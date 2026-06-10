Які фільми варто подивитися у червні 2026 року
2026-10-06    156

Які фільми варто подивитися у червні 2026 року

Червень 2026 року приніс одразу кілька гучних кінопрем’єр, які вже привернули увагу як критиків, так і глядачів. У центрі уваги опинився новий науково-фантастичний проєкт Стівена Спілберга «День істини», який називають однією з найочікуваніших стрічок року. Паралельно українські кінотеатри розпочинають показ психологічного горору «Обсесія», що здобув високі рейтинги після фестивального прокату. Крім того, 12 червня стартує «Чілдрен Кінофест 2026» — найбільший фестиваль дитячого кіно в Україні. Разом ці події формують один із найцікавіших кінотижнів початку літа.

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«День істини» — новий фантастичний проєкт Стівена Спілберга

Головною прем’єрою червня без перебільшення став фільм «День істини» (Disclosure Day) режисера Стівена Спілберга. Нову роботу автора «Парку Юрського періоду», «Списку Шиндлера» та «Врятувати рядового Раяна» студія тримала в секреті практично до останнього моменту.

Перші подробиці про картину з’явилися лише навесні 2026 року. Творці розкрили назву, показали короткий тизер та підтвердили участь зіркового акторського складу. Сюжет розгортається навколо групи прибульців, які роками живуть серед людей, приховуючи своє справжнє походження. Події починають стрімко розвиватися після того, як хтось вирішує розкрити цю таємницю всьому людству.

До касту увійшли Емілі Блант, Джош О’Коннор, Колін Ферт, Ів Г’юсон, Колман Домінго та Вайатт Расселл. Сценарій створив Девід Кепп — автор сценаріїв до «Парку Юрського періоду», «Людини-павука» та низки інших касових хітів Голлівуду.

Хоча офіційні рейтинги ще формуються, перші відгуки після допрем’єрних показів виявилися надзвичайно позитивними. Кінокритики відзначають масштабність постановки, атмосферу загадковості та сильну акторську гру. Частина оглядачів уже назвала стрічку найкращою роботою Спілберга за останні два десятиліття.

«Обсесія» стала несподіваним хітом серед горорів

Ще однією важливою прем’єрою тижня став фільм «Обсесія» (Obsession), який поєднує елементи психологічного трилера, романтики та жахів. Картина вийшла у світовий прокат восени 2025 року, однак лише зараз дісталася українських кінотеатрів.

В основі сюжету — історія молодого чоловіка, який за допомогою містичного артефакту намагається привернути увагу коханої дівчини. Його бажання здійснюється, однак наслідки виявляються значно страшнішими, ніж він міг передбачити.

Головні ролі виконали Майкл Джонстон та Інде Наварретт, а режисером виступив Каррі Баркер. Для постановника це лише друга повнометражна робота, однак саме вона принесла йому міжнародне визнання.

Стрічка отримала надзвичайно високі оцінки на провідних кіноплатформах. На IMDb рейтинг перевищує 8 балів із 10 на основі десятків тисяч оцінок. Rotten Tomatoes зафіксував понад 90% позитивних рецензій від критиків та глядачів, а на Metacritic фільм отримав переважно схвальні відгуки.

«Чілдрен Кінофест 2026» охопить 12 міст України

З 12 до 21 червня в Україні проходитиме тринадцятий фестиваль «Чілдрен Кінофест», який традиційно залишається найбільшою подією у сфері дитячого та підліткового кіно.

Покази відбудуться одночасно в 12 містах країни. Організатори підготували міжнародний конкурс, до якого увійшли сім нових європейських сімейних фільмів та анімаційних стрічок. Саме глядачі шляхом голосування визначатимуть переможця фестивалю.

Як і в попередні роки, захід проходитиме у змішаному форматі. Частина показів буде доступна в кінотеатрах, інша — онлайн. Участь у фестивалі безкоштовна за умови попередньої реєстрації.

Які тенденції демонструють червневі прем’єри

Добірка кінопрем’єр червня демонструє одразу кілька тенденцій сучасної кіноіндустрії. Голлівуд продовжує робити ставку на масштабні авторські проєкти від відомих режисерів, що підтверджує вихід «Дня істини».

Водночас дедалі більше уваги отримують психологічні трилери та горори з нестандартними сюжетами. Успіх «Обсесії» свідчить про зростаючий інтерес аудиторії до камерних історій, які поєднують емоційну драму та напругу.

Окремим напрямком залишається розвиток сімейного кіно. «Чілдрен Кінофест» уже багато років підтримує інтерес молодої аудиторії до якісного європейського кінематографа та знайомить дітей із сучасними міжнародними стрічками.

Таблиця головних кіноподій червня 2026

ПодіяЖанрКраїнаОсобливість
День істиниНаукова фантастика, драмаСШАНовий фільм Стівена Спілберга
ОбсесіяТрилер, жахи, романтикаСШАОдин із найрейтинговіших горорів року
Чілдрен Кінофест 2026ФестивальУкраїнаНайбільший дитячий кінофестиваль країни

Роз’яснення

Чому «День істини» називають головною прем’єрою літа?

Стрічка стала першим масштабним фантастичним проєктом Стівена Спілберга за останні роки. Вона має зірковий акторський склад і значний виробничий бюджет. Перші критики вже високо оцінили фільм після закритих показів.

Чим привернула увагу «Обсесія»?

Фільм несподівано отримав дуже високі оцінки від аудиторії та професійних оглядачів. Особливо відзначають атмосферу, сценарій та поєднання романтичної історії з елементами жахів.

Що пропонує «Чілдрен Кінофест 2026»?

Фестиваль представить добірку нових європейських сімейних фільмів та анімації. Частину показів можна буде переглянути онлайн. Усі сеанси для глядачів залишаються безкоштовними.

Висновок

Червень 2026 року пропонує кіноманам різноплановий репертуар — від масштабної фантастики Стівена Спілберга до фестивального дитячого кіно та психологічних горорів. Таке поєднання свідчить про прагнення кіноіндустрії охопити максимально широку аудиторію. Для українських глядачів це означає можливість побачити як найгучніші світові прем’єри, так і взяти участь у найбільшому дитячому кінофестивалі країни.

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