Єгор Козлов: біографія та цікаві факти про українського актора
2026-10-11    147

Єгор Козлов: біографія та цікаві факти про українського актора

Єгор Козлов — український актор театру та кіно, відомий за ролями в телевізійних серіалах «Новенька», «Батя» та інших проєктах. Ширшу увагу аудиторії до нього привернув шлюб з акторкою Юлією Буйновською, яка здобула популярність завдяки серіалам «Будиночок на щастя» та «Парочка слідчих». Козлов здобув акторську освіту в Київській академії естрадного та циркового мистецтв і розвивав кар’єру в українському кінематографі. Після початку повномасштабного російського вторгнення він, окрім акторської роботи, займався іншими професіями. У листопаді 2026 року стало відомо, що артист мобілізувався та проходить військову службу у Збройних силах України.

Біографія

Єгор Козлов народився 14 липня 1996 року в Києві. Він обрав акторський напрям професійної діяльності та здобував освіту в Київській академії естрадного та циркового мистецтв імені Утьосова. У 2018 році Козлов закінчив навчання за спеціальністю «артист розмовного жанру». Згодом він продовжив професійну підготовку за напрямом акторської майстерності, навчаючись на спеціальності «актор театру та кіно». Керівником його курсу був український актор і педагог Давид Бабаєв.

Після навчання Козлов почав працювати в кіно та на телебаченні. Його професійна фільмографія охоплює телевізійні серіали різних жанрів, зокрема мелодрами, драми та кримінальні історії. Однією з помітних ранніх робіт стала роль Романа в українському молодіжному серіалі «Новенька». Проєкт привернув увагу глядачів історією школярки, яка потрапляє в нове навчальне середовище, а персонаж Козлова став одним із героїв цієї історії.

Пізніше актор продовжив зніматися в українських телевізійних проєктах. Серед його робіт — серіали «Доктор Надія» та «Чужа життя». Також він отримав роль у детективно-комедійному серіалі «Батя», прем’єра якого відбулася 7 жовтня 2024 року на телеканалі 2+2. У цьому проєкті Єгор Козлов зіграв слідчого Юліана Синицького. Персонаж працює в правоохоронній системі, а сюжет серіалу поєднує кримінальні розслідування з комедійними ситуаціями.

Акторська кар’єра Козлова розвивалася в умовах змін українського телевізійного та кіновиробництва після початку повномасштабної війни. Через скорочення кількості знімальних проєктів артисту доводилося шукати інші джерела заробітку. За інформацією українських медіа, він працював офіціантом, баристою, кухарем у закладі з продажу шаурми та продавцем у магазині настільних ігор. Цей досвід став частиною його професійного життя в період, коли регулярні зйомки були недоступними.

22 вересня 2022 року Єгор Козлов одружився з українською акторкою Юлією Буйновською. Пара зареєструвала шлюб у Києві. Згодом подружжя продовжило розвивати власні професійні кар’єри: Козлов працював над телевізійними проєктами, а Буйновська отримувала ролі в українських серіалах.

У листопаді 2026 року Юлія Буйновська вперше публічно розповіла про мобілізацію чоловіка. За її словами, Єгор Козлов приєднався до лав Збройних сил України після скасування бронювання. Це сталося несподівано, коли актор повертався додому. На момент інтерв’ю, оприлюдненого 9 листопада, він уже близько двох місяців перебував на військовій службі. Подробиці про військову частину, посаду та місце проходження служби публічно не розголошувалися.

Буйновська розповіла, що новина про мобілізацію стала для неї емоційно складним випробуванням. Вона зізналася, що побоювалася такого розвитку подій, але водночас пишається рішенням чоловіка та розуміє важливість його служби.

Цікаві факти

Познайомився з майбутньою дружиною на знімальному майданчику. Єгор Козлов і Юлія Буйновська зустрілися під час роботи над серіалом «З ким поведешся». Це був перший проєкт у кар’єрі акторки. Режисер вважав, що вони добре виглядатимуть разом у кадрі. Згодом професійне знайомство переросло в романтичні стосунки. За словами Буйновської, спочатку вони приховували свої почуття від колег. Приблизно через місяць після знайомства Єгор запропонував Юлії зустрічатися.

