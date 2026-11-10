Ярослава Гресь: біографія та цікаві факти про громадську діячку

Ярослава Гресь — українська громадська діячка, журналістка та фахівчиня з комунікацій, співзасновниця агенції Gres Todorchuk і громадської організації Ukraine WOW. Вона відома роботою над культурними, освітніми та соціальними проєктами, які розповідають про Україну через сучасні формати й інтерактивні виставки. Серед найвідоміших ініціатив за її участю — Ukraine WOW, «Музей новин», «Парк корупції» та мультимедійний проєкт «Чорнобиль. Подорож». У 2022–2024 роках Гресь координувала роботу фандрейзингової платформи UNITED24, яка збирає кошти на підтримку України. У листопаді 2026 року президент Володимир Зеленський нагородив її орденом княгині Ольги III ступеня.

Біографія

Ярослава Олегівна Гресь народилася 8 грудня 1982 року в Києві. Вона виросла в родині, пов’язаній із журналістикою: її батько працював журналістом, а мати була вчителькою географії. Вищу освіту здобула за спеціальністю «журналістика» в Київському міжнародному університеті.

Професійну кар’єру Гресь розпочала ще до закінчення навчання. У 17 років вона прийшла працювати до журналу «Екран тижня». Згодом співпрацювала з газетами «Бізнес» і «Галицькі контракти», а також із журналами MAX, Cosmopolitan, ELLE та Vogue. Працювала редакторкою видань «Телегід» і HELLO. У медіа її називали однією з наймолодших редакторок журналу про зірок.

Наступним етапом стала робота у сфері зв’язків із громадськістю та маркетингових комунікацій. У 2010 році Гресь заснувала PR-агенцію Agentstvo. Після Революції гідності компанія змінила назву на Gres Todorchuk PR і поступово зосередилася на культурних, освітніх та соціальних ініціативах. У 2015 році агенцію Gres Todorchuk заснували Ярослава Гресь та Олександр Тодорчук. Вона працює над комунікаційними стратегіями, маркетингом і просуванням суспільно значущих проєктів.

Серед ранніх робіт команди були проєкти у сфері моди, мистецтва та культури, зокрема організація гастролей Cirque du Soleil в Україні й міжнародний фестиваль сучасної скульптури Kyiv Sculpture Project. Згодом агенція розширила напрям діяльності, зосередившись на проєктах, які поєднують комунікації, історію та суспільні теми.

Однією з помітних ініціатив стала виставка «Музей новин», присвячена роботі медіа та ролі інформації в житті суспільства. Інший проєкт — «Парк корупції» — знайомив відвідувачів із проблемою корупції та механізмами протидії їй. Команда також працювала над мультимедійною виставкою «Чорнобиль. Подорож», яка розповідає про аварію на Чорнобильській АЕС, її наслідки та історії людей, пов’язаних із трагедією.

У 2019 році на Центральному залізничному вокзалі Києва відкрилася інтерактивна виставка Ukraine WOW. Вона презентувала історію, культуру, природні пам’ятки та сучасні досягнення країни за допомогою мультимедійних інсталяцій. За неповні чотири місяці експозицію відвідали понад 333 тисячі людей. Проєкт став одним із найпомітніших культурних туристичних майданчиків того періоду. Гресь є співзасновницею громадської організації Ukraine WOW і керівницею відповідних проєктів.

Після початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році вона долучилася до запуску фандрейзингової платформи UNITED24. Гресь координувала її діяльність протягом приблизно двох із половиною років — до 2024-го. Платформа залучала кошти на підтримку України, а також співпрацювала з міжнародними знаменитостями, компаніями та благодійниками. За інформацією організаторів премії «Жінка України», за цей період на підтримку країни вдалося зібрати понад 650 млн доларів.

У 2025–2026 роках команда Ukraine WOW продовжила розвивати виставковий напрям. Оновлену експозицію відвідали понад 250 тисяч людей з України та інших країн. У вересні 2026 року в Києві відкрили інтерактивний проєкт «Той день», присвячений особистим історіям і досвіду людей. Гресь також зазначена серед його керівниць.

9 листопада 2026 року Володимир Зеленський підписав указ №1100/2026 про відзначення державними нагородами представників культури та мистецтва. Ярославу Гресь нагородили орденом княгині Ольги III ступеня. В указі її представили як громадську діячку та керівницю інтерактивних виставок Ukraine WOW і «Той день».

Цікаві факти

Ярослава Гресь працювала в журналістиці ще підлітком. Першим місцем її роботи став журнал «Екран тижня», куди вона прийшла у 17 років. Надалі журналістський досвід допоміг їй перейти до редакторської роботи, а згодом — до комунікаційного бізнесу.

Вона працює над проєктами на перетині культури та суспільних тем. У портфоліо Gres Todorchuk є виставки, благодійні кампанії, освітні ініціативи та комунікаційні проєкти. Серед них — «Парк корупції», «Музей новин», Ukraine WOW і «Чорнобиль. Подорож».

Гресь має досвід міжнародної комунікації. Під час роботи з UNITED24 вона долучалася до залучення іноземних знаменитостей і партнерів до благодійних ініціатив. За даними організаторів премії «Жінка України», до кампаній платформи за цей період приєдналися понад 300 світових знаменитостей.

Вона захоплюється боксом. В інтерв’ю Vogue Гресь розповідала, що тренування допомагають їй зосередитися на фізичній активності та відволіктися від робочих думок. Серед джерел натхнення вона також називала українського боксера Олександра Усика.

Ярослава Гресь одружена з маркетологом Андрієм Федорівим. Подружжя виховує чотирьох дітей: доньок Ярину, Катерину та Іванну, а також сина Луку. Про родину Гресь розповідала в інтерв’ю, зокрема в контексті поєднання професійної діяльності та батьківства.

Її проєкти отримували міжнародне визнання. Комунікаційна агенція Gres Todorchuk працювала над кампаніями, які відзначали на професійних конкурсах. За підсумками Effie Index 2025 агенція увійшла до десятки найефективніших незалежних агенцій світу.

Відповіді на питання про Ярославу Гресь

Хто така Ярослава Гресь?

Ярослава Гресь — українська громадська діячка, журналістка та фахівчиня з комунікацій. Вона є співзасновницею агенції Gres Todorchuk і громадської організації Ukraine WOW. Також відома роботою над культурними, освітніми та соціальними проєктами й координацією UNITED24.

Скільки років Ярославі Гресь?

Ярослава Гресь народилася 8 грудня 1982 року в Києві. Станом на 10 листопада 2026 року їй 43 роки. 44 роки виповниться 8 грудня 2026 року.

Яку освіту здобула Ярослава Гресь?

Гресь навчалася в Київському міжнародному університеті за спеціальністю «журналістика». Професійну діяльність у медіа вона розпочала ще до завершення навчання. Пізніше працювала редакторкою та перейшла до сфери PR і маркетингових комунікацій.

Чим відома Ярослава Гресь?

Вона є однією з керівниць і співзасновниць проєктів Ukraine WOW та Gres Todorchuk. Серед відомих ініціатив за її участю — «Музей новин», «Парк корупції» та «Чорнобиль. Подорож». У 2022–2024 роках Гресь координувала роботу платформи UNITED24.

За що Ярославу Гресь нагородили орденом княгині Ольги?

9 листопада 2026 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами представників культури та мистецтва. Ярославу Гресь нагородили орденом княгині Ольги III ступеня. В указі відзначено її громадську діяльність і керівництво інтерактивними виставками Ukraine WOW та «Той день».