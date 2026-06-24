Ярослава Магучіх: біографія та цікаві факти про українську легкоатлетку

Ярослава Магучіх — одна з найуспішніших українських спортсменок сучасності, яка спеціалізується у стрибках у висоту. За кілька років вона пройшла шлях від юніорських змагань до статусу світової рекордсменки та олімпійської чемпіонки. Її ім’я стало відомим далеко за межами України завдяки численним перемогам на міжнародних турнірах і стабільним виступам на найвищому рівні. Магучіх вважається однією з головних зірок світової легкої атлетики та обличчям українського спорту на міжнародній арені. Її кар’єра включає світові рекорди, перемоги на чемпіонатах світу та Європи, а також успішні виступи на Олімпійських іграх.

Біографія

Ярослава Олексіївна Магучіх народилася 19 вересня 2001 року у Дніпрі. Легкою атлетикою почала займатися у семирічному віці. До приходу в сектор стрибків у висоту пробувала себе в різних видах спорту, зокрема в карате. Саме спортивна активність із дитинства допомогла їй обрати напрямок, у якому вона згодом досягла світового рівня.

Перші серйозні успіхи прийшли до спортсменки у підлітковому віці. У 2018 році Магучіх стала переможницею юнацьких Олімпійських ігор та почала регулярно вигравати міжнародні старти серед молоді. Того ж року вона встановила рекорд юнацького чемпіонату Європи зі стрибків у висоту.

У 2019 році Ярослава голосно заявила про себе на дорослому рівні. Вона стала наймолодшою переможницею в історії Діамантової ліги, а також здобула срібну медаль чемпіонату світу. Того ж року спортсменка стала першою 17-річною легкоатлеткою в історії, яка підкорила висоту два метри.

У наступні роки Магучіх продовжила збирати нагороди на міжнародних турнірах. Вона ставала чемпіонкою Європи, перемагала на етапах Діамантової ліги та входила до числа головних претенденток на медалі найбільших світових стартів. Її тренеркою є Тетяна Степанова — заслужений тренер України, з якою спортсменка працює з дитячих років.

Особливе місце в кар’єрі Ярослави займає 2024 рік. На одному з міжнародних турнірів вона встановила новий світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту, взявши планку на висоті 2,10 метра. Цим результатом українка перевершила досягнення, яке залишалося неперевершеним із 1987 року.

Крім світового рекорду, Магучіх стала олімпійською чемпіонкою та неодноразово визнавалася найкращою легкоатлеткою року в Європі та світі. Її досягнення зробили спортсменку однією з найвідоміших представниць українського спорту у XXI столітті.

Цікаві факти

Ярославу Магучіх часто називають «сплячою красунею» легкої атлетики. Таке прізвисько вона отримала через звичку відпочивати або дрімати між спробами під час змагань. Ця особливість неодноразово привертала увагу телекамер і спортивних уболівальників.

У дитинстві спортсменка захоплювалася малюванням і навіть серйозно розглядала творчість як можливий життєвий шлях. Відомо, що вона створювала картини в стилі абстракціонізму, а також любила співати та танцювати. Згодом головним пріоритетом стала спортивна кар’єра.

Ярослава не приховує особисте життя. У відкритих джерелах повідомлялося про її стосунки з легкоатлетом Назаром Степановим, який спеціалізується на бігу з бар’єрами. Також у публікаціях згадувалося про заручини спортсменки.

Зріст Магучіх становить близько 180 сантиметрів. Для стрибків у висоту такі антропометричні дані вважаються однією з переваг, хоча сама спортсменка неодноразово наголошувала, що головну роль відіграють техніка та багаторічні тренування.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України Ярослава регулярно виступає на міжнародних турнірах із нагадуванням про ситуацію в Україні та використовує свою популярність для привернення уваги до подій у країні.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Ярославі Магучіх?

Ярослава Магучіх народилася 19 вересня 2001 року у Дніпрі. Її вік залежить від дати перегляду матеріалу. Спортсменка належить до покоління атлетів, які досягли світового рівня ще до 25 років.

Чим відома Ярослава Магучіх?

Вона є українською легкоатлеткою, яка спеціалізується на стрибках у висоту. Магучіх стала світовою рекордсменкою, олімпійською чемпіонкою, чемпіонкою світу та Європи. Її вважають однією з найсильніших спортсменок в історії цієї дисципліни.

Хто тренер Ярослави Магучіх?

Із юного віку спортсменка працює під керівництвом Тетяни Степанової. Вона є заслуженим тренером України та допомогла Магучіх пройти шлях від дитячих стартів до світових рекордів. Їхня співпраця триває понад десять років.

Який світовий рекорд встановила Магучіх?

У 2024 році українка підкорила висоту 2,10 метра. Цей результат став новим світовим рекордом у жіночих стрибках у висоту. Попереднє досягнення трималося понад три десятиліття.

Чи відомо щось про особисте життя спортсменки?

У відкритих джерелах повідомлялося про стосунки Ярослави Магучіх із легкоатлетом Назаром Степановим. Також з’являлася інформація про заручини спортсменки. Інших підтверджених подробиць про сімейне життя вона публічно розкриває небагато.