Яке майно не має права арештувати виконавча служба? Перелік
2024-05-07    89

Яке майно не має права арештувати виконавча служба? Перелік

Для того, щоб повернути борги, виконавці можуть накласти арешт на майно для подальшої реалізації. Однак є перелік речей, які точно не будуть описані та реалізовані.

ДО НИХ НАЛЕЖАТЬ:

  1. Предмети щоденного побутового вжитку (посуд, постільна білизна, засоби гігієни), речі індивідуального користування (одяг, взуття, всі дитячі речі).
  2. Лікарські засоби, окуляри та інші вироби медичного призначення, необхідні боржникові, членам його сім’ї та особам, які перебувають на його утриманні, за медичними показаннями.
  3. Меблі – по одному ліжку та стільцю на кожну особу, один стіл, одна шафа на сім’ю.
  4. Один холодильник на сім’ю.
  5. Один телевізор, персональний комп’ютер на сім’ю, один мобільний телефон – на кожну особу.
  6. Запас питної води, продукти харчування, необхідні для особистого споживання боржникові, членам його сім’ї та особам, які перебувають на його утриманні, – з розрахунку на три місяці або гроші, необхідні для придбання запасів питної води та продуктів харчування для боржника, членів його сім’ї та осіб, які перебувають на його утриманні, – з розрахунку трикратного розміру мінімальної заробітної плати, що діє на день звернення стягнення, на кожну особу.
  7. Майно, необхідне для відправлення релігійних культів та ритуальних обрядів боржником, членами його сім’ї та особами, які перебувають на його утриманні, професійних занять боржника, членів його сім’ї та осіб, які перебувають на його утриманні, якщо воно є єдиним джерелом доходу таких осіб, знаряддя особистої кустарної і ремісничої праці, книги.
  8. Паливо, необхідне боржникові, членам його сім’ї та особам, які перебувають на його утриманні, для приготування щоденної їжі та опалення (протягом опалювального сезону) житлового приміщення.
  9. Використовувані для цілей, не пов’язаних із провадженням підприємницької діяльності, племінна, молочна і робоча худоба (по одній одиниці), кролики (дві пари), птиця (п’ять штук), корми, необхідні для їхнього утримання до вигону на пасовища.
  10. Насіння, необхідне для чергового посіву, та незібраний урожай – в осіб, які займаються індивідуальним сільським господарством (крім земельних ділянок, на які накладено стягнення).
  11. Сільськогосподарський інвентар – в осіб, які займаються індивідуальним сільським господарством.
  12. Допоміжні засоби реабілітації, що забезпечують компенсацію або усунення стійких обмежень життєдіяльності людей з інвалідністю та інших категорій осіб, автомобіль, яким відповідно до закону за медичними показаннями забезпечена людина з інвалідністю безоплатно або на пільгових умовах.
  13. Призи, державні нагороди, почесні та пам’ятні знаки, якими нагороджений боржник.
арешт, виконавча служба
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