Ярослав Мережко — український контррозвідник, офіцер Служби безпеки України та один із керівників спецслужби. У січні 2026 року його було призначено заступником голови СБУ указом президента України. Попри високу посаду, про Мережка у відкритому доступі міститься небагато інформації, що є типовим для співробітників контррозвідки. Відомо, що значна частина його кар’єри пов’язана з оперативною та контррозвідувальною діяльністю. Після призначення до керівництва СБУ його ім’я почало частіше з’являтися у ЗМІ, які зацікавилися професійним шляхом нового високопосадовця спецслужби.

Біографія

Ярослав Вікторович Мережко є кадровим співробітником Служби безпеки України. Точна дата його народження та відомості про родину у відкритих джерелах практично відсутні, що пояснюється специфікою роботи в органах державної безпеки. У різні роки він працював у підрозділах контррозвідки СБУ та займав керівні посади в структурі служби.

Однією з перших публічних згадок про Ярослава Мережка стала його участь у міжнародних заходах від імені СБУ у 2018 році. Тоді він обіймав посаду начальника Четвертого управління Департаменту контррозвідки Служби безпеки України та входив до складу української делегації на міжнародних переговорах у Женеві щодо питань контролю над озброєннями.

Протягом наступних років Мережко продовжив кар’єру в контррозвідувальному напрямку. За інформацією українських медіа, він вважається одним із досвідчених фахівців у сфері контррозвідки та захисту державної безпеки. Саме цей професійний досвід став підставою для його підвищення до керівного складу спецслужби.

13 січня 2026 року президент України підписав указ №47/2026 про призначення Ярослава Мережка заступником голови Служби безпеки України. Після кадрових змін він увійшов до вищого керівництва СБУ та став одним із ключових посадовців відомства.

Цікаві факти

Ярослав Мережко належить до числа найменш публічних керівників українських силових структур. На відміну від багатьох політиків або чиновників, він майже не дає інтерв’ю та не веде активної медійної діяльності. Це характерно для співробітників контррозвідки, чия робота пов’язана з державною таємницею.

У відкритих джерелах практично відсутня інформація про його особисте життя, сім’ю, хобі або бізнес-активність. Така закритість є частиною стандартів безпеки для співробітників спецслужб, які працюють із чутливою інформацією.

За повідомленнями медіа, Мережко є представником професійної школи контррозвідки та належить до групи кадрових офіцерів СБУ, які будували кар’єру всередині служби, а не прийшли до неї з політики чи інших державних органів.

Його призначення відбулося на тлі масштабних кадрових змін у керівництві українських силових структур під час повномасштабної війни. Аналітики пов’язували такі рішення з необхідністю посилення контррозвідувальної роботи та боротьби з агентурною діяльністю Росії.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Ярослав Мережко?

Ярослав Мережко — український офіцер Служби безпеки України та фахівець у сфері контррозвідки. Багато років він працював у структурі СБУ та займав керівні посади. У 2026 році був призначений заступником голови СБУ.

Коли Ярослава Мережка призначили заступником голови СБУ?

Відповідний указ президент України підписав 13 січня 2026 року. Документ отримав номер 47/2026 та набув чинності після офіційного оприлюднення. З цього моменту Мережко увійшов до складу керівництва спецслужби.

Чим займався Ярослав Мережко до призначення?

Він працював у системі контррозвідки СБУ. Відомо, що у 2018 році очолював одне з управлінь Департаменту контррозвідки та представляв Україну на міжнародних переговорах. Його подальша кар’єра також була пов’язана зі сферою державної безпеки.

Чому про Ярослава Мережка мало інформації?

Більшість співробітників контррозвідки не є публічними особами. Через специфіку роботи дані про їхню біографію, родину та професійну діяльність часто не розголошуються. Це стосується і Ярослава Мережка.

Яку роль виконує заступник голови СБУ?

Заступники голови СБУ відповідають за окремі напрямки роботи спецслужби, координують діяльність структурних підрозділів та беруть участь у реалізації державної політики у сфері безпеки. Конкретний розподіл обов’язків визначається керівництвом відомства. В умовах війни такі посади мають особливе значення для захисту держави.