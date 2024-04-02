Єгор Буркін (Левченко): наркоділок керує українським правосуддям?

Наркоділок з мільйонами в кишенях Буркін Єгор Васильович (він же – Левченко Єгор Васильович, Єрмолаєв Артур, мексиканець) із РФ рулить українською Фемідою. Як так вийшло. Про це пишуть ЗМІ.

Розпорвідають, що Єгор Буркін (Левченко) народився 24 жовтня 1989 року. Уродженець РБ, м. Стерлітамак. Єгор Буркін (Левченко) звинувачується у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 210 КК Російської Федерації (кримінальна справа № 4708713 від 06.10.2014 року, вид розшуку – федеральний, запобіжний захід – підписка про невиїзд). Також Буркін Єгор перебуває у розшуку в Росії.

Як пишуть, Єгор Буркін (Левченко) – організатор нарко-синдикату «Хімпром», доларовий мільярдер, який організував розгалужену мережу торгівлі наркотичними речовинами на території країн СНД через чат-боти у «Телеграм» та мережу Інтернет, шляхом так званих «закладок», під дахом поліції.

При цьому Єгор Буркін (Левченко) поки що спокійно проживає у величезному будинку в Мексиці, а його розгалужена мережа офісів, що приносить йому мільйонні статки, успішно функціонує досі. З них Єгором Буркіним (Левченко) здійснюється спілкування з покупцями наркотиків та координація дій «заставників» на території Російської Федерації, Казахстану, Білорусії та України.

Пишуть, що умовні наркобарони – особлива каста “людей”. Легенди про те, що «жирні» голови накрокартелів живуть у Мексиці, Колумбії та інших вільних від забобонів країнах давно пішли на другий план. Наразі світом заправляють «фармацевти» з колишнього СРСР, а також азіати. Якщо розповідати про якудзи та тріади можна нескінченно, то про представників наших земель не так утомливо.

Буркін Єгор Васильович чи як він себе називає Єгор Васильович Левченко — унікальних талантів людище. Нічим не примітна компанія Єгора Буркіна Хімпром — дітище наших російських ОЗУ, але осів Хімпром Єгора Левченка в Україні. Саме в цій країні Єгор Буркін став важливим бароном, заробивши десятки мільйонів на трафіку (не трафіку світової павутини).

Послужний список голови картелю Хімпром Єгора Буркіна-Левченка багатий. Єгор Буркін (Левченко) встиг побувати під карною в Російській Федерації і втік із країни, перебуваючи під домашнім арештом. Потім Левченко Єгор Васильович втік з-під арешту вже в Україні і гасить у далеких країнах іспанських конкістадорів із найвідданішими своїми соратниками з фармацевтично-дурманного королівства кривих усмішок.

Нещодавно Єгор Буркін (Левченко) сплив на сайтах із сумнівною репутацією у формі зовсім іншої людини, а саме Левченка Єгора Васильовича. Ім’я, по-батькові залишив, прізвище змінив. Навіщо Буркін Єгор Васильович став Левченко? Відповідь дає сайт МВС України:

Відомо, що з 2016 року основні офіси «Хімпрому» знаходяться в Україні, зокрема в Києві. На території нашої держави Єгор Буркін та його поплічники свого часу знайшли підтримку в особі тодішнього керівника департаменту боротьби з наркозлочинністю Іллі Ківи, який отримуючи щомісячну данину, сприяв розростанню та збільшенню оборотів наркокортелю — станом на 2018 рік «Хімпром» на території України , в яких працювало близько 200 операторів, які торгували наркотичними засобами на території Російської Федерації, Білорусії та Казахстану. Фактично, було сформовано злочинну організацію, зі своїми кадровиками, поліграфологами та «силовим блоком».

Свого часу мережа облетіла новина про те, що зрадник України Ілля Ківа отримав 500 тис доларів за лобі інтересів накрокартеля, яким керували росіяни на чолі з якимсь карним злочинцем на ім’я Єгор Буркін.

Безперешкодна злочинна діяльність наркосиндикату «Хімпром», яким керує Єгор Буркін (Левченко), продовжувалась на території України до березня 2019 року. Як це не дивно, але ще за часів колишньої корумпованої влади татодішнього керівництва Генеральної прокуратури України та Служби безпеки України, у березні 2019 року було проведено наймасштабнішу в історії Генпрокуратури та СБУ спецоперацію, під час якої паркокортель «Хімпром» фактично було ліквідовано — одночасно було проведено близько 70 обшуків, припинено діяльність 15 нелегальних офісів «Хімпрому», затримано та поміщено в СІЗО близько 30 активних членів злочинної організації, вилучено наркотичні засоби, вогнепальну зброю та вибухівку, заарештовано близько 35 елітних автомобілів, якими користувалися злочинці, близько 10 млн. доларів США, отриманих лідерами «Хімпрому» від реалізації наркотичних засобів.

Багато громадян України та співдружніх країн пам’ятають гучну справу наркосиндикату «Хімпром». Генеральною прокуратурою України і по сьогоднішній день здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 4201800000000123 від 22.01.2018 року та у кримінальному провадженні № 4201900000001567.

Згодом було встановлено місцезнаходження, керованої Єгором Буркіним (Левченко), нарколабораторії «Хімпрому» в Київській області, де було вилучено понад 200 кг готового наркотичного засобу вартістю близько 5 млн. доларів США та 10 тонн прекурсорів. Фактично, проведені правоохоронними органами України (ГПУ та СБУ) у першому півріччі цього року заходи змусили лідерів «Хімпрому» свою протиправну діяльність перенести за межі нашої держави.

