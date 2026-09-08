Яке церковне свято 9 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
2026-08-09    114

Яке церковне свято 9 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

9 вересня 2026 року православна церква вшановує пам’ять святих і праведних Богоотців Йоакима та Анни — батьків Діви Марії. Цього дня також триває післясвято Різдва Богородиці, згадуються мученик Северіан Севастійський, преподобний Йосиф Волоцький, святитель Феодосій Чернігівський та інші святі. Для вірян дата важлива насамперед вшануванням Йоакима та Анни, яких церковна традиція називає предками Ісуса Христа по материнській лінії. 9 вересня також є днем ангела для низки чоловічих і жіночих імен.

Яке церковне свято 9 вересня

Головна церковна подія 9 вересня 2026 року — день пам’яті святих і праведних Богоотців Йоакима та Анни. Їх вшановують як батьків Пресвятої Богородиці та прародичів Спасителя. За церковним переданням, Йоаким походив із роду царя Давида, а Анна була дочкою священника Матфана.

Церковна традиція розповідає, що подружжя тривалий час не мало дітей. У ті часи бездітність сприймалася як велике особисте випробування, тому Йоаким та Анна переживали тяжкий період, але не втрачали віри та продовжували молитися. Згідно з переданням, після щирих молитов їм було сповіщено, що в них народиться дитина, через яку благословення отримає весь світ. Так народилася Діва Марія.

Пам’ять Йоакима та Анни відзначають наступного дня після Різдва Богородиці. Такий порядок пов’язаний із церковною традицією окремо вшановувати батьків Богородиці після самого свята її народження. Саме тому 9 вересня припадає на період післясвята Різдва Богородиці.

У церковному календарі цього дня також згадують мученика Северіана Севастійського, який жив на початку IV століття і постраждав за християнську віру. Серед інших пам’ятних дат — день преподобного Йосифа Волоцького, засновника монастиря, а також перенесення та віднайдення мощей святителя Феодосія, архієпископа Чернігівського.

Окремо 9 вересня згадують святих отців Третього Вселенського собору, який відбувся в Ефесі 431 року. У церковній історії цей собор має важливе значення через рішення, що стосувалися основ християнського віровчення.

9 вересня 2026 року припадає на середу. За церковним календарем це пісний день, тому для тих, хто дотримується постових правил, важливе значення має відповідне обмеження в їжі.

Що не можна робити 9 вересня

Церква не встановлює окремого переліку побутових заборон, які нібито автоматично діють 9 вересня. Тому твердження про категоричну заборону працювати, прибирати, прати чи займатися іншими звичайними справами не є церковним правилом.

Для віруючих день пам’яті святих традиційно пов’язують із молитвою, відвідуванням богослужіння, уважним ставленням до ближніх і благодійністю. Вшанування святих Йоакима та Анни також нагадує про цінність сім’ї, терпіння та збереження віри під час життєвих випробувань.

9 вересня 2026 року є середою, а середа належить до традиційних пісних днів. Люди, які дотримуються церковного посту, відповідно коригують свій раціон. Водночас конкретна міра посту може залежати від стану здоров’я, віку та інших обставин, тому суворі обмеження не варто застосовувати бездумно.

Не слід плутати церковні приписи з народними повір’ями. У народній традиції існували різноманітні уявлення про те, що в окремі календарні дні не варто починати певну роботу, конфліктувати чи ухвалювати важливі рішення. Такі прикмети мають фольклорне походження і не є обов’язковими правилами православної церкви.

Церковна традиція насамперед застерігає від гріха, сварок, жорстокості, обману та зневаги до інших людей. Тому 9 вересня, як і будь-якого іншого дня, для вірян важливішим є не перелік побутових заборон, а зміст власних вчинків.

День ангела 9 вересня

День ангела 9 вересня 2026 року відзначають люди, чиї небесні покровителі згадуються в церковному календарі цього дня. Серед імен, пов’язаних із датою за новим церковним календарем, називають Анну, Йосипа, Захара, Григорія, Дмитра, Василя, Олексія, Олександра, Афанасія, Сергія, Федора та Микиту.

Особливе місце серед іменинників займають Анна та Йосип, оскільки 9 вересня вшановують праведних Анну та Йоакима, а також згадують преподобного Йосифа Волоцького. Водночас день ангела конкретної людини визначають не лише за збігом сучасного імені з датою в загальному списку, а й за церковним ім’ям, отриманим під час хрещення, та святим покровителем.

