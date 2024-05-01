Які зміни очікують українців з 1 травня 2024?

У травні 2024 року в Україні очікується багато важливих змін. Головне нововведення — набрання чинності законом про мобілізацію, який серйозно вплине на життя багатьох українських громадян.

Набирає чинності зміна ПДР і запроваджується новий штраф. Для абітурієнтів стартує національний мультитест.

Деяким пенсіонерам проведуть перерахунок пенсії. Переселенці мають подати заявку на отримання житлової субсидії.

Запускається нова опція у Електронному кабінеті платника.

Детальніше про все це читайте нижче:

Закон про мобілізацію

18 травня 2024 року, в суботу, в Україні набирає чинності закон про мобілізацію. Документом запроваджується низка важливих змін, які тезово опишемо нижче.

Протягом 60 днів, тобто до 18 липня, всі військовозобов’язані зобов’язані уточнити свої дані у ТЦК . Нововведення стосується і чоловіків, які перебувають у країні, і тих, хто перебуває за кордоном. Останні повинні будуть виконати рішення влади за допомогою військовозобов’язаного кабінету, в якому можна буде оновити дані без особистого відвідування ТЦК (щоправда, сам кабінет ще не створено).

Щоправда, як уже заявляють військкоми, уточнення даних обов’язково включатиме і проходження медкомісії, що фактично робить нереальним цю процедуру для більшості українців, які перебувають за кордоном.

Якщо протягом 60 днів громадяни не оновлять дані, настане адміністративна відповідальність – штрафи від 17 до 22,5 тисяч гривень. Однак закон про це поки що прийнято лише в першому читанні і які за підсумком санкції для порушників правил військового обліку там будуть прописані поки що незрозуміло. Є інформація, що командування ЗСУ вимагає ще більш посилити відповідальність. Також порушників військового обліку можуть оголошувати у розшук чи заборонять їм керувати автомобілем.

У ухваленому законі викреслено формулювання “обмежено придатний”. Ті чоловіки, які мають зараз такий статус, будуть зобов’язані повторно пройти медкомісію.

При собі завжди потрібно мати військовий квиток. Він стане предметом перевірки поліції. За відсутності документа чоловіка зможуть затримати.

Демобілізації після 36 місяців служби не буде.

Запроваджується 70 тисяч гривень щомісячних виплат тим, хто бере участь у бойових діях “на нулі” та виконує завдання з контрнаступу.

Документ також передбачає обмеження надання державних послуг українським чоловікам за кордоном, що було вже реалізовано на практиці.

Скасування статусу “обмежено придатний”

З 4 травня набирає чинності закон, який скасовує поняття обмежено придатних до служби в армії.

Люди, які такими визнані, мають протягом 9 місяців знову пройти медкомісію. Далі людина може бути визнана або непридатною – або придатною до служби.

Придатних у свою чергу поділять на чотири категорії – залежно від стану здоров’я.

Але відразу після набуття чинності законопроекту на медкомісію йти не потрібно. Кабміну буде дано три місяці з 4 травня, щоб ухвалити список захворювань, за якими визначається придатність чи непридатність до служби. Після затвердження списку Міноборони має змінити наказ про військово-лікарські комісії.

Тобто, на даний момент нормативна база не готова і фактично закон не працює. Хоча дев’ятимісячний відлік для проходження ВЛК уже пішов.

Вилучення автомобілів

Ще один пункт закону про мобілізацію, на якому ми зупинимося докладніше, — мобілізація транспортних засобів.

Зокрема, влада отримає право вилучати автомобілі українців, у яких більше одного транспортного засобу.

Вказується, що до цього має бути проведено оцінку ринкової вартості транспортного засобу. Вилученню підлягатиме та машина, яка більше підходить для потреб ЗСУ.

Якщо ж у громадянина один автомобіль, його не планують вилучати. Не заберуть машину й у тому випадку, якщо вона є єдиним джерелом забезпечення існування людини, що втім потрібно буде довести.

Зазначається, що “мобілізовані” автомобілі заборонено відправляти в інший регіон або за межі України.

Однак лише через 8 місяців після набуття чинності МВС буде зобов’язано скласти реєстр автовласників, який буде подано до штабів оборони. Тому за фактом закон запрацює лише після виконання цієї норми.

Зміни у ПДР, новий штраф

З 1 травня ближнє світло фар поза населеними пунктами в Україні потрібно вмикати завжди.

Відповідні зміни до ПДР було внесено постановою Кабміну №1105 від 20 жовтня 2023 року.

Тепер за межами населених пунктів авто має рухатись із включеними ходовими вогнями у будь-який час доби та року.

За відсутності ходових вогнів у конструкції транспортного засобу, авто має рухатися з увімкненим ближнім світлом фар.

Раніше подібна вимога існувала лише з 1 жовтня до 1 травня.

За порушення цієї норми передбачено штраф у розмірі від 425 до 510 гривень.

Перерахунок пенсій

Індексація пенсій у травні не передбачена. Проте традиційно буде здійснено перерахунок для громадян віком від 70 років.

Зокрема, передбачено такі надбавки:

для пенсіонерів віком від 70 до 74 років – 300 гривень,

від 75 до 79 років – 456 гривень,

від 80 років – 570 грн.

Зазначені виплати будуть встановлені з дати настання конкретного віку незалежно від виду пенсії та розміру страхового стажу.

Старт НМТ у 2024 році

У травні в українських випускників шкіл розпочнеться НМТ — національний мульпредметний тест.

З 8 травня зареєстровані учасники основної сесії зможуть завантажити запрошення на тест із своїх персональних кабінетів. У ньому буде вказано дату, час та місце проведення НМТ.

З 10 по 15 травня пройде реєстрація на додаткову сесію для тих, хто не зміг зареєструватися з поважних причин під час основного періоду, а також для тих, кому було відмовлено в реєстрації.

Основний етап мультитесту призначено на дати з 14 травня по 25 червня. Якщо абітурієнт не зможе відвідати НМТ з поважних причин, до яких належать хвороба і повітряна тривога, він зможе взяти участь у допсесії з 11 по 19 липня.

Тестування триватиме 4 години із перервою 20 хвилин на комп’ютерах.

У НМТ 2024 буде 4 предмети, з яких 3 обов’язкові: українська мова, математика та історія України. Четвертий предмет – на вибір учня.

Як і минулого року, НМТ пройде, зокрема, за кордоном.

Призначення субсидій

З 1 травня 2024 року житлові субсидії для більшості одержувачів призначать автоматично, ними можна буде користуватися цілий рік до 30 квітня 2025 року.

При цьому є певні категорії, яким з 1 травня призначать субсидію за їх зверненням, до якої включаються заява, декларація про доходи та витрати.

Наступного сезону субсидія ЖКГ буде призначена, якщо:

заявник орендує житлове приміщення, за яке він оплачує ЖКП,

у складі домогосподарства є ВПО,

кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих,

домогосподарство претендує на призначення субсидії на придбання зрідженого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Якщо заяву на субсидію подати після початку неопалюваного сезону, виплати нараховуватимуться з місяця подання документів, але не раніше.П

Оновлення в Електронному кабінеті платника

З 1 травня 2024 року в Електронному кабінеті платника з’явиться можливість отримати Витяг за станом розрахунків, починаючи з 2013 року за кожен рік окремо та у розрізі податків, зборів, платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Для цього потрібно буде створити “Запит про отримання виписки про стан розрахунків із бюджетами та цільовими фондами за даними органів ДПС”.