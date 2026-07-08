Яке церковне свято 9 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

9 липня 2026 року православна церква вшановує священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського, а також святителя Кирила, єпископа Гортинського. Цього дня віряни згадують їхній подвиг, моляться за зміцнення віри, здоров’я та мир у родині. У народному календарі дата пов’язана з низкою прикмет, що стосуються погоди та майбутнього врожаю.

Яке церковне свято 9 липня

За церковним календарем 9 липня вшановують священномученика Панкратія, який, за церковним переданням, був одним із ранніх християнських єпископів Сицилії та проповідував християнство в місті Тавроменій. Також цього дня згадують святителя Кирила, єпископа Гортинського, який постраждав за віру під час гонінь на християн.

У богослужіннях цього дня особливу увагу приділяють темам стійкості у вірі, мужності та духовної відданості. Віряни традиційно відвідують храм, моляться за рідних і близьких, а також просять допомоги у складних життєвих обставинах.

Що не можна робити 9 липня

Церква не встановлює окремих особливих заборон саме для цієї дати, окрім загальних моральних настанов. Не рекомендується сваритися, ображати інших, поширювати неправдиву інформацію, заздрити чи відмовляти у допомозі тим, хто її потребує.

За народними уявленнями цього дня не варто без потреби починати великі конфлікти, псувати стосунки з родичами чи сусідами, а також легковажно ставитися до даного слова. Такі перестороги належать до народних традицій і не є церковними правилами.

День ангела 9 липня

Іменини 9 липня можуть відзначати:

Кирило;

Панкратій.

Власники цих імен традиційно моляться своєму небесному покровителю, відвідують богослужіння або дякують за прожитий рік життя.

Народні прикмети та традиції

У народному календарі існувало кілька прикмет, пов’язаних із погодою:

ясний і сонячний день віщував тривалу спеку;

ранкова роса вважалася ознакою гарної погоди;

дощ 9 липня міг свідчити про вологий період у найближчі дні;

велика кількість комах увечері вважалася ознакою теплої погоди.

Такі прикмети формувалися на основі багаторічних спостережень селян за природою та не мають наукового підтвердження.

Що варто зробити цього дня за народними та церковними традиціями

Віряни цього дня можуть відвідати храм, помолитися святим Панкратію та Кирилу, подякувати за отримані блага й попросити про здоров’я та мир.

За народною традицією добрим знаком вважалося завершити відкладені справи, допомогти близьким або зробити пожертву нужденним. Також рекомендували присвятити час сім’ї та уникати зайвих суперечок.

Коротко про день

Показник Дані Дата 9 липня 2026 року День тижня Четвер Порядковий день року 190-й До Нового року 175 днів Фаза Місяця Спадний серп Схід сонця (Київ) 04:58 Захід сонця (Київ) 21:07

Відповіді на питання

Яке церковне свято 9 липня 2026 року?

Православна церква вшановує священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського, та святителя Кирила, єпископа Гортинського.

Хто святкує день ангела 9 липня?

Іменини можуть відзначати люди з іменами Кирило та Панкратій.

Чи можна працювати 9 липня?

Церква не забороняє працювати цього дня. Головне — не забувати про молитву, добрі справи та дотримання християнських моральних принципів.

Що не рекомендується робити цього дня?

Не варто сваритися, ображати інших, обманювати чи відмовляти в допомозі. Народні традиції також радять уникати конфліктів і необдуманих рішень.

Які народні прикмети пов’язані з 9 липня?

Спостерігали за росою, дощем, сонячною погодою та поведінкою комах, намагаючись передбачити погоду найближчих днів і майбутній урожай.