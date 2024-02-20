Яким буде курс долара найближчими днями?

У більшості кас банків курс долара на поточному тижні перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 37,50 до 38,85 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній – в межах від 37,55 до 38,80 грн/дол., прогнозує аналітик Олексій Козирєв.

Що стосується євро, то в банках котирування євровалюти при купівлі-продажу будуть в межах коридору від 40,50 до 42,15 грн/євро, а в обмінниках фінкомпаній цей коридор буде в межах від 40,70 до 41,90 грн/євро.

За його прогнозом, якщо вечірній спекулятивний розігрів курсу минулої п’ятниці отримає продовження, то від обмінників варто очікувати періодичних спроб зіграти “на підвищення” весь тиждень.