Але, на превеликий жаль, ситуація з наркокортелем «Хімпром» Левченко Єгора Васильовича (він же Єгор Буркін) в Україні сталася не за вищевказаним сценарієм — Єгор Буркін, на мільйони доларів якого «повелися» правоохоронці країни — агресора та колишні «корумповані» СБУ зумів собі «придбати» повну лояльність.

Єгор Буркін (Левченко) після затримання членів «Хімпрому» пропонував слідчим і прокурорам з виробництва 3 млн. доларів так званих «відступних» і надалі по 1. млн. США щомісяця. Як стало відомо, Єгор Буркін чи Левченко Єгор Васильович наразі домовився про усунення від досудового розслідування оперативно-слідчої групи з кримінального провадження.

Як результат — повністю всю оперативно-слідчу групу від прокурора та слідчого, які розслідували справу, до їхнього керівництва, було звільнено з органів прокуратури у зв’язку з реорганізацією.

Що приховав від правосуддя Єгор Буркін (Левченко)?

Не треба бути великим фахівцем у правоохоронній діяльності, щоб зрозуміти, що за такими масштабними провадженнями, як «Хімпром» (налічує близько 200 томів), не те що звільняти слідчих і прокурорів, а просто змінювати їхній склад ні в якому разі не доцільно.

Водночас ситуацію у кримінальному провадженні ускладнювали наявність постійних фактів залякування свідків з провадження (членами ОЗУ скоєно 4 підпали квартир свідків), загроз на їх адресу, постійного тиску на слідство шляхом організації різноманітних «проплачених» мітингів, корумпованості суддів Печерського районного суду. Києва, які за грошові винагороди у розмірі від 10 до 100 тис. доларів США приймали необґрунтовані рішення щодо зміни запобіжних заходів до підозрюваних, переведення їх з ІТТ у СІЗО, відведення прокурора, зняття арештів з майна тощо. Так, 125 тисяч доларів «занесли» до суду за зміну запобіжного заходу одному з підозрюваних — Карнаушенку «Кірі».

Єгор Буркін (Левченко) та його спільники спочатку були затримані та поміщені в СІЗО, де й мали б перебувати досі. Але завдяки «правосуддю» були випущені на волю і з успіхом залишили територію України, втікши. Сьогодні вони перебувають у країнах Америки, звідки продовжують свою злочинну діяльність.

Єгор Буркін (Левченко) підкупив правосуддя?

Тим часом, як було сказано, кримінальну справу Хімпром Буркіна Єгора Васильовича намагаються прикрити. Відрубані пальці та мільйони готівки у справі наркокартелю “Хімпром” можуть остаточно залишити без посадок. Печерський районний суд Києва вимагає, щоб Офіс генпрокурора закрив резонансну справу стосовно ділків із міжнародного наркокартелю «Хімпром».

Після початку повномасштабного вторгнення Росії, Печерський суд виніс нову одіозну ухвалу – суддя Остапчук знову вимагає закриття справи, в якій можуть фігурувати громадяни країни-агресора. Відповідну ухвалу було винесено суддею Тетяною Остапчук 7 червня 2022 року.

Цього разу – рішення більш ретельно обґрунтоване та передано до Офісу генпрокурора. Останні підготували оскарження. В Офісі генпрокурора вже підготували апеляційну скаргу на це рішення, проте існує велика ймовірність, що справа все ж таки буде закрита.

Що таке Хімпром?

Зазначимо, що угруповання «Хімпром», якми керує Єгор Буркін (Левченко), було створено у 2014 році, а оборот злочинного «бізнесу» сягав десятків мільйонів доларів. До складу увійшли як громадяни України, так і громадяни інших держав, зокрема російської федерації. Про що раніше розповідав начальник департаменту ГПУ Сергій Кізь. Наркотики реалізовувалися через інтернет-сайти та чат-боти у месенджері Telegram, а організація налічувала близько 1000 осіб. Переважна більшість – громадяни Росії. До 2017 року вказана злочинна організація, відома як «Хімпром», активно працювала на території України та Російської Федерації.

Тодішній перший заступник голови СБУ Павло Демчина розповідав про жорсткі правила, встановлені всередині самого угруповання. «Щоб ви зрозуміли, яка була дисципліна в цій організації, розповім таке: окремі члени злочинної організації на сьогодні не мають пальців на руках», – зазначав Демчина. «За будь-яке порушення правил конспірації, поведінки, несанкціонованих контактів чи використання власних мобільних телефонів на робочих місцях приїжджали спеціально навчені люди та просто обрубували пальці», – розповів він.

За судовими засіданнями у справі наркокартелю стежили активісти ВГО «Стоп корупції». Вони висловлювали побоювання, що злочинці зможуть відкупитись від Феміди. Суд справді почав поступово відпускати з-під варти членів угруповання. “СтопКор” також розповідав, хто міг стояти на чолі “Хімпрому”. Тоді йшлося про Андрія Амірханяна (у розділі «розшук» на сайті МВС проходив під іншим прізвищем – Лемишко, 1985 року народження) та Єгора Буркіна (1989 року народження, проходив під прізвищем Левченка на сайті МВС «у розшуку»).

Цікаво, що їх розшукують майже всі країни світу. Але гроші у наш час, на жаль, вирішують усі. Ну чи практично все. А тим часом Єгор Буркін (Левченко) залишається на волі, Хімпром продовжує постачати наркотики українцям, а російський кримінал мільйонами доларів.