Японія розгромила Туніс і майже гарантувала собі плей-оф ЧС-2026
2026-22-06    167

Японія розгромила Туніс і майже гарантувала собі плей-оф ЧС-2026

Збірна Японії 22 червня здобула переконливу перемогу над Тунісом з рахунком 4:0 у матчі другого туру групи F чемпіонату світу з футболу 2026 року. Поєдинок відбувся на стадіоні Estadio BBVA у мексиканському Монтерреї та став 1000-м матчем в історії фінальних турнірів чемпіонатів світу. Завдяки цьому результату японська команда набрала чотири очки й опинилася за крок від виходу до плей-оф, тоді як Туніс достроково втратив шанси на продовження боротьби.

В тему: ЧС-2026 з футболу: де проходить, формат, команди та календар

Японська збірна з перших хвилин контролювала перебіг зустрічі та ефективно використовувала свої моменти біля воріт суперника. Головним героєм матчу став нападник Аясе Уеда, який оформив дубль і суттєво зміцнив перевагу своєї команди. Ще по одному м’ячу забили Даїті Камада та Дзюн’я Іто, не залишивши туніській обороні можливостей повернути інтригу.

Перемога дозволила Японії зрівнятися за кількістю очок із Нідерландами, які також мають чотири бали після двох турів. Обидві команди очолюють турнірну таблицю групи F, тоді як Швеція зберігає три очки й теоретичні шанси на вихід до наступного раунду. Туніс після двох поразок залишився без набраних балів і достроково завершив боротьбу за місце у плей-оф.

Статистично успіх японців суттєво покращив їхні перспективи перед заключним туром групового етапу. За оцінками спортивних аналітиків, імовірність виходу Японії до 1/8 фіналу є максимально високою, хоча математично путівка ще не оформлена. Остаточне розташування команд у квартеті визначиться після завершення останніх матчів.

Заключний тур групи F відбудеться 25 червня. Японія зустрінеться зі збірною Швеції, а Нідерланди проведуть матч проти Тунісу. Саме результати цих поєдинків визначать остаточний розподіл місць і потенційних суперників у стадії плей-оф.

Для японської команди нинішній виступ став продовженням успішної серії на міжнародних турнірах, де вона регулярно демонструє конкурентоспроможний футбол проти європейських і африканських збірних. Велика перемога над Тунісом також позитивно вплинула на різницю забитих і пропущених м’ячів, що може відіграти важливу роль у разі рівності очок після завершення групового етапу.

Турнірна таблиця групи F (після 2-го туру)

МКомандаІВНПМ’ячіРМОчки
1🇳🇱 Нідерланди21107:3+44
2🇯🇵 Японія21106:2+44
3🇸🇪 Швеція21016:603
4🇹🇳 Туніс (Е)20022:10-80

Estadio BBVA, Аясе Уеда, група F, Даїті Камада, Дзюн’я Іто, збірна Тунісу, збірна Японії, матч Японія Туніс, Монтеррей, Нідерланди, плей-оф ЧС, світова першість з футболу, Туніс, турнірна таблиця, ФІФА, футбол, чемпіонат світу 2026, ЧС-2026, Швеція, Японія
Останні новини
Через спеку в Києві почалися локальні відключення світла

Через спеку в Києві почалися локальні відключення світла
У кількох районах Києва 22 червня зафіксували локальні відключення електроенергії читать далее
22-06, 15:05
Кір Стармер оголосив про відставку з посади прем’єра Британії

Кір Стармер оголосив про відставку з посади прем’єра Британії
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 22 червня 2026 року в читать далее
22-06, 12:49
Банківські пільги для військових: хто може не платити відсотки за кредитом

Банківські пільги для військових: хто може не платити відсотки за кредитом
Українські військовослужбовці мають право на низку фінансових гарантій, передбачених законодавством читать далее
22-06, 09:16
Олексій Гуцуляк: біографія та цікаві факти про футболіста

Олексій Гуцуляк: біографія та цікаві факти про футболіста
Олексій Гуцуляк — український професійний футболіст, який виступає на позиції читать далее
22-06, 08:31
Павло Зібров: біографія, кар’єра, сім’я та цікаві факти про народного артиста України

Павло Зібров: біографія, кар’єра, сім’я та цікаві факти про народного артиста України
Павло Зібров — один із найвідоміших українських естрадних співаків, композиторів читать далее
22-06, 08:26
Єгипет здобув історичну першу перемогу на чемпіонатах світу

Єгипет здобув історичну першу перемогу на чемпіонатах світу
Збірна Єгипту перемогла Нову Зеландію з рахунком 3:1 у матчі читать далее
22-06, 08:23
Японія розгромила Туніс і майже гарантувала собі плей-оф ЧС-2026

Японія розгромила Туніс і майже гарантувала собі плей-оф ЧС-2026
Збірна Японії 22 червня здобула переконливу перемогу над Тунісом з читать далее
22-06, 08:19
Денис Опара (Денчик): біографія та цікаві факти про блогера і вуличного музиканта

Денис Опара (Денчик): біографія та цікаві факти про блогера і вуличного музиканта
Денис Опара, більш відомий під псевдонімом «Денчик з Хрещатика», — читать далее
22-06, 08:15
Святослав Вакарчук: біографія та цікаві факти про співака

Святослав Вакарчук: біографія та цікаві факти про співака
Святослав Вакарчук — український музикант, автор пісень, громадський діяч і читать далее
22-06, 08:12
Іспанія розгромила Саудівську Аравію та очолила групу ЧС-2026

Іспанія розгромила Саудівську Аравію та очолила групу ЧС-2026
Збірна Іспанії 21 червня здобула впевнену перемогу над Саудівською Аравією читать далее
22-06, 08:10
Бельгія в меншості не змогла обіграти Іран на ЧС-2026

Бельгія в меншості не змогла обіграти Іран на ЧС-2026
Збірні Бельгії та Ірану зіграли внічию 0:0 у матчі другого читать далее
22-06, 08:07
Бессент називав Зеленського образливими словами і відмовляв Трампа від зустрічі – ЗМІ

Бессент називав Зеленського образливими словами і відмовляв Трампа від зустрічі – ЗМІ
Міністр фінансів США Скотт Бессент нібито радив президенту Дональду Трампу читать далее
22-06, 08:01
Православний церковний календар 2026: свята, пости та поминальні дні

Православний церковний календар 2026: свята, пости та поминальні дні
Православний церковний календар 2026 року за традицією української православної церкви читать далее
21-06, 20:17
Яке церковне свято 22 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 22 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
22 червня 2026 року православні християни вшановують пам’ять святителя Кирила, читать далее
21-06, 20:12
Масовий виїзд із Криму: дефіцит пального та атаки дронів посилили напругу

Масовий виїзд із Криму: дефіцит пального та атаки дронів посилили напругу
На тимчасово окупованому Кримському півострові 21 червня фіксують значні черги читать далее
21-06, 20:08
Іран заявив протест США після погроз Трампа переговорникам

Іран заявив протест США після погроз Трампа переговорникам
Іранська делегація, яка бере участь у переговорах зі США у читать далее
21-06, 19:51
Анатолій Трубін: біографія та цікаві факти про голкіпера

Анатолій Трубін: біографія та цікаві факти про голкіпера
Анатолій Трубін — український футболіст, який виступає на позиції воротаря читать далее
21-06, 12:37
Соломія Вітвіцька: біографія та цікаві факти про телеведучу

Соломія Вітвіцька: біографія та цікаві факти про телеведучу
Соломія Вітвіцька — українська журналістка, телеведуча та одна з найвідоміших читать далее
21-06, 12:35
До Землі наближається астероїд, який не підлітав так близько понад 400 років

До Землі наближається астероїд, який не підлітав так близько понад 400 років
27 червня 2026 року поблизу Землі пролетить астероїд 152637 (1997 читать далее
21-06, 12:31
ЧС-2026 з футболу: де проходить, формат, команди та календар

ЧС-2026 з футболу: де проходить, формат, команди та календар
Чемпіонат світу з футболу 2026 року став найбільшим в історії читать далее
21-06, 12:26
Теги
Володимир Зеленський Дональд Трамп Київ НБУ Росія США ТЦК Україна банк банківський контроль блокування рахунку війна в Україні економіка України закон про мобілізацію мобілізація новини України перевірка банком футбол фінансовий моніторинг фінансові операції