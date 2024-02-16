Японія втратила статус третьої економіки світу

За підсумками 2023 року Японія втратила статус третьої за величиною економіки світу, а це місце зайняла Німеччина. Острівна держава несподівано скотилася в рецесію в останньому кварталі минулого року через слабкий внутрішній попит, пише Kyodo News з посиланням на заяву японського уряду.

Зазначається, що номінальний валовий внутрішній продукт Японії без поправки на інфляцію склав 4,21 трлн доларів, що є четвертим у світі після 4,46 трлн доларів Німеччини, в основному через різке падіння ієни.

“Те, що Німеччина обігнала Японію, показує, що для нас вкрай необхідно просувати структурні реформи та створити новий етап для зростання. Ми вживатимемо всіх політичних заходів, щоб підтримати підвищення зарплат, щоб розчистити шлях для сталого економічного зростання, керованого попитом”, – заявив міністр економічного відновлення Йосітака Сіндо.