Яна Глущенко: біографія та цікаві факти про акторку з «Дизель Шоу»

Яна Глущенко — українська акторка, найбільше відома за участю в гумористичних проєктах «Дизель Шоу» та «На трьох». Вона народилася 8 липня 1986 року в Мелітополі, а професійну акторську освіту здобула в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Її телевізійна кар’єра розпочалася ще під час навчання, а широку популярність акторці принесла участь у «Великій різниці по-українськи» та згодом у «Дизель Шоу». У 2025 році Глущенко після десяти років роботи оголосила про вихід із «Дизель Шоу». У тому ж році вона повідомила про розлучення з продюсером Олегом Збаращуком, із яким виховує сина.

Біографія

Яна Вікторівна Глущенко народилася 8 липня 1986 року в Мелітополі. У відкритих біографічних матеріалах зазначається, що її батько був військовим. У дитинстві майбутня акторка цікавилася танцями та творчістю, а згодом вирішила пов’язати професійне життя зі сценою. За даними публікацій про її кар’єру, з першої спроби вступити до театрального вишу їй не вдалося, після чого вона певний час навчалася при кіностудії імені Олександра Довженка.

Професійну акторську освіту Глущенко здобула в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. У 2009 році вона закінчила факультет театрального мистецтва за спеціальністю «актор драматичного театру і кіно». Перші роботи на телебаченні та в кіно з’явилися ще до завершення навчання. FILM.UA також вказує серед проєктів за її участю серіали «Таксі», «Здрастуй, мамо» та «За законом».

Одним із помітних етапів кар’єри стала участь у гумористичному проєкті «Велика різниця по-українськи». У програмі акторка створювала пародійні образи відомих українських і зарубіжних артисток. Сама Глущенко в інтерв’ю називала цей проєкт важливим етапом свого професійного становлення.

У 2015 році Глущенко приєдналася до «Дизель Студіо» та стала постійною акторкою «Дизель Шоу». Пізніше вона також грала у скетчкомі «На трьох». Офіційний сайт «Дизель Студіо» називає Глущенко серед постійних акторів своїх проєктів, а саме шоу виходить із 2015 року.

За роки роботи в «Дизель Шоу» Глущенко стала однією з найбільш упізнаваних акторок колективу. Її сценічний образ часто будувався навколо персонажа блондинки, однак сама артистка згодом говорила про бажання виходити за межі цього амплуа. У квітні 2025 року вона оголосила про завершення роботи в проєкті після приблизно десяти років участі. Глущенко назвала це важким, але важливим рішенням і заявила, що хоче відкрити нову сторінку у творчості.

Рішення акторки стало несподіваним і для частини колег. Художній керівник «Дизель Студіо» Єгор Крутоголов заявив, що спочатку сприйняв її наміри як тимчасове рішення або реакцію на образу. Сама Глущенко пізніше пояснювала свій вихід, зокрема, професійним вигоранням.

Цікаві факти

Глущенко неодноразово розповідала, що в дитинстві багато часу проводила в сільській місцевості. В інтерв’ю Славі Дьоміну вона згадувала складні моменти у стосунках із батьком-військовим і розповідала про те, як формувався її характер. За її словами, батько вперше сказав їй «Я тебе люблю», коли йому було 35 років.

Акторка була серед учасників ДТП 20 жовтня 2018 року, в якій загинула її колега Марина Поплавська. Автобус із артистами «Дизель Шоу» зіткнувся з вантажівкою на Житомирській трасі. Глущенко отримала травми й пізніше неодноразово поверталася до цієї трагедії в інтерв’ю, розповідаючи про реабілітацію та психологічні наслідки аварії.

У 2017 році Глущенко вийшла заміж за продюсера Олега Збаращука. Їхні стосунки певний час залишалися непублічними. В інтерв’ю після весілля акторка розповідала, що пара познайомилася під час гастролей «Дизель Шоу», а Збаращук освідчився їй приблизно через місяць після початку близького спілкування. Того ж року в них народився син.

У листопаді 2025 року Глущенко повідомила, що вони зі Збаращуком розлучаються. У травні 2026 року вона детальніше розповіла про причини розриву в інтерв’ю Дмитру Гордону: за її словами, вони дуже швидко почали стосунки й одружилися, тому не встигли достатньо пізнати одне одного. Водночас акторка наголошувала, що після розриву вони зберегли добрі стосунки.

Сина Глущенко звати Тамерлан. У 2026 році акторка показала рідкісні кадри з ним у соцмережах; на той момент хлопчику було вісім років. В інтерв’ю вона також розповідала про виховання сина та про те, що материнство суттєво змінило її повсякденне життя.

Глущенко також відома любов’ю до тварин і благодійною діяльністю. Ще під час роботи в «Дизель Студіо» вона розповідала про допомогу безпритульним тваринам. Серед своїх способів відпочинку акторка називала прогулянки на свіжому повітрі та тренування.

Відповіді на питання про Яну Глущенко

Скільки років Яні Глущенко?

Яна Глущенко народилася 8 липня 1986 року. Станом на серпень 2026 року їй 40 років. Місцем її народження у біографічних джерелах вказується Мелітополь.

Де навчалася Яна Глущенко?

Акторка закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. У 2009 році вона отримала спеціальність актора драматичного театру і кіно.

Чому Яна Глущенко пішла з «Дизель Шоу»?

У квітні 2025 року вона оголосила про вихід із проєкту після десяти років роботи. Пізніше Глущенко говорила про професійне вигорання та бажання змінити напрямок творчої діяльності.

Хто колишній чоловік Яни Глущенко?

Її колишній чоловік — продюсер Олег Збаращук. Вони одружилися у 2017 році та мають сина Тамерлана, а в листопаді 2025 року Глущенко повідомила про розлучення.

Що відомо про сина Яни Глущенко?

Сина акторки звати Тамерлан, він народився у 2017 році. У березні 2026 року Глущенко показала його у своїх соцмережах, коли хлопчику було вісім років.