Іменини відрізняються від дня народження. День ангела пов’язаний із днем пам’яті святого, ім’я якого носить людина. Якщо в церковному календарі є кілька святих з однаковим ім’ям, покровителем конкретної людини може вважатися святий, день пам’яті якого найближчий до дати її народження або визначений церковною традицією родини.

Тому 9 вересня можна вітати насамперед Анн та інших людей, чиї небесні покровителі згадуються цього дня. Якщо є сумніви щодо конкретної дати іменин, варто звіряти її з церковним календарем та святим, на честь якого названа людина.

Народні прикмети та традиції 9 вересня

Народні звичаї початку вересня в Україні та інших слов’янських регіонах були тісно пов’язані з переходом від літа до осені, завершенням польових робіт і спостереженням за погодою. Саме в цей період селяни звертали увагу на ранкові тумани, росу, поведінку птахів і зміни температури.

Народні прикмети не є церковним вченням і не мають обов’язкового релігійного значення. Вони формувалися протягом багатьох поколінь як спосіб спостереження за природою та спроба передбачити майбутню погоду. Тому пов’язувати їх безпосередньо з рішеннями церкви неправильно.

Для початку осені характерними були спостереження за птахами. Відліт перелітних птахів традиційно вважали ознакою наближення холодів. Звертали увагу також на ранковий туман: у народному календарі його пов’язували зі зміною погоди, хоча такі прикмети не можуть замінити сучасний прогноз.

У господарському житті початок вересня був часом збирання врожаю та підготовки до холодного сезону. Родини завершували частину польових робіт, впорядковували запаси та поступово переходили до осіннього ритму життя.

З церковною традицією 9 вересня пов’язане насамперед вшанування Йоакима та Анни. У народному сприйнятті цих святих особливо шанували як праведне подружжя та батьків Богородиці, тому день міг мати сімейне значення. Водночас конкретні забобони, що нібито обіцяють людині багатство, нещастя чи зміну долі залежно від дій саме 9 вересня, не мають підтвердження в церковному календарі.

Коротко про день

ПоказникДані
Дата9 вересня 2026 року
День тижняСереда
Порядковий день року252-й
Днів до Нового року113
Фаза МісяцяСпадний серп
Схід Сонця у Києві06:24
Захід Сонця у Києві19:25
Тривалість світлового дняБлизько 13 годин 1 хвилини
Головна церковна пам’ятьПраведні Йоаким та Анна
Особливість дняПіслясвято Різдва Богородиці, пісний день

Час сходу та заходу Сонця в таблиці наведено для Києва. Астрономічні показники можуть відрізнятися залежно від населеного пункту. 9 вересня 2026 року припадає на середу, а до початку 2027 року після цієї дати залишається 113 днів.

Відповіді на питання

Яке сьогодні церковне свято 9 вересня 2026 року?

9 вересня православна церква вшановує пам’ять святих і праведних Богоотців Йоакима та Анни — батьків Діви Марії. Також цього дня триває післясвято Різдва Богородиці та згадуються інші святі, зокрема мученик Северіан Севастійський і преподобний Йосиф Волоцький.

Кого вітати з днем ангела 9 вересня?

За календарями іменин 9 вересня день ангела пов’язують з іменами Анна, Йосип, Захар, Григорій, Дмитро, Василь, Олексій, Олександр, Афанасій, Сергій, Федір і Микита. Точну дату іменин конкретної людини варто визначати за її церковним ім’ям та святим покровителем.

Що можна робити 9 вересня?

Цей день можна присвятити молитві, відвідуванню богослужіння, родині та добрим справам. Звичайні побутові справи самі по собі не заборонені, якщо вони не заважають духовному змісту дня та не пов’язані зі зневагою до свята.

Що заборонено робити 9 вересня?

Церква не встановлює спеціальної заборони на конкретні побутові заняття саме 9 вересня. Оскільки 2026 року дата припадає на пісну середу, віруючі, які дотримуються посту, обмежують відповідні продукти, а головними моральними застереженнями залишаються сварки, обман, жорстокість та інші гріховні вчинки.

Які народні традиції та прикмети існують 9 вересня?

Народні традиції початку вересня пов’язані переважно зі спостереженням за погодою, відльотом птахів, завершенням частини польових робіт і підготовкою до осені. Такі прикмети мають фольклорне, а не церковне походження, тому їх не слід сприймати як обов’язкові релігійні правила.

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