Зробив пропозицію в Парижі. Козлов освідчився коханій під час поїздки до французької столиці. За розповіддю Буйновської, це сталося на тлі паризького заходу сонця. Акторка погодилася вийти за нього заміж. Пара вирішила одружитися 22 вересня 2022 року, у другу річницю своїх стосунків.

Не влаштовував традиційного весілля. У жовтні 2024 року Козлов розповідав, що вони з Юлією лише офіційно зареєстрували шлюб у невеликому РАЦСі на київському Подолі. Після церемонії молодята пішли до кафе, де Єгор на той час працював офіціантом, і з’їли торт. Повноцінне весільне святкування подружжя планувало провести після перемоги України.

Має досвід роботи за межами акторської професії. Під час вимушеної перерви в кіновиробництві Козлов спробував себе в кількох сферах. Він працював у закладах харчування, готував шаурму, обслуговував відвідувачів як офіціант і бариста, а також продавав настільні ігри. В інтерв’ю актор говорив, що цей період допоміг йому стати дорослішим і переосмислити власні можливості.

Допомагав створювати образ свого персонажа. Працюючи над серіалом «Батя», Козлов разом із режисером Дмитром Андріяновим змінював початкову концепцію Юліана Синицького. Актор хотів, щоб його герой був не просто надмірно педантичним молодим слідчим, а й мав сильний характер. Під час зйомок йому довелося навчитися швидко діставати пістолет із прихованої кобури. За його словами, через невдалі спроби знімальна група витратила чимало дублів.

Подружжя має спільних домашніх улюбленців. Єгор і Юлія виховують двох собак породи коргі. У листопаді 2026 року акторка розповіла, що чоловік дуже сумує за тваринами, оскільки під час мобілізації навіть не встиг із ними попрощатися. Вона також згадувала, що на початку повномасштабного вторгнення родина виїжджала за кордон разом із домашніми улюбленцями.

Козлов не приховував особистих труднощів у шлюбі. В інтерв’ю 2024 року актор розповідав, що вони з дружиною переживали непрості періоди після початку повномасштабної війни. У жовтні 2025 року Буйновська також говорила про сімейні кризи та важливість відвертих розмов. За її словами, публікації в соціальних мережах не завжди відображають реальне життя подружжя.

Акторка важко переживає його військову службу. У листопаді 2026 року Юлія Буйновська розповіла, що спочатку намагалася часто відвідувати чоловіка в розподільчому центрі, привозила домашню випічку та необхідні речі. Однак Єгор пояснював, що в польових умовах такі передачі не завжди доречні. Акторка зізналася, що пишається чоловіком, але найбільше хоче, щоб він знову був поруч із родиною.

Відповіді на питання про Єгора Козлова

Скільки років Єгору Козлову?

Єгор Козлов народився 14 липня 1996 року в Києві. Станом на листопад 2026 року йому 30 років. За знаком зодіаку актор — Рак.

Хто дружина Єгора Козлова?

Дружина актора — українська акторка Юлія Буйновська. Вона відома за серіалами «Будиночок на щастя» та «Парочка слідчих». Пара познайомилася на зйомках проєкту «З ким поведешся», а шлюб зареєструвала 22 вересня 2022 року.

У яких фільмах і серіалах знімався Єгор Козлов?

Серед відомих телевізійних робіт актора — «Новенька», «Доктор Надія», «Чужа життя» та «Батя». У серіалі «Новенька» він зіграв Романа, а в детективі «Батя» — слідчого Юліана Синицького. Його фільмографія також охоплює інші телевізійні та кінопроєкти.

Чи служить Єгор Козлов у ЗСУ?

Так. У листопаді 2026 року його дружина Юлія Буйновська повідомила, що актор мобілізувався після скасування бронювання. На момент її публічної заяви він перебував на військовій службі вже близько двох місяців. Інформацію про конкретний підрозділ і місце служби родина не розголошувала.

Чи є у Єгора Козлова діти?

У відкритих джерелах немає підтвердженої інформації про дітей Єгора Козлова та Юлії Буйновської. У жовтні 2024 року актор говорив, що хоче поповнення в родині та планує майбутнє разом із дружиною. Подружжя також виховує двох собак породи коргі.

Єгор Козлов, кіно, Юлія Буйновська
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