Ярмоленко побив рекорд Шевченка, який тримався майже 14 років
2026-01-06

Капітан збірної України та вінгер київського «Динамо» Андрій Ярмоленко вписав своє ім’я в історію українського футболу, встановивши новий віковий рекорд національної команди. У контрольному матчі проти Польщі досвідчений футболіст відзначився забитим м’ячем і перевершив досягнення легендарного Андрія Шевченка, яке залишалося непорушним майже 14 років.

Зустріч відбулася у польському Вроцлаві та завершилася перемогою збірної України з рахунком 2:0. Голами у складі «синьо-жовтих» відзначилися Роман Яремчук та Андрій Ярмоленко. Саме м’яч ветерана команди став історичним з точки зору статистики.

Новий рекорд збірної України

На момент забитого гола Ярмоленку було 36 років, 7 місяців і 8 днів. Таким чином він став найстаршим автором гола в історії національної збірної України. Попереднє досягнення належало Андрію Шевченку, який встановив його під час чемпіонату Європи 2012 року.

На домашньому Євро-2012 Шевченко відзначився дублем у ворота збірної Швеції у віці 35 років, 8 місяців і 13 днів. Відтоді жоден футболіст не зміг перевершити цей показник. Лише тепер рекорд змінив власника.

Для українського футболу це символічна подія, адже йдеться про двох гравців, які в різні епохи були головними лідерами збірної та обличчями національної команди на міжнародній арені.

Ярмоленко все ближче до ще одного досягнення Шевченка

Рекорд за віком став не єдиним важливим статистичним показником для Ярмоленка.

Гол у матчі з Польщею став для нього 47-м у складі національної збірної України. Таким чином він максимально наблизився до рекорду Андрія Шевченка, який залишається найкращим бомбардиром в історії збірної з показником у 48 забитих м’ячів.

Фактично до абсолютного рекорду української національної команди Ярмоленку залишився лише один гол.

Футбольні експерти зазначають, що за умови продовження виступів за збірну досвідчений вінгер має всі шанси найближчим часом не лише повторити, а й перевершити досягнення Шевченка.

Повернення до збірної після тривалої паузи

Матч проти Польщі став для Ярмоленка особливим ще й тому, що він повернувся до лав національної команди після тривалої перерви.

За даними спортивних ЗМІ, востаннє футболіст виходив на поле у складі збірної ще у березні 2025 року. Після повернення він одразу відзначився результативною дією та став одним із головних героїв зустрічі.

Уболівальники позитивно сприйняли повернення одного з найдосвідченіших футболістів української команди. У соцмережах багато хто відзначав, що попри вік Ярмоленко продовжує залишатися важливою фігурою для збірної.

Переможний дебют нового тренера

Матч із Польщею став першим для збірної України під керівництвом нового головного тренера Андреа Мальдери. Італійський фахівець нещодавно очолив національну команду після кадрових змін у тренерському штабі.

Дебют Мальдери виявився успішним. Українська команда продемонструвала організовану гру, впевнено діяла в обороні та реалізувала свої моменти в атаці.

Перемога над Польщею стала позитивним сигналом для вболівальників після непростого періоду для національної команди.

Ярмоленко залишається символом покоління

Попри те, що кар’єра Ярмоленка наближається до завершального етапу, футболіст продовжує переписувати історію українського футболу.

Він уже входить до числа найкращих гравців в історії збірної України за кількістю матчів, результативних передач та забитих м’ячів. Тепер до цього списку додався ще один рекорд — звання найстаршого автора гола в історії національної команди.

Багато футбольних аналітиків називають Ярмоленка одним із найстабільніших гравців українського футболу останніх півтора десятиліття. За цей час він залишався ключовою фігурою як у клубах, так і в збірній.

Що далі для збірної України

Після перемоги над Польщею команда Андреа Мальдери продовжить підготовку до наступних міжнародних матчів.

Найближчим суперником української збірної стане Данія. Поєдинок має стати ще одним важливим тестом для оновленої команди та нового тренерського штабу.

Водночас увага вболівальників буде прикута і до персональних досягнень Ярмоленка. Уже найближчим часом він може зрівнятися із Шевченком за кількістю голів або стати одноосібним рекордсменом збірної України за цим показником.

Висновок

Гол у ворота Польщі став для Андрія Ярмоленка не просто результативною дією у товариському матчі. Він приніс футболісту новий історичний рекорд збірної України та дозволив перевершити досягнення Андрія Шевченка, яке трималося з Євро-2012.

Крім того, Ярмоленко ще на крок наблизився до статусу найкращого бомбардира в історії національної команди. Якщо нинішня форма ветерана збережеться, український футбол найближчим часом може отримати ще одного абсолютного рекордсмена.

