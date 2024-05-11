Які документи потрібні для встановлення інвалідності
2024-11-05    335

Які документи потрібні для встановлення інвалідності

З’явився перелік документів для проходження медико-соціальної експертизи для встановлення інвалідності.

МОЗ оприлюднило загальні документи:

◾️паспорт громадянина України (до ID картки потрібен витяг з реєстру тергромади);
◾️довідка про присвоєння реєстраційного номера платника податків;
◾️військовий квиток, посвідчення про приписку до призовної дільниці або довідка ТЦК про перебування на військовому обліку (для чоловіків від 18 до 60 років).

Лікарські консультативні комісії мають подати до МСЕК:

◾️направлення;
◾️виписку з медкарти;
◾️результати лабораторних та інших досліджень, що підтверджують діагноз;
◾️документи, що підтверджують причинний зв’язок з інвалідністю;
◾️документи, що підтверджують безперервну тимчасову непрацездатність протягом 4 місяців.

документи, інвалідність, МОЗ, МСЕК
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