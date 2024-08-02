Якими є підстави для вручення повістки?

Пункт 54 постанови Кабміну № 560 надає працівникам ТЦК право у будь-якому громадському місці здійснювати перевірку військово-облікового документа. В разі виявлення порушення правил військового обліку (а це, зокрема, можуть бути не уточнення своїх персональних даних, виявлення розбіжностей з даними Єдиного державного реєстру призовників) уповноважений на вручення повістки працівник ТЦК на місці оформляє та особисто під підпис вручає такому громадянину повістку про прибуття до ТЦК.

Якщо відмовитися її отримати, тоді складається акт відмови від отримання повістки, після чого до громадянина може бути застосовано адміністративне затримання та примусове доставлення до ТЦК для уточнення персональних даних та проведення медичного огляду.

Одразу постає питання: а якщо повістка виписується не уповноваженим представником ТЦК, не зазначені реквізити, які не відповідають вимогам закону, це законно? Кажу прямо – ні.

ЯК МАЄ ВИГЛЯДАТИ ПОВІСТКА

Десь так. Не ідеальний варіант, але показовий для прикладу.

Відповідно до пункту 29 постанови Кабміну № 560 у повістці зазначаються:

▫️прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) і дата народження громадянина, якому адресована повістка; (зверніть увагу чи правильно та без помилок вказані у повістці ваші персональні дані. Якщо ні, то така повістка адресована не вам).

▫️найменування ТЦК та СП;

▫️мета виклику до ТЦК та СП;

▫️місце, день і час явки за викликом;

▫️підпис (кваліфікований електронний підпис) посадової особи, яка видала (сформувала) повістку, дата підпису;

▫️реєстраційний номер повістки;

▫️роз’яснення про наслідки неявки і про обов’язок повідомити про причини неявки.

А на звороті міститися інформація про наслідки неявки.

А тепер переходимо до ключового пункту, де собака зарита.

ДЕТАЛІ ТА НЮАНСИ ВРУЧЕННЯ ПОВІСТКИ НОВОЇ ФОРМИ

Пунктом 30 постанови КМУ № 560 визначено, що повістка формується за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів або бланк повістки заповнюється представником районного ТЦК та СП або його відділу.

Керівник ТЦК накладає на повістку кваліфікований електронний підпис або особисто підписує повістку та скріплює гербовою печаткою. Реєстраційний номер повістки фіксується в Єдиному державному реєстрі призовників.