Які документи потрібні для встановлення інвалідності

З’явився перелік документів для проходження медико-соціальної експертизи для встановлення інвалідності.
МОЗ оприлюднило загальні документи:
◾️паспорт громадянина України (до ID картки потрібен витяг з реєстру тергромади);
◾️довідка про присвоєння реєстраційного номера платника податків;
◾️військовий квиток, посвідчення про приписку до призовної дільниці або довідка ТЦК про перебування на військовому обліку (для чоловіків від 18 до 60 років).
Лікарські консультативні комісії мають подати до МСЕК:
◾️направлення;
◾️виписку з медкарти;
◾️результати лабораторних та інших досліджень, що підтверджують діагноз;
◾️документи, що підтверджують причинний зв’язок з інвалідністю;
◾️документи, що підтверджують безперервну тимчасову непрацездатність протягом 4 місяців.