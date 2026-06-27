Єгипет вперше в історії вийшов до плейоф чемпіонату світу

Збірна Єгипту 27 червня зіграла внічию 1:1 з Іраном у матчі третього туру групового етапу чемпіонату світу-2026 та вперше в історії пробилася до плейоф мундіалю. Поєдинок завершився драматичною розв’язкою із скасованим голом іранців після перегляду VAR, що дозволило єгипетській команді зберегти необхідний результат і продовжити боротьбу за титул.

Матч розпочався з високого темпу та швидких атак обох команд. Уже на п’ятій хвилині Єгипет відкрив рахунок після проходу Мохамеда Салаха. Форвард не зміг завершити атаку ударом, однак першим на добиванні опинився Махмуд Сабер. Його постріл став результативним після грубої помилки воротаря збірної Ірану Алірези Бейранванда, який випустив м’яч із рук, і той опинився у воротах.

Іран отримав чудову можливість швидко відновити рівновагу. Польський арбітр Шимон Марциняк призначив пенальті за фол проти Мехді Таремі, однак сам постраждалий не зміг переграти воротаря Мостафу Шобеїра. Голкіпер єгиптян відбив удар з одинадцятиметрової позначки, залишивши свою команду попереду.

Попри нереалізований пенальті, іранська команда продовжила тиснути й уже на 14-й хвилині зрівняла рахунок. Після удару Мілада Мохаммаді воротар Єгипту не зміг зафіксувати м’яч, а Рамін Резаєян першим встиг на добивання та відправив його у сітку. Надалі гра стала значно обережнішою: суперники зробили ставку на контроль м’яча та мінімізацію помилок, а кількість небезпечних моментів суттєво скоротилася.

У другому таймі обидві збірні продовжили боротьбу за результат, який мав вирішальне значення для турнірних перспектив. Єгипет намагався зберегти нічийний рахунок, тоді як Ірану потрібна була перемога для впевненого виходу до плейоф. Мохамед Салах залишив поле на початку другої половини зустрічі після значного обсягу виконаної роботи в атаці.

Найбільш драматичні події відбулися вже у компенсований час. Після стандартного положення та помилки єгипетського воротаря захисник Ірану Шоджа Халілзаде відправив м’яч у ворота. Футболісти та тренерський штаб Ірану вже почали святкувати гол, який фактично гарантував команді друге місце у групі. Проте арбітр після перегляду відеоповтору за допомогою системи VAR зафіксував мінімальний офсайд, через що взяття воріт було скасовано.

Невдовзі після цього Іран мав ще один шанс вирвати перемогу, однак удар у завершальній атаці влучив у поперечину. Фінальний свисток зафіксував рахунок 1:1, який виявився достатнім для історичного успіху збірної Єгипту.

Для команди це стало першим виходом до стадії плейоф чемпіонату світу за всю історію виступів на мундіалях. Іран після нічиєї завершив груповий етап із невизначеними перспективами та змушений очікувати результатів матчів в інших групах, які визначать долю команд, що можуть пройти до 1/8 фіналу за рейтингом серед збірних, які посіли треті місця.

Чемпіонат світу-2026 став історичним одразу для кількох національних команд, які претендують на свої найкращі результати на мундіалях. Вихід Єгипту до плейоф означає, що збірна отримала шанс уперше поборотися за місце у чвертьфіналі світової першості, тоді як боротьба за решту путівок до наступного раунду триває.

Підсумкова турнірна таблиця групи G на Чемпіонаті світу з футболу 2026 року після завершення матчів 3-го туру виглядає так: