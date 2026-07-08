Яке церковне свято 9 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
2026-08-07    90

Яке церковне свято 9 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

9 липня 2026 року православна церква вшановує священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського, а також святителя Кирила, єпископа Гортинського. Цього дня віряни згадують їхній подвиг, моляться за зміцнення віри, здоров’я та мир у родині. У народному календарі дата пов’язана з низкою прикмет, що стосуються погоди та майбутнього врожаю.

В тему: Православний церковний календар 2026: свята, пости та поминальні дні

Яке церковне свято 9 липня

За церковним календарем 9 липня вшановують священномученика Панкратія, який, за церковним переданням, був одним із ранніх християнських єпископів Сицилії та проповідував християнство в місті Тавроменій. Також цього дня згадують святителя Кирила, єпископа Гортинського, який постраждав за віру під час гонінь на християн.

У богослужіннях цього дня особливу увагу приділяють темам стійкості у вірі, мужності та духовної відданості. Віряни традиційно відвідують храм, моляться за рідних і близьких, а також просять допомоги у складних життєвих обставинах.

Що не можна робити 9 липня

Церква не встановлює окремих особливих заборон саме для цієї дати, окрім загальних моральних настанов. Не рекомендується сваритися, ображати інших, поширювати неправдиву інформацію, заздрити чи відмовляти у допомозі тим, хто її потребує.

За народними уявленнями цього дня не варто без потреби починати великі конфлікти, псувати стосунки з родичами чи сусідами, а також легковажно ставитися до даного слова. Такі перестороги належать до народних традицій і не є церковними правилами.

День ангела 9 липня

Іменини 9 липня можуть відзначати:

  • Кирило;
  • Панкратій.

Власники цих імен традиційно моляться своєму небесному покровителю, відвідують богослужіння або дякують за прожитий рік життя.

Народні прикмети та традиції

У народному календарі існувало кілька прикмет, пов’язаних із погодою:

  • ясний і сонячний день віщував тривалу спеку;
  • ранкова роса вважалася ознакою гарної погоди;
  • дощ 9 липня міг свідчити про вологий період у найближчі дні;
  • велика кількість комах увечері вважалася ознакою теплої погоди.

Такі прикмети формувалися на основі багаторічних спостережень селян за природою та не мають наукового підтвердження.

Що варто зробити цього дня за народними та церковними традиціями

Віряни цього дня можуть відвідати храм, помолитися святим Панкратію та Кирилу, подякувати за отримані блага й попросити про здоров’я та мир.

За народною традицією добрим знаком вважалося завершити відкладені справи, допомогти близьким або зробити пожертву нужденним. Також рекомендували присвятити час сім’ї та уникати зайвих суперечок.

Коротко про день

ПоказникДані
Дата9 липня 2026 року
День тижняЧетвер
Порядковий день року190-й
До Нового року175 днів
Фаза МісяцяСпадний серп
Схід сонця (Київ)04:58
Захід сонця (Київ)21:07

Відповіді на питання

Яке церковне свято 9 липня 2026 року?
Православна церква вшановує священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського, та святителя Кирила, єпископа Гортинського.

Хто святкує день ангела 9 липня?
Іменини можуть відзначати люди з іменами Кирило та Панкратій.

Чи можна працювати 9 липня?
Церква не забороняє працювати цього дня. Головне — не забувати про молитву, добрі справи та дотримання християнських моральних принципів.

Що не рекомендується робити цього дня?
Не варто сваритися, ображати інших, обманювати чи відмовляти в допомозі. Народні традиції також радять уникати конфліктів і необдуманих рішень.

Які народні прикмети пов’язані з 9 липня?
Спостерігали за росою, дощем, сонячною погодою та поведінкою комах, намагаючись передбачити погоду найближчих днів і майбутній урожай.

9 липня 2026, день ангела, іменини, календар 2026, липень 2026, народні прикмети, православна церква, православні свята, святитель Кирило, священномученик Панкратій, спадний Місяць, традиції, церковне свято, церковний календар, церковні заборони
Останні новини
Країни НАТО погодили €140 млрд на військову допомогу Україні

Країни НАТО погодили €140 млрд на військову допомогу Україні
Лідери країн-членів НАТО на саміті в Анкарі 8 липня ухвалили читать далее
08-07, 19:15
Анна Трінчер: біографія та цікаві факти про українську співачку

Анна Трінчер: біографія та цікаві факти про українську співачку
Анна Трінчер — українська співачка, акторка, блогерка та телеведуча, яка читать далее
08-07, 18:50
В Україні змінять правила видачі водійських посвідчень

В Україні змінять правила видачі водійських посвідчень
В Україні змінять правила видачі та строк дії водійських посвідчень. читать далее
08-07, 18:42
Яке церковне свято 9 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 9 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
9 липня 2026 року православна церква вшановує священномученика Панкратія, єпископа читать далее
08-07, 18:03
У ГУР заявили про ознаки підготовки Росії до нової мобілізації

У ГУР заявили про ознаки підготовки Росії до нової мобілізації
Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що Росія завершила читать далее
08-07, 16:36
Трамп назвав далекобійні удари України «ескалацією, яка може допомогти» завершити війну

Трамп назвав далекобійні удари України «ескалацією, яка може допомогти» завершити війну
Президент США Дональд Трамп 8 липня під час спільної пресконференції читать далее
08-07, 16:34
Трамп пообіцяв Україні ліцензію на виробництво ракет Patriot

Трамп пообіцяв Україні ліцензію на виробництво ракет Patriot
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові надати читать далее
08-07, 16:32
Допомога 50 тисяч гривень на дітей: хто може отримати виплату у 2026 році

Допомога 50 тисяч гривень на дітей: хто може отримати виплату у 2026 році
У липні 2026 року в Україні стартувала нова регіональна програма читать далее
08-07, 11:14
За незаконне паркування пропонують штрафи до 50 тисяч гривень

За незаконне паркування пропонують штрафи до 50 тисяч гривень
В Україні зареєстрували електронну петицію, автори якої пропонують суттєво посилити читать далее
08-07, 11:10
Українці можуть втратити квартиру через борги за комуналку: хто у зоні ризику та як захистити житло

Українці можуть втратити квартиру через борги за комуналку: хто у зоні ризику та як захистити житло
Борги за житлово-комунальні послуги дедалі частіше стають не лише фінансовою читать далее
08-07, 11:05
Олексій Бабенко: біографія та цікаві факти про власника Vyriy Industries

Олексій Бабенко: біографія та цікаві факти про власника Vyriy Industries
Олексій Бабенко — український підприємець, засновник і CEO компанії Vyriy читать далее
08-07, 11:02
Швейцарія вперше за 72 роки вийшла до чвертьфіналу ЧС-2026

Швейцарія вперше за 72 роки вийшла до чвертьфіналу ЧС-2026
Збірна Швейцарії 8 липня стала останнім учасником чвертьфіналу чемпіонату світу читать далее
08-07, 10:58
США та Іран обмінялися ударами після загострення в Ормузькій протоці

США та Іран обмінялися ударами після загострення в Ормузькій протоці
США в ніч на 8 липня оголосили про початок серії читать далее
08-07, 10:10
Аргентина вирвала перемогу над Єгиптом і вийшла у чвертьфінал ЧС-2026

Аргентина вирвала перемогу над Єгиптом і вийшла у чвертьфінал ЧС-2026
Збірна Аргентини 7 липня здобула вольову перемогу над Єгиптом з читать далее
07-07, 21:33
Польща вперше розкрила повну вартість військової допомоги Україні

Польща вперше розкрила повну вартість військової допомоги Україні
Міністерство національної оборони Польщі вперше офіційно оприлюднило повні дані про читать далее
07-07, 16:38
Яке церковне свято 8 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 8 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
8 липня 2026 року православна церква вшановує пам'ять благовірних князів читать далее
07-07, 16:32
Анастасія Березовська: під Києвом знайшли тіло підозрюваної у замаху в Монако

Анастасія Березовська: під Києвом знайшли тіло підозрюваної у замаху в Монако
Під Києвом увечері 6 липня виявили закопане тіло Анастасії Березовської, читать далее
07-07, 11:43
Буданов назвав умову завершення активної фази війни у 2026 році

Буданов назвав умову завершення активної фази війни у 2026 році
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, читать далее
07-07, 11:39
Померла співачка Лорен Беннетт, голос світового хіта Party Rock Anthem

Померла співачка Лорен Беннетт, голос світового хіта Party Rock Anthem
Британська співачка Лорен Беннетт, відома як виконавиця хіта Party Rock читать далее
07-07, 11:14
Ціни на молоду картоплю в Україні різко знизилися

Ціни на молоду картоплю в Україні різко знизилися
В Україні розпочалося стрімке зниження цін на картоплю нового врожаю. читать далее
07-07, 11:12
Теги
Європейський Союз Верховна Рада Володимир Зеленський Дональд Трамп Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 блокування рахунку війна в Україні економіка України закон про мобілізацію мобілізація новини України футбол фінансовий моніторинг чемпіонат світу 2026