Які документи повинні бути у співробітників ТЦК при врученні повісток?

Співробітники ТЦК та СП не мають права перевіряти документи у цивільних громадян та військовозобов’язаних “просто так”.
Саме тому у реальному житті ми бачими тандем «представник ТЦК + поліцейський». Але і це не робить вручення повістки простим і законним.
Спочатку поліцейські та працівники ТЦК мають пред’явити на вимогу наказ коменданта про право на перевірку документів, в якому вказане прізвище особи,яка здійснює перевірку: пункт 5.
Звертаючись до особи для перевірки документів поліцейський зобов’язаний:
- назвати своє прізвище, посаду, службове звання;
- пред’явити жетон, своє службове посвідчення, копію наказу коменданта на вимогу;
- дати можливість ознайомитися із наявною там інформацією;
- назвати підставу.
Уповноважені представники ТЦК перед врученням повістки на вимогу громадянина зобов’язані пред’явити:
- наказ коменданта щодо перевірки документів (або копію);
- службове посвідчення ТЦК, яке підтверджує, що вони саме ті, хто вказаний в наказі коменданта про перевірку документів;
- наказ або розпорядження ТЦК, яким уповноважено зазначених осіб на вручення повісток;
- назвати підставу.
ВАЖЛИВО: повістку мають вручити особисто у руки, особа при отриманні повинна розписатися.
Повістка має бути заповнена на конкретне ім’я (особи, якій вручають), не під час вручення, а заздалегідь і мати всі необхідні реквізити, печатку і підпис уповноваженої особи.