Єгипет здобув історичну першу перемогу на чемпіонатах світу
2026-22-06    167

Єгипет здобув історичну першу перемогу на чемпіонатах світу

Збірна Єгипту перемогла Нову Зеландію з рахунком 3:1 у матчі другого туру чемпіонату світу з футболу 2026 року та вперше в історії виграла поєдинок фінальної стадії мундіалю. Історичний результат був зафіксований 22 червня та дозволив єгипетській команді очолити турнірну таблицю групи G, набравши чотири очки після двох матчів.

В тему: ЧС-2026 з футболу: де проходить, формат, команди та календар

Перемога стала знаковою для єгипетського футболу, адже до цього «фараони» жодного разу не вигравали на чемпіонатах світу. Свій дебютний виступ на турнірі збірна провела ще у 1934 році, коли поступилася Угорщині з рахунком 2:4 на стадії 1/8 фіналу. Після цього Єгипет повертався на світову першість лише у 1990 та 2018 роках, однак у цих кампаніях також не зміг здобути жодної перемоги.

Поєдинок із Новою Зеландією став дев’ятим матчем збірної Єгипту в історії фінальних частин чемпіонатів світу. До історичного успіху команда мала у своєму активі три нічиї та п’ять поразок. Завдяки перемозі над новозеландцями ця серія завершилася майже через 92 роки після першої появи країни на мундіалі.

Успіх у другому турі значно покращив турнірні перспективи африканської команди. Після двох матчів Єгипет набрав чотири очки та вийшов на перше місце у групі G, суттєво наблизившись до виходу в стадію плей-оф. За поточного розкладу команда має високі шанси продовжити боротьбу за титул у матчах на вибування.

Для Нової Зеландії поразка ускладнила становище в групі та змусила команду залежати від результатів заключного туру. Водночас для єгиптян цей успіх став одним із найважливіших досягнень за всю історію національної збірної на світових першостях, адже вперше приніс три очки на найпрестижнішому футбольному турнірі планети.

Чемпіонат світу 2026 року проходить на території США, Канади та Мексики і став першим мундіалем за участю 48 збірних. Розширений формат підвищив конкуренцію в груповому етапі, тому кожна перемога має особливу вагу у боротьбі за вихід до плей-оф. Для Єгипту результат матчу проти Нової Зеландії може стати відправною точкою для найуспішнішого виступу в історії на чемпіонатах світу.

урнірна таблиця групи G (після 2-го туру)

М [1]КомандаІВНПМ’ячіРМОчки
1🇪🇬 Египет21104:2+24
2🇮🇷 Іран20202:202
3🇧🇪 Бельгія20201:102
4🇳🇿 Нова Зеландія20113:5-21

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