрах також вказані додаткові види діяльності, пов’язані з бухгалтерським обліком, аудитом та податковим консультуванням.

У 2025 році Івахненко також брала участь у навчальному візиті до Рима, організованому Консультативною місією Європейського Союзу. У публікаціях про цю поїздку її називали учасницею програми для прокурорів. Водночас відкриті джерела не дають достатніх підстав стверджувати, що вона працювала прокуроркою або обіймала посаду в органах прокуратури.

Цікаві факти

Публічна увага до Івахненко різко зросла у вересні 2026 року після оприлюднення НАБУ та САП матеріалів операції «Карфаген». За версією слідства, одним із ключових фігурантів провадження є Сергій Кропива, заступник начальника департаменту міжнародного співробітництва Офісу генерального прокурора. Журналісти ідентифікували Івахненко як жінку, яку в записах називають «Музою» та яку слідство вважає близькою особою Кропиви.

За даними журналістських розслідувань, встановити особу «Музи» допомогли, зокрема, фотографії із соціальних мереж. На зображеннях Івахненко дослідники побачили прикраси та аксесуари, деталі яких, за їхньою оцінкою, збігалися з предметами, згаданими або показаними на записах НАБУ. Після того як інформація стала публічною, її профіль в Instagram закрили.

Окрему увагу привернули активи, які журналісти пов’язують з Івахненко. За даними відкритих реєстрів і публікацій ЗМІ, на її ім’я зареєстрований Mercedes-Benz EQE 350 2023 року випуску, придбаний у 2025 році за $60 тисяч. Також повідомлялося про нежитлове приміщення площею 152 кв. м у Печерському районі Києва, ринкову вартість якого журналісти оцінювали у 16,8 млн грн.

Ще одним об’єктом уваги стала нерухомість, оформлена на матір Івахненко. За даними журналістів, у січні 2026 року вона стала власницею квартири в Одесі площею 64,5 кв. м. Окремо повідомлялося, що у 2026 році Івахненко шукала можливість придбати паркомісце в одному з одеських житлових комплексів.

У кримінальному провадженні «Карфаген» Івахненко не є особою, щодо якої вже є обвинувальний вирок. 6 вересня 2026 року ВАКС розпочав розгляд питання про обрання їй запобіжного заходу, але засідання перенесли на 7 вересня. Суд має окремо оцінити доводи сторони обвинувачення та захисту.

Саме провадження стосується діяльності групи, яку НАБУ і САП підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за невтручання у роботу шахрайських кол-центрів та легалізації коштів. За даними слідства, йдеться про активи на суму понад 42 млн грн. При цьому роль кожного учасника та остаточна юридична кваліфікація його дій мають бути встановлені в межах кримінального процесу.

Відповіді на питання про Єлизавету Івахненко

Хто така Єлизавета Івахненко?

Єлизавета Івахненко — юристка та аспірантка Одеської юридичної академії, яка спеціалізувалася на питаннях міжнародного та європейського права. Вона також займалася науковою роботою та була заступницею декана факультету кібербезпеки та інформаційних технологій. У вересні 2026 року її ім’я стало відомим через справу НАБУ і САП «Карфаген».

Скільки років Єлизаветі Івахненко?

Точна дата народження Івахненко у перевірених відкритих джерелах не підтверджена. У публікаціях вересня 2026 року її вік оцінюють приблизно у 24 роки, а відомо, що у 22 роки вона вже була заступницею декана. Тому конкретну дату народження без надійного підтвердження вказувати некоректно.

Де навчалася Єлизавета Івахненко?

Івахненко навчалася в Національному університеті «Одеська юридична академія». Надалі вона продовжила навчання в аспірантурі кафедри міжнародного та європейського права. Її ім’я також зазначене серед авторів наукових публікацій університету з міжнародно-правової тематики.

Чому Єлизавету Івахненко називають «Музою»?

«Муза» — це умовне ім’я, яке використовується у матеріалах кримінального провадження та оприлюднених записах НАБУ. Журналісти встановили, що жінкою з таким псевдонімом може бути Єлизавета Івахненко, зіставивши дані з відкритих джерел та інформацію з матеріалів справи. Остаточну оцінку її ролі у провадженні має дати суд.

Що відомо про справу НАБУ «Карфаген»?

Операція «Карфаген» стосується розслідування діяльності злочинної організації, яку НАБУ і САП пов’язують із прикриттям шахрайських кол-центрів та легалізацією отриманих коштів. Серед ключових фігурантів слідство називає Сергія Кропиву, щодо якого 6 вересня ВАКС обрав тримання під вартою з альтернативою застави 120 млн грн. Щодо Івахненко розгляд питання про запобіжний захід було перенесено на 7 вересня.