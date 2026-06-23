Єгор Голубов: біографія та цікаві факти про керівника патрульної поліції Києва
2026-23-06    153

Єгор Голубов: біографія та цікаві факти про керівника патрульної поліції Києва

Єгор Голубов — український поліцейський, який у 2026 році очолив Управління патрульної поліції у Києві. Його призначення відбулося на тлі кадрових змін у столичній поліції після резонансних подій у Голосіївському районі Києва. Голубов належить до покоління правоохоронців, які прийшли на службу після запуску реформи Національної поліції України. Значна частина його кар’єри пов’язана з роботою на Донеччині, зокрема в Краматорську та Слов’янську. Під час повномасштабної війни Росії проти України він виконував службові завдання у прифронтовому регіоні.

Біографія

Публічно доступної детальної біографії Єгора Голубова небагато. Відомо, що він проходить службу в патрульній поліції з 2016 року — одного з перших років після створення нової патрульної поліції України в рамках реформи правоохоронної системи.

Упродовж наступних років Голубов будував кар’єру в структурі патрульної поліції. Однією з ключових посад у його службовій біографії стало командування батальйоном патрульної поліції в Краматорську та Слов’янську. Ці міста Донецької області мають стратегічне значення для безпеки регіону та з 2014 року перебувають у центрі безпекових викликів, пов’язаних із російською агресією.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року підрозділи патрульної поліції Донеччини працювали в умовах постійних обстрілів, евакуацій населення та посилених заходів безпеки. Згідно з офіційною інформацією, Голубов брав участь у виконанні пріоритетних стратегічних завдань у прифронтовому регіоні.

У червні 2026 року його було призначено начальником Управління патрульної поліції у Києві. На цій посаді він змінив Ярослава Курбакова. Кадрові зміни відбулися після резонансної стрілянини в Голосіївському районі столиці 18 квітня 2026 року, внаслідок якої загинули семеро людей. Після цього керівництво патрульної поліції ухвалило рішення про пониження Курбакова на іншу посаду.

На новій посаді Голубов відповідатиме за роботу одного з найбільших підрозділів патрульної поліції України, який забезпечує безпеку дорожнього руху, реагування на виклики громадян та підтримання публічного порядку в столиці.

Цікаві факти

Кар’єра Єгора Голубова практично повністю пов’язана з реформованою патрульною поліцією. Він належить до числа правоохоронців, які почали службу вже після створення нової поліцейської системи.

До призначення в Київ Голубов працював у прифронтовому регіоні, де навантаження на поліцейських суттєво відрізнялося від роботи в мирних областях. Окрім традиційних поліцейських функцій, співробітники брали участь в евакуації цивільного населення та забезпеченні громадської безпеки під час бойових дій.

Його призначення стало однією з найбільш помітних кадрових змін у структурі патрульної поліції України у 2026 році через суспільний резонанс навколо подій у Голосіївському районі.

У відкритих джерелах відсутня підтверджена інформація про сімейний стан, освіту, місце народження чи захоплення Єгора Голубова. Також немає офіційних даних про його вік.

На відміну від багатьох публічних посадовців, Голубов залишається маловідомою фігурою для широкої аудиторії, оскільки більшість його кар’єри проходила в оперативних підрозділах, а не на політичних чи адміністративних посадах загальнонаціонального рівня.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Єгор Голубов?

Єгор Голубов — український поліцейський та керівник Управління патрульної поліції у Києві. Він служить у патрульній поліції з 2016 року. До призначення в столицю працював на керівних посадах у Донецькій області.

Коли Єгор Голубов очолив патрульну поліцію Києва?

Про його призначення стало відомо у 2026 році. Він змінив на посаді Ярослава Курбакова після кадрових рішень, ухвалених керівництвом поліції. Призначення відбулося на тлі суспільної уваги до роботи правоохоронних органів столиці.

Де працював Єгор Голубов до Києва?

До переходу в столицю він обіймав посаду командира батальйону патрульної поліції у Краматорську та Слов’янську. Обидва міста розташовані на Донеччині. Саме там він виконував службові завдання під час повномасштабної війни.

Що відомо про особисте життя Єгора Голубова?

У відкритих джерелах немає підтвердженої інформації про його сім’ю, дружину чи дітей. Також відсутні офіційні відомості про його захоплення та приватне життя. Публічно він відомий насамперед своєю службовою діяльністю.

Чому його призначення привернуло увагу?

Призначення відбулося після резонансної стрілянини в Голосіївському районі Києва та зміни керівництва столичної патрульної поліції. Крім того, Голубов має досвід роботи в прифронтовому регіоні під час війни. Це робить його одним із представників нового покоління керівників у правоохоронній системі.

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