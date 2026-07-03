Які фільми дивитись у липні 2026 року: головні прем’єри місяця
2026-03-07    123

Які фільми дивитись у липні 2026 року: головні прем’єри місяця

Липень 2026 року принесе глядачам низку гучних кінопрем’єр у кінотеатрах і на стримінгових платформах. Упродовж місяця відбудуться релізи нової стрічки Крістофера Нолана «Одіссея», чергової частини франшизи про Людину-павука, третього фільму про Енолу Голмс, а також кількох історичних драм, хорорів і сімейних пригод. Частина проєктів виходить у світовий прокат, інші стануть доступними на Netflix вже у липні.

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Місяць розпочинається прем’єрою детективного фільму «Енола Голмс 3», який з 1 липня став доступний на Netflix. У новій частині екранізації книжок Ненсі Спрінгер молодша сестра Шерлока Голмса вирушає на Мальту, де розслідує найнебезпечнішу справу у своїй кар’єрі. Головні ролі традиційно виконали Міллі Боббі Браун, Генрі Кавілл, Луїс Партрідж та Гелена Бонем Картер.

Вже 3 липня вийде історична драма «Молодий Вашингтон», присвячена ранньому періоду життя майбутнього першого президента США. Стрічка показує військові події, які сформували його політичні погляди та лідерські якості задовго до початку президентської кар’єри.

9 липня заплановано одразу дві великі прем’єри. Перша — пригодницький фільм «Ваяна», де головна героїня разом із напівбогом Мауї вирушає у небезпечну подорож заради порятунку свого народу. Друга — шоста частина культової горор-франшизи «Зловісні мерці: У вогні», у центрі сюжету якої опиняється родина, що стикається із надприродною загрозою після смерті близької людини.

Однією з найбільш очікуваних кіноподій літа стане «Одіссея» режисера Крістофера Нолана, прем’єра якої запланована на 16 липня. Картина пропонує сучасне переосмислення однойменного епосу Гомера про повернення Одіссея після Троянської війни. До акторського складу увійшли Метт Деймон, Том Голланд, Зендея, Лупіта Ніонго, Шарліз Терон, Енн Гетевей та Роберт Паттінсон. Проєкт уже називають одним із наймасштабніших релізів року завдяки бюджету, міжнародним зйомкам та зірковому касту.

17 липня на Netflix завершиться історія романтичного серіалу «Коли завмирає серце: Назавжди». Фінальний сезон покаже новий етап життя головних героїв Ніка та Чарлі, які готуються до вступу в університет, стикаються з дорослими рішеннями та змінами у стосунках.

23 липня у прокат вийде психологічна драма «День народження». Події розгортаються на приватному острові, де заможний бізнесмен організовує святкування для доньки. За зовнішнім благополуччям поступово розкриваються конфлікти навколо влади, контролю та сімейних відносин. Одну з головних ролей виконав Віллем Дефо.

Завершить місяць прем’єра фільму «Людина-павук: Абсолютно новий день», яка запланована на 30 липня. Події розгортаються через чотири роки після фіналу стрічки «Людина-павук: Додому шляху нема», коли Пітер Паркер намагається розпочати життя заново після того, як світ забув про його особистість. Нова хвиля злочинності змушує героя знову вдягнути костюм супергероя. Головні ролі виконали Том Голланд, Зендея, Джон Бернтал, Марк Руффало та Сейді Сінк.

Липнева афіша охоплює різні жанри — від історичних драм і пригодницького фентезі до психологічних трилерів, романтичних історій та супергеройського кіно. Значна частина релізів уже викликала високий інтерес серед глядачів завдяки відомим франшизам, режисерам і зірковому акторському складу.

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