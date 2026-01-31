Якщо на авто впала бурулька… що робити?

Якщо бурулька з даху будинку пошкодила припаркований автомобіль, слід діяти за таким алгоритмом:
▪️викличте поліцію: для фіксації факту події та складання документів із зазначенням місця, адреси й обставин;
▪️зробіть фото та відео: зафіксуйте пошкодження автомобіля та місце події з прив’язкою до будівлі;
▪️встановіть свідків: запишіть ПІБ і контактні дані осіб, які бачили момент падіння бурульки;
▪️перевірте наявність камер спостереження: з’ясуйте, чи є поблизу камери або відеореєстратори, та за можливості отримайте копії записів;
▪️замовте оцінку майнової шкоди: зверніться до експерта і збережіть усі підтвердні документи (чеки, квитанції);
▪️визначте балансоутримувача будівлі: за потреби зверніться до органу місцевого самоврядування із запитом щодо власника або балансоутримувача будинку;
▪️зверніться до балансоутримувача: подайте заяву про відшкодування збитків у добровільному порядку;
▪️подайте позов до суду.
Але, якщо авто було припарковане в забороненому місці або під попереджувальними знаками, відповідальність може нести власник автомобіля.
Таким чином, пошкодження авто бурулькою з даху будинку є підставою для цивільно-правової відповідальності балансоутримувача (ОСББ, ЖЕК, управитель), оскільки саме він зобов’язаний забезпечувати належне утримання будівлі та безпеку прилеглої території.