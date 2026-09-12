Ярослава Магучіх стала першою абсолютною чемпіонкою світу

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх 11 вересня в Будапешті стала першою в історії абсолютною чемпіонкою світу у стрибках у висоту. На змаганнях, де виступають найсильніші представники технічних і бігових дисциплін, українка перемогла з результатом 1,99 метра.

Головною суперницею Магучіх у секторі стала австралійка Нікола Оліслагерс. Вона також продовжила боротьбу після подолання попередніх висот, однак планку на 1,99 метра не взяла. У підсумку Оліслагерс посіла друге місце з результатом 1,95 метра.

Третю позицію поділили австралійка Елеанор Паттерсон та сербка Ангеліна Топич. Обидві спортсменки завершили виступ із результатом 1,91 метра. Українка Ірина Геращенко також вибула на висоті 1,95 метра, а Юлія Левченко завершила змагання після невдалих спроб на 1,91 метра та посіла шосте місце з результатом 1,86 метра.

Після того як Магучіх гарантувала собі перемогу, вона замовила висоту 2,04 метра. Українка тричі намагалася подолати цю планку, проте жодна зі спроб не була результативною. Таким чином, її переможним результатом залишилися 1,99 метра.

Історичність результату пов’язана з форматом турніру. Абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики проходить у Будапешті 11–13 вересня 2026 року. До нього допустили лише вісьмох найкращих атлетів у технічних дисциплінах та 16 спортсменів у бігових дисциплінах. Формат передбачає змагання між провідними представниками легкої атлетики без традиційного масштабного відбору, який характерний для звичайного чемпіонату світу.

Золото Магучіх стало однією з ключових подій першого дня турніру. Окрім неї, Україну в Будапешті представляють Ірина Геращенко та Юлія Левченко у стрибках у висоту, а також Михайло Кохан у метанні молота. Кохан завершив свій виступ на третьому місці. Ще один український стрибун у висоту Олег Дорощук має виступити 12 вересня.

Для Магучіх сезон-2026 продовжується на найвищому міжнародному рівні. Спортсменка спеціалізується на стрибках у висоту та протягом останніх років входить до світової еліти цієї дисципліни. Її головною міжнародною суперницею залишається Оліслагерс, а їхні очні протистояння регулярно визначають розподіл медалей на найбільших легкоатлетичних стартах.

Абсолютний чемпіонат у Будапешті є новим форматом змагань у календарі легкої атлетики, тому перемога Магучіх має окреме історичне значення для дисципліни. Після завершення турніру організаторам також належить оцінити результати експериментального формату та його місце в подальшому календарі міжнародних змагань.