Які документи потрібні для встановлення інвалідності

З’явився перелік документів для проходження медико-соціальної експертизи для встановлення інвалідності.

МОЗ оприлюднило загальні документи:

◾️паспорт громадянина України (до ID картки потрібен витяг з реєстру тергромади);

◾️довідка про присвоєння реєстраційного номера платника податків;

◾️військовий квиток, посвідчення про приписку до призовної дільниці або довідка ТЦК про перебування на військовому обліку (для чоловіків від 18 до 60 років).

Лікарські консультативні комісії мають подати до МСЕК:

◾️направлення;

◾️виписку з медкарти;

◾️результати лабораторних та інших досліджень, що підтверджують діагноз;

◾️документи, що підтверджують причинний зв’язок з інвалідністю;

◾️документи, що підтверджують безперервну тимчасову непрацездатність протягом 4 місяців.