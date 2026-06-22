Японія розгромила Туніс і майже гарантувала собі плей-оф ЧС-2026

Збірна Японії 22 червня здобула переконливу перемогу над Тунісом з рахунком 4:0 у матчі другого туру групи F чемпіонату світу з футболу 2026 року. Поєдинок відбувся на стадіоні Estadio BBVA у мексиканському Монтерреї та став 1000-м матчем в історії фінальних турнірів чемпіонатів світу. Завдяки цьому результату японська команда набрала чотири очки й опинилася за крок від виходу до плей-оф, тоді як Туніс достроково втратив шанси на продовження боротьби.

Японська збірна з перших хвилин контролювала перебіг зустрічі та ефективно використовувала свої моменти біля воріт суперника. Головним героєм матчу став нападник Аясе Уеда, який оформив дубль і суттєво зміцнив перевагу своєї команди. Ще по одному м’ячу забили Даїті Камада та Дзюн’я Іто, не залишивши туніській обороні можливостей повернути інтригу.

Перемога дозволила Японії зрівнятися за кількістю очок із Нідерландами, які також мають чотири бали після двох турів. Обидві команди очолюють турнірну таблицю групи F, тоді як Швеція зберігає три очки й теоретичні шанси на вихід до наступного раунду. Туніс після двох поразок залишився без набраних балів і достроково завершив боротьбу за місце у плей-оф.

Статистично успіх японців суттєво покращив їхні перспективи перед заключним туром групового етапу. За оцінками спортивних аналітиків, імовірність виходу Японії до 1/8 фіналу є максимально високою, хоча математично путівка ще не оформлена. Остаточне розташування команд у квартеті визначиться після завершення останніх матчів.

Заключний тур групи F відбудеться 25 червня. Японія зустрінеться зі збірною Швеції, а Нідерланди проведуть матч проти Тунісу. Саме результати цих поєдинків визначать остаточний розподіл місць і потенційних суперників у стадії плей-оф.

Для японської команди нинішній виступ став продовженням успішної серії на міжнародних турнірах, де вона регулярно демонструє конкурентоспроможний футбол проти європейських і африканських збірних. Велика перемога над Тунісом також позитивно вплинула на різницю забитих і пропущених м’ячів, що може відіграти важливу роль у разі рівності очок після завершення групового етапу.

Турнірна таблиця групи F (після 2-го туру)