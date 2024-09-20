Які документи повинні бути у співробітників ТЦК при врученні повісток?

Співробітники ТЦК та СП не мають права перевіряти документи у цивільних громадян та військовозобов’язаних “просто так”.

Саме тому у реальному житті ми бачими тандем «представник ТЦК + поліцейський». Але і це не робить вручення повістки простим і законним.

Спочатку поліцейські та працівники ТЦК мають пред’явити на вимогу наказ коменданта про право на перевірку документів, в якому вказане прізвище особи,яка здійснює перевірку: пункт 5.

Звертаючись до особи для перевірки документів поліцейський зобов’язаний:

назвати своє прізвище, посаду, службове звання;

пред’явити жетон, своє службове посвідчення, копію наказу коменданта на вимогу;

дати можливість ознайомитися із наявною там інформацією;

назвати підставу.

Уповноважені представники ТЦК перед врученням повістки на вимогу громадянина зобов’язані пред’явити:

наказ коменданта щодо перевірки документів (або копію);

службове посвідчення ТЦК, яке підтверджує, що вони саме ті, хто вказаний в наказі коменданта про перевірку документів;

наказ або розпорядження ТЦК, яким уповноважено зазначених осіб на вручення повісток;

назвати підставу.

ВАЖЛИВО: повістку мають вручити особисто у руки, особа при отриманні повинна розписатися.

Повістка має бути заповнена на конкретне ім’я (особи, якій вручають), не під час вручення, а заздалегідь і мати всі необхідні реквізити, печатку і підпис уповноваженої особи.