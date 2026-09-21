«Єдина Росія» набирає 57,83% на виборах до Держдуми
2026-21-09    130

«Єдина Росія» набирає 57,83% на виборах до Держдуми

«Єдина Росія» отримує 57,83% голосів на виборах до Державної думи Росії після опрацювання 93% протоколів. За попередніми даними Центральної виборчої комісії РФ, оприлюдненими 21 вересня, друге місце посідає КПРФ із 13,81%, далі йдуть ЛДПР — 8,93% та «Нові люди» — 7,97%. «Справедлива Росія» наразі набирає 4,96% і не долає п’ятивідсотковий бар’єр для проходження до парламенту за партійними списками.

Голосування на виборах депутатів Держдуми проходило 18–20 вересня. У новому скликанні розподіляються 450 депутатських мандатів: 225 місць обирають за федеральними партійними списками, ще 225 — в одномандатних округах. Повноваження депутатів нового скликання триватимуть п’ять років.

Паралельно з підрахунком голосів за федеральними списками визначаються результати в одномандатних округах. За попередніми даними після опрацювання більшості протоколів, кандидати від «Єдиної Росії» лідирують у значній частині округів. Остаточний розподіл мандатів стане відомий після завершення підрахунку голосів.

Результат «Справедливої Росії» наразі перебуває нижче прохідного бар’єра лише на 0,04 відсоткового пункту. У процесі підрахунку показник партії поступово змінювався: після опрацювання 58,42% протоколів вона мала 5,10%, а після 71,17% — 5,03%. За поточних 4,96% партія не проходить до Держдуми за федеральним списком.

Окремо визначаються результати виборів до регіональних парламентів. Партія «Яблуко» після опрацювання 96,86% протоколів отримує 6,2% голосів на виборах до Новгородської обласної думи та долає встановлений бар’єр. Новгородська область стала єдиним регіоном, де партійний список «Яблука» допустили до участі у виборах до регіонального парламенту.

У Новгородській обласній думі за партійними списками розподіляються 12 мандатів, ще 20 депутатів обирають в одномандатних округах. За попередніми результатами, до регіонального парламенту також проходять «Єдина Росія» — 38,37%, КПРФ — 14,54%, ЛДПР — 12,01%, «Нові люди» — 9,87%, «Справедлива Росія» — 7,7% та Партія пенсіонерів — 5,55%.

Федеральний список «Яблука» при цьому не брав участі у виборах до Держдуми. У серпні Центральна виборча комісія РФ виключила відомості про партію з федерального бюлетеня після рішення Верховного суду РФ, який підтримав скасування реєстрації федерального списку. У результаті Новгородська область стала єдиним регіоном, де партія змогла взяти участь у виборах до регіонального парламенту.

Окремо завершився підрахунок голосів на виборах глави Чечні. За даними ЦВК РФ після опрацювання 100% протоколів, чинний глава регіону Рамзан Кадиров, висунутий «Єдиною Росією», отримав 99,85% голосів. Кандидати Ісмаїл Денільханов від «Справедливої Росії» та Халід Накаєв від КПРФ набрали по 0,05%.

Для Кадирова це були треті прямі вибори глави Чечні. На виборах 2016 року його офіційний результат становив 94,8%, а у 2021 році — 99,7%. У нинішньому голосуванні, за оприлюдненими даними, взяли участь 831 946 виборців, або 95,19% включених до списків.

Остаточна конфігурація Держдуми залежатиме від завершення підрахунку голосів за федеральним списком та в одномандатних округах. Окремим питанням залишається результат «Справедливої Росії»: за нинішнього показника партія не отримує мандати за федеральним списком, однак остаточні дані мають бути встановлені після завершення підрахунку протоколів.

Держдума, Єдина Росія, КПРФ, Рамзан Кадиров, Росія, Яблуко
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