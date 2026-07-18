Ярослав Железняк: біографія та цікаві факти про народного депутата
2026-18-07    21

Ярослав Железняк: біографія та цікаві факти про народного депутата

Ярослав Железняк — український політик, економіст і народний депутат Верховної Ради IX скликання від партії «Голос». Він входить до числа найпомітніших парламентарів завдяки активній законотворчій роботі, регулярним коментарям щодо державного бюджету, податкової політики та парламентських процесів. Железняк також відомий як один із найбільш цитованих депутатів у соціальних мережах, де регулярно інформує про рішення Верховної Ради та економічні ініціативи. До приходу в політику він працював у сфері урядових відносин, консалтингу та викладав у Київській школі економіки. Його професійна діяльність охоплює як державний сектор, так і міжнародний бізнес.

Біографія

Ярослав Іванович Железняк народився 20 жовтня 1989 року в Маріуполі Донецької області. Вищу освіту здобув у Києві. Навчався в Інституті права Верховної Ради України, а у 2013 році закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Міжнародний бізнес», отримавши ступінь магістра.

Кар’єру розпочав у сфері government relations. З 2010 по 2014 рік працював старшим радником із питань взаємодії з органами влади в компанії Kesarev Consulting. У 2014–2015 роках обіймав аналогічну посаду та входив до ради директорів компанії Anheuser-Busch InBev.

У 2015 році перейшов на державну службу, ставши радником міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса з урядових і парламентських питань. З 2016 року працював у Стратегічній консультативній групі підтримки реформ (SAGSUR), а у 2017 році був призначений радником прем’єр-міністра Володимира Гройсмана з парламентських відносин. Паралельно викладав у Київській школі економіки дисципліни, пов’язані з діяльністю парламенту та державним управлінням.

На парламентських виборах 2019 року Железняк був обраний народним депутатом України IX скликання за списком партії «Голос» під №4. У Верховній Раді став першим заступником голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Також очолював фракцію «Голос» після внутрішньопартійних кадрових змін.

Цікаві факти

Ярослав Железняк активно веде сторінки у соціальних мережах, де регулярно публікує інформацію про законопроєкти, результати голосувань, стан державних фінансів та роботу Верховної Ради. Саме його повідомлення часто стають першими джерелами інформації про перебіг парламентських засідань.

Основна сфера професійної спеціалізації депутата — бюджетна, податкова та митна політика. Він є одним із найбільш активних учасників обговорення економічних реформ, міжнародного фінансування та змін до державного бюджету.

У різні роки ім’я Железняка фігурувало у публічних дискусіях навколо внутрішніх конфліктів у партії «Голос». Після розколу політичної сили він залишився серед депутатів, які продовжили роботу у парламенті як окрема депутатська група. Сам політик неодноразово заявляв, що пріоритетом для нього є законотворча діяльність.

Про особисте життя Железняка у відкритих офіційних джерелах інформації небагато. Відомо, що він одружений. Деталі щодо дітей або захоплень політик публічно майже не коментує.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Ярославу Железняку?

Ярослав Железняк народився 20 жовтня 1989 року в Маріуполі. Його вік залежить від поточної дати. Він належить до покоління політиків, яке прийшло до Верховної Ради після виборів 2019 року.

Яку освіту має Ярослав Железняк?

Політик закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Міжнародний бізнес». Також навчався в Інституті права Верховної Ради України. Його професійна підготовка пов’язана з економікою, міжнародними відносинами та державним управлінням.

Яку посаду займає Ярослав Железняк?

Він є народним депутатом України IX скликання та першим заступником голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Також входить до складу депутатської фракції «Голос».

Чи є Ярослав Железняк одруженим?

У відкритих джерелах зазначено, що політик перебуває у шлюбі. Іншу інформацію про сім’ю він практично не публікує. Деталі особистого життя залишаються непублічними.

Чим відомий Ярослав Железняк?

Найбільшу популярність він отримав як один із найактивніших коментаторів роботи Верховної Ради, державного бюджету, податкової політики та економічних реформ. Його аналітика та повідомлення часто використовуються медіа під час висвітлення парламентських процесів